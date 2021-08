Rügen-Urlaub für Kinder aus dem Hochwasser-Gebiet: „Sie sollen jetzt mal abschalten“

Markow

Im Speisesaal des Jugendtours-Feriendorfes auf Ummanz herrscht eine atemberaubende Geräuschkulisse. Geschirr klimpert, Kinder lachen und schwatzen, Nutellabrote werden geschmiert und in Papiertüten gepackt. Alltag im Feriencamp? Ja und nein, denn unter den Kindern ist auch eine Reisegruppe aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte die Reise organisiert und die Kinder eingeladen. Jetzt heißt es für die ersten 20 Jungs und Mädels: eine Woche Rügenurlaub genießen. In der kommenden Woche kommen weitere 20 Kinder. „Wir wollen es den Kindern ermöglichen, auf andere Gedanken zu kommen“, beschreibt Felix Bäsell, Leiter der Vereinsarbeit des DRK Rügen-Stralsund. Auch vom Kreisverband Rügen-Stralsund seien Helfer vor Ort gewesen, die Mitarbeiter hätten berichtet, wie schlimm es dort zum Teil aussehe. „Aber es geht vorwärts“, so Bäsell. „Das haben uns auch einige Eltern berichtet.“

Lange Busfahrt mit viel Gesang

Wenngleich die Kinder belastende Situationen in ihren Heimatorten erlebt haben, die Stimmung ist am ersten Tag auf Rügen ausgelassen. „Wir kennen uns seit genau einem Tag“, sagt die 12-Jährige Emily aus Erftstadt (Nordrhein-Westfalen) und albert mit den andern herum. Es geht um die rund 14-stündige Busfahrt aus Bad Munstereifel. „Geschlafen haben wir kaum“, sagt Emily mit leuchtenden Augen. „Dafür war es viel zu laut. Wir haben auch gesungen. ‚Alle meine Entchen‘ und so.“

Die vier Betreuer des DRK, die auf die Rasselbande aufpassen, sind trotzdem sehr zufrieden, die Gruppe habe gut zusammengefunden. „Die Kinder kompensieren das Erlebte hier, oft ist das auch so eine Art Verdrängungsmechanismus“, erzählt Ole Rockel, Pädagoge beim DRK. „Manchmal ist es das Beste, einfach neue Impulse zu geben und die Möglichkeit für neue Erfahrungen und Erlebnisse zu schaffen.“ Deshalb sollten die Kinder auch gegenüber der Zeitung nicht über ihre Erlebnisse sprechen. „Die sollen jetzt mal abschalten“, so Felix Bäsell.

Ausflüge nach Stralsund und Marlow

Aber auch wenn sich auf der Reise dann doch ein Erlebnis Bahn brechen sollte und die Situation schwierig wird, steht Hilfe bereit. „Wir sind im Kontakt mit den psychosozialen Angeboten des DRK und Ärzten vor Ort“, so Rockel. „Aber dass das notwendig wird, halten wir für sehr unwahrscheinlich.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Wunder, denn in der kommenden Woche warten nicht nur Kletterwald, Ausflüge nach Stralsund und in den Vogelpark Marlow auf die Kinder, sondern auch jede Menge Süßigkeiten und Glücksbringer. Der Ummanzer Bürgermeister Holger Kliewe (CDU) brachte jedem Kind neben einigen Ummanz-Souvenirs auch ein Hufeisen vorbei. Damit sie das Glück dann auch mit nach Hause nehmen können.

Für die Fahrt in der kommenden Woche sind noch Plätze frei. Wer betroffene Familien in den Hochwassergebieten kennt, kann sich gern an den Kreisverband Rügen-Stralsund (038 31 / 390 406) wenden.

Von Anne Ziebarth