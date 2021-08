Neuendorf

„Das ist doch unser Strand“, dachte Margrit Rottmann, als sie ein Foto des Neuendorfer Strandes im Internet entdeckte. Das Bild illustrierte eine Meldung vom dort bestehenden Badeverbot und so wussten sie und Ehemann Franz bereits, dass sie in ihrem „Wohnzimmer“ in diesem Jahr nicht würden baden können. Das Paar aus dem westfälischen Gladbeck verbringt bereits seit zwölf Jahren regelmäßig seinen Urlaub in dem Putbusser Ortsteil und ließ sich auch diesmal nicht abschrecken. „Wir lieben die Ruhe und beschränken uns diesmal eben auf das Sonnenbaden“, sagt Franz Rottmann.

Neuendorf auf Rügen Quelle: OZ

Anfang Juni hatte die Europäische Umweltagentur EEA ihren jährlichen Bericht über die Qualität von Badegewässern herausgegeben. Im Ranking von Europas saubersten Badestellen hat Deutschland Rang sieben erreicht. Allerdings wurden im Bundesgebiet elf der 2304 Badestellen als mangelhaft eingestuft, in denen bedenkliche Bakterien im Wasser entdeckt wurden. Darunter mit dem Badestrand im Putbusser Ortsteil Neuendorf eine auf Rügen. In Neuendorf waren Fäkalbakterien entdeckt worden, die bei Menschen zu Krankheiten führen können.

Proben sollen Ursachen lokalisieren

Von dem daraufhin durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) ausgesprochenen Badeverbot hatten Bürgermeisterin und Kurverwaltung der Stadt erst verspätet und auf indirektem Weg aus dem Internet erfahren. Auf Nachfrage habe das Gesundheitsamt des Landkreises dann das Verbot bestätigt und eingeräumt, eine entsprechende Information der Gemeinde versäumt zu haben, so Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos).

Ein laminiertes Schild am Strand von Neuendorf weist auf das weiterhin bestehende Badeverbot hin. Quelle: Uwe Driest

Obwohl eine spätere Messung von Mitte Juni zu dem Ergebnis geführt habe, dass das Gewässer zumindest zu jenem Zeitpunkt zum Baden geeignet gewesen sei, bestehe das Badeverbot fort. Es gelte nun, sich mit oberster Priorität der Ermittlung der Ursache für die Verunreinigung zu widmen. Am Mittwoch vergangener Woche war daher ein Ortstermin unter Beteiligung von LaGuS, Wasserbehörde und Gesundheitsamt des Landkreises angesetzt worden. Dabei seien Proben an drei in Strandnähe in den Bodden führenden Gräben entnommen worden, um den Eintrag der Bakterien über das Entwässerungssystem zu lokalisieren.

Kommen Bakterien aus der Landwirtschaft oder Haushalten?

Das LaGuS verweist in Fragen zur Sperrung der Badestelle Neuendorf kategorisch an das „Gesundheitsamt Bergen“. Beim Landkreis indes ist Sprecher Olaf Manzke zufolge weder über die Entnahme besagter Proben noch deren Ergebnis etwas bekannt. „Wir haben zum angegebenen Zeitpunkt keine Proben entnommen und wir haben noch nie irgendwo an unseren Küsten das Baden verboten“, so Manzke.

Auch Birgit Lahann von der Kurverwaltung der Stadt kann kein Licht in die Angelegenheit bringen. Sie erhofft sich aber von den aktuellen Nachforschungen Erkenntnisse zur Ursache der Verunreinigung. Nur so sei zu klären, ob die schädliche Fracht aus den großen angrenzenden Flächen mit landwirtschaftlicher Nutzung rührt oder dem Leck in einer Rohrleitung entstammt. „Wenn sich herausstellt, dass es einen Einleiter gibt, dann wird sich an der Badewasserqualität und den Badeverboten nur etwas ändern, wenn die Einleitung unterbleibt“, sagte sie vor dem Tourismusausschuss in der vergangenen Woche.

Sind auch weitere Abschnitte bedroht?

So bleibt bislang offenbar auch unklar, ob die Verunreinigung im Süden Rügens auf den Strand von Neuendorf beschränkt bleiben wird. Zwar sei die dort gelegene sehr breite und flache Bucht prädestiniert für eine Vermehrung von Bakterien, erklärt Stefan Woidig vom Amt für das Biosphärenreservat Südostrügen: „Das seichte Wasser erwärmt sich schnell und die windgeschützte Lage verringert zudem den Wasseraustausch.“

In diesem Kurzprofil des Landkreises versteckt sich der Hinweis auf das Badeverbot in Neuendorf. Quelle: Uwe Driest

Wegen der dort herrschenden Strömungsverhältnisse könne sie sich aber vorstellen, dass letztlich auch die westlich gelegenen Abschnitte in Wreechen oder auch Zudar betroffen werden könnten, befürchtet Birgit Lahann. Ausschussmitglied Torsten Thiede geht das alles nicht schnell genug. „Es ist schließlich Gefahr in Verzug, und wenn wir drei Wochen auf das Ergebnis einer Probe warten müssen, wird auch der Imageschaden nicht kleiner“, so Thiede.

Badegäste haben von der Sperrung nichts mitbekommen

Fragen bestehen letztlich auch zur Art und Weise der Kenntlichmachung des Verbots am Strand selber. Anders als das Paar aus dem Ruhrgebiet, hat kaum einer der anderen Gäste etwas von dem Badeverbot mitbekommen, das in dieser Saison in Neuendorf gilt. Norman und Anneli Wiechert aus Potsdam sind mit ihren drei Kindern im Alter von 14, acht und drei Jahren in der letzten Urlaubswoche am Strand und im Wasser. „Wir haben auch in den vorangegangenen zwei Wochen das Schild nicht wahrgenommen und würden uns wünschen, dass es zum Wasser hin und besser sichtbar wäre“, sagt Anneli Wiechert. Auch Familie Vogel aus Sachsen kühlte sich bereits im Bodden ab. In der vergangenen Woche seien auch viele Familien mit Kindern am Strand gewesen, die fast alle ins Wasser gegangen seien. „Das Verbot müsste besser gekennzeichnet sein“, finden auch sie.

Die Kennzeichnung sei zwar in dieser Form mit dem Landkreis abgestimmt, sagt Bürgermeisterin Wilke, dennoch plane die Stadt, zusätzlich mit Piktogrammen auf die aktuelle Situation hinzuweisen.

Von Mathias Otto und Uwe Driest