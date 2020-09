Klein Zicker

Passanten haben am Mittwoch die Irrfahrt eines 72-jährigen Mannes in Klein Zicker auf der Insel Rügen gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, war der Rentner gegen 14 Uhr mit seinem VW zunächst auf der Straße Am See unterwegs, wo er die Zäune von mindestens zwei Grundstücken beschädigte.

Im Anschluss fuhr er weiter in Richtung Dörpstrat, wo er über ein Privatgrundstück in Richtung Steilküste fuhr. Dabei beschädigte er die Wand eines Wohnhauses.

Anzeige

Kurz vor der Steilküste gestoppt

Unmittelbar vor der Steilküste konnten Urlauber den Pkw stoppen und dem Fahrer die Schlüssel wegnehmen, und eine Weiterfahrt in Richtung Wasser verhindern.

Weitere OZ+ Artikel

Der Senior, der auf der Insel Rügen wohnt und unverletzt blieb, stand nicht unter Alkoholeinfluss, war jedoch augenscheinlich orientierungslos. Die weitere Betreuung des Mannes übernahmen Rettungskräfte. Durch die Polizei wurde die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Auto war erheblich beschädigt

Der Pkw war an mehreren Stellen erheblich beschädigt. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Fahrzeugs. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen. Weitere Geschädigte oder auch Zeugen, die relevante Angaben machen können, werden gebeten,sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ