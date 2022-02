Sellin

Seit mehr als 100 Jahren steht die historische Villa „Min Hüsung“ an der Hochuferpromenade des Ostseebades Sellin auf der Insel Rügen. Nun sind ihre Tage an diesem Standort gezählt. Das alte Blockhaus muss Platz machen für einen massiven Appartement-Neubau. Doch das denkmalgeschützte Kleinod wird nicht, wie ursprünglich geplant, abgerissen. Das 1904 erbaute Wolgaster Fertigteilhaus wird Stück für Stück demontiert und soll einmal an einem neuen Standort im Ort wieder aufgebaut werden.

Ende vergangenen Jahres wurde begonnen, das Gebäude zu entkernen. Seit Montag laufen die Arbeiten, das Haus fachgerecht abzutragen. Dazu arbeiten sich die Mitarbeiter der Firma Zimmerei & Baubetrieb Olaf Westphal Etage für Etage von oben nach unten vor. Das Dach ist schon fast runter.

„Min Hüsung“ (r.) steht unmittelbar neben der Großbaustelle für das neue Kurhaus in der Nähe der Seebrücke. Quelle: Gerit Herold

„Die Dachabdeckung wird aber nicht wieder verwendet“, weiß der Selliner Bauingenieur und Zimmerer Olaf Westphal. Diese sei nicht historisch und werde durch eine neue ersetzt. Nur der eigentliche Holzbau sowie die Fenster und Schmuckelemente werden abgebaut und dann wieder zusammengefügt. Damit das funktioniert, wurde und wird alles genau kartiert und nummeriert. Mitarbeiterinnen der Kurverwaltung haben in akribischer Fleißarbeit die Vorlage dazu geliefert. Sie haben insgesamt 104 Wandelemente innen und außen inklusive Fenster beschildert, die nun nach und nach abgetragen werden. Bisher ist alles noch Handarbeit. In der kommenden Woche wird ein Kran die einzelnen Wandelemente abtragen.

Erste Fertigteilhäuser der Welt Die Wolgasthäuser haben die Bäderarchitektur an der Ostseeküste bis heute entscheidend mitgeprägt. Es waren die ersten Fertigteilhäuser der Welt, die zwischen 1868 und 1910 von der Wolgaster Actien-Gesellschaft für Holzbearbeitung in Wolgast hergestellt wurden. Auf der Insel Rügen gibt es noch einige historische Exemplare zu bestaunen. Am bekanntesten sind die Villa „Undine“ an der Binzer Strandpromenade und das „Drachenhaus“ auf dem Nordperd in Göhren. Weitere Wolgasthäuser sind zum Beispiel die Villa „Erika“ in Göhren und Haus „Liliput“ in Binz. Daneben gibt es Bauten im ähnlichen Stil wie beispielsweise das Blockhaus „Glückswinkel“ und die Villa „Finja“ in Sellin sowie die Villa „Kohtz“ in Binz.

Investor übernimmt alle Kosten

Standortwechsel statt Abriss – diesen ungewöhnlichen Vorgang hatten Gemeinde und Investor ausgehandelt, um das Kleinod zu retten. Bauherr des künftigen Nachfolgerneubaus am Selliner Hochufer ist die Primus Immobilien AG. Der Projektentwickler aus Berlin hat auf dem benachbarten Grundstück im vergangenen Jahr das alte Kurhaus abgerissen, um an gleicher Stelle eine neue Luxusherberge zu bauen: das neue Kurhaus Sellin. Die viele Jahre leer stehende kleine Holzvilla neben der Großbaustelle kann die Gemeinde zum Nulltarif übernehmen. Sie soll am Hafen wieder aufgebaut werden. Die Kosten für das Umsetzen des Hauses sowie nötige Sanierungsarbeiten übernimmt der Investor. Rund 300 000 bis 400 000 Euro wird die Rettungsaktion kosten.

Der Selliner Zimmerer und Bauingenieur Olaf Westphal mit Schmuckelementen von der Giebelseite Quelle: Gerit Herold

Dies sei schon eine sehr spannende Aufgabe, meint Olaf Westphal. „Wenn man sich technisch auskennt, ist es aber eine annehmbare Herausforderung“, so der Fachmann. Er habe schon ähnliche Erfahrungen gesammelt bei der Sanierung von Gebäuden der Bäderarchitektur. Ein Wolgasthaus habe er zwar noch nie zerlegt und wieder zusammengefügt, aber gerade weil es ein Fertigteilhaus ist, sei die Aktion gut zu bewältigen.

Abgebaute Elemente werden alle verpackt

„Das Grundgerüst ist relativ einfach wieder zusammenzusetzen“, so Westphal. Zur Bauzeit seien die Teile in Wolgast zusammengesetzt und dann am Selliner Hochufer aufgestellt worden. Aus dieser Zeit gibt es auch noch alte Bauzeichnungen, die der Hausbesitzer zur Verfügung gestellt hat. An dem Gebäude sei aber im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder etwas verändert worden, so Westphal.

Alte Bauzeichnung von 1907 für „Min Hüsung“ in Sellin. Quelle: Gerit Herold

Die abgebauten Elemente werden verpackt und teilweise in Containern auf dem gemeindlichen Platz an der Westbahnstraße eingelagert, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Im nächsten Schritt werde geprüft, welche Teile mit Schadstoffen belastet oder marode sind und somit ausgetauscht beziehungsweise ersetzt werden müssen. „Es ist aber unser Ehrgeiz, alle originalen Bauteile wiederzuverwenden“, so Liedtke. Der hohe weiße Sockel allerdings werde abgerissen und entsorgt und durch einen neuen ersetzt.

Der vorherige Besitzer hatte 20 Jahre in der Holzvilla gewohnt und war vor einigen Jahren ausgezogen. Mehrere Holzschutzgutachten hatten belegt, dass das Gebäude mit dem DDT-haltigen Holzschutzmittel Hylotox kontaminiert ist. Wegen der hohen Schadstoffbelastung sei die Villa nicht mehr bewohnbar und für den Eigentümer somit auch nicht mehr nutzbar gewesen, weshalb es auch eine Abrissgenehmigung gibt. Auch ein erneutes Gutachten durch den neuen Besitzer und Investor hätte eine Schadstoffbelastung festgestellt, so Liedtke.

In diesem Jahr aufgebaut wird die kleine Holzvilla mit der wechselvollen Geschichte wohl noch nicht. Wenn es aber so weit ist, soll „Min Hüsung“ (Mein kleines Haus) auf die Wiese vor der Marina am Selliner See hingestellt werden. Wie genau die Nutzung aussehen soll, hat die Gemeindepolitik noch nicht festgezurrt.

Idee: Galerie mit Café am Hafen

„Wir wollen das Haus erst einmal wirken lassen auf dem Platz zusammen mit dem Hafenmeisterhaus und dann schauen“, so Liedtke. Eine Idee: eine Galerie mit kleinem gastronomischem Angebot beziehungsweise Café. Dazu werde derzeit ein Konzept entwickelt. Offen ist derzeit noch, ob die Gemeinde das Haus selbst über die Gastronomie der Seebrücke betreibt oder verpachtet.

Eine historische Aufnahme der Villa „Min Hüsung“ an der Hochuferpromenade von Sellin Quelle: privat

Von Gerit Herold