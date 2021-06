Das Ostseebad Binz arbeitet mit der Firma Covessa zusammen. Urlauber können sich per Videoanruf in ihrer Ferienwohnung oder auf dem Hotelzimmer selbst testen und bekommen dafür ein Zertifikat, das 24 Stunden gültig ist. Wie dieser Test in der Schritt-für-Schritt-Anleitung funktioniert und wie lange er dauert, lesen Sie hier.