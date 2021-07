Rügen: Unwetter hält Feuerwehren auf Trab

Sellin

In anderen Teilen Rügens regnete es zwar auch, auf Mönchgut und in Sellin allerdings ging am Montag ein mittleres Unwetter nieder. Die Kameraden der Wehren im Amtsbereich Mönchgut-Granitz wurden mächtig auf Trab gehalten. Die Wehren aus Sellin, Zirkow, Lancken-Granitz, Groß Zicker und Göhren waren im Einsatz. Wie Amtsleiter Arne Fründt mitteilte, drohten Bäume umzustürzen, Äste krachten herunter und es gab Überflutungen. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.

In der Boddenstraße in Groß Zicker mussten Starkäste entfernt werde. Im Regenbogencamp Göhren drohte ein Baum umzustürzen, in Lancken-Granitz schließlich mussten die Feuerwehrleute erstmal Wasser lenzen, das Wasser lief von der Bundesstraße direkt in den Jägerhof. Auch die Bundesstraße stand teilweise unter Wasser. Am Abend ging es für die Kameraden der Feuerwehr Lancken-Granitz auch noch weiter zu einer Ölspur, die sich auf der B196 befand.

Von oz