Rügen

Es ging beim Corona-Gipfel am Dienstag in Schwerin nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wann. Ab welcher Inzidenz nämlich die Maskenpflicht für den Unterricht gelten soll. Auch wenn es in der Sache teilweise abweichende Einschätzungen zur Sinnhaftigkeit der Maßnahme gibt, eint Schulleiter, Eltern- und Schülervertreter auf Rügen doch der Wille, eine erneute Schließung von Schulen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Die Landesregierung hatte sich für schärfere Corona-Regeln entschieden, die abhängig von der Höhe der Infektionszahlen einer betroffenen Region gelten sollen. Eine um die Farbe orange ergänzte Ampel sieht ab einer Inzidenz oberhalb von 35 unter anderem vor, ab Klasse fünf eine Maskenpflicht an Schulen auch im Unterricht zu prüfen.

Anzeige

Entscheiden sollen das die örtlichen Gesundheitsämter. Übersteigt die Inzidenz die Zahl von 50, tritt Stufe „rot“ in Kraft. Dann könnte ab Klasse fünf die Maskenpflicht im Unterricht sogar im gesamten Landkreis drohen.

„Dass Solidarprinzip ist in dieser Situation wichtiger als die individuelle Freiheit.“ Jörg Hendrich, Kreiselternrat. Quelle: Archiv

„Ich hoffe, dass wir nie in diese Größenordnung geraten“, sagt Jörg Hendrich. Der sieht die Maßnahme persönlich zwar kritisch, mahnt aber in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreiselternrats zu Disziplin. „Man könnte von vornherein hinterfragen, ob das überhaupt was bringt. Meiner persönlichen Meinung nach ist so eine Maßnahme unangemessen und ich kann verstehen, dass Eltern dazu verschiedene Meinungen haben.“

Als Kreiselternrat müsse er jedoch die Interessen aller Eltern vertreten und auch Hinweise auf die Schutzbedürftigkeit von Risikogruppen ernst nehmen. „Die Bildung der Kinder muss höchste Priorität haben und wenn die Zahlen steigen und tatsächlich Maßnahmen drohen, dann kann eben auch der Mund-Nasenschutz dazu gehören.

Bei größeren Kindern ist das zumutbar, damit die Schule offen bleibt. Dass Solidarprinzip ist in dieser Situation wichtiger als die individuelle Freiheit. Da müssen wir jetzt alle durch, auch wenn ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist.“

Unterricht mit Maske ist besser als kein Unterricht

Dass es gilt, möglichst auf das obligatorische Tragen einer Maske zu verzichten, findet auch Christoph Racky, Schulleiter am Bergener Gymnasium. „Lehrerschaft und Schulleiter haben sich landesweit von Anfang an dafür stark gemacht, dass wir auf die Maske verzichten wollen. Das sieht das Ministerium nicht anders.“ Angesichts eines exponentiellen Anstiegs der Zahl von Infektionen käme man im Fall der Fälle jedoch nicht drumherum.

„ Unterricht mit Maske ist besser als kein Unterricht oder Lernen auf Distanz“, meint Racky. Alle anderen Lösungen würden allenfalls als Ergänzung taugen. „Moderne technische Möglichkeiten ersetzen nicht den persönlichen Austausch, das haben wir spätestens aus der achtwöchigen Schließung im Frühjahr gelernt“, so Racky.

„Unterricht mit Maske ist besser als kein Unterricht oder Lernen auf Distanz.“ Christoph Racke, Schulter Gymnasium Bergen Quelle: Archiv

Natürlich könne man über CO-Ampeln oder moderne Lüftungstechnik nachdenken, was aber wenig realistisch sei. Für Racky sind das „wohlfeile Kommentare“. Auch der Unterricht in Teilzeit oder Kleingruppen sei schwer oder kaum umsetzbar. „Wir haben derzeit fünf Schüler aus Risikogruppen, die wir auf Distanz unterrichten müssen. Das bedeutet bereits eine zusätzliche Beanspruchung der Lehrer.“

Für ein Schichtsystem fehle es erst recht an Ressourcen – nicht zuletzt bei den Busfahrern, die einen verdichteten Schülerverkehr herstellen müssten. „Es fällt uns jetzt auf die Füße, dass seinerzeit an der Ausstattung gespart wurde. Ich kriege wenigstens die Fenster auf an meiner Schule, sodass ich lüften lassen kann und auch Handwaschbecken im Klassenraum sind nicht selbstverständlich. Und hätte man vor zehn Jahren mit einer ernsthaften Strategie zur Digitalisierung begonnen, wäre heute ebenfalls vieles leichter.“

Uneinsichtige Eltern sind negative Vorbilder

Für Gloria Rahm ist der Schweriner Maßnahmenkatalog „absolut nachvollziehbar“. Natürlich sei das Tragen eines Mund-Nasenschutzes dem Distanz-Unterricht vorzuziehen. „Lieber das, als zu Hause bleiben“, findet die Leiterin der Regionalen Schule „ Tom Beyer“ in Göhren.

Allerdings hätten sie und ihre Kollegen schon jetzt alle Hände voll damit zu tun, den Regeln zur Durchsetzung zu verhelfen. „Wir sind viel damit befasst, Schüler außerhalb des Unterrichts zu ermahnen, der Maskenpflicht Folge zu leisten und stellen zudem eine Busaufsicht.“ Leider würden auch manche Eltern die Verpflichtungen allzu lax sehen. In einigen Fällen wären diese trotz mehrmaliger Aufforderung, auf ihre Kinder einzuwirken, ihrerseits uneinsichtig.

„Die Erwachsenen leben den Kindern das vor“, findet auch der Göhrener Schulelternrat Andreas Gröpler. „Wir sollten alle dazu beitragen, das hinzubekommen. Dann bin ich zuversichtlich, dass es gar nicht erst soweit kommt.“ So verhalte sich auch seine Tochter Chantal, die als Schülersprecherin ebenfalls versucht, Vorbild zu sein und ihre Maske auch auf dem Schulweg trage.

Von Uwe Driest