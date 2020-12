Rügen

Ute Folkers ist gebürtige Bremerin, die den größten Teil ihres bisherigen Lebens in der Hansestadt an der Weser verbrachte. „Aber zusammen mit meinen Eltern habe ich schon als Kind an der Ostsee Urlaub gemacht und die Region schätzengelernt“, verrät sie.

Deshalb verließ Ute Folkers ihre Heimat

Nach der Schulzeit folgte eine Ausbildung als Zahnarzthelferin, die Arbeit im erlernten Beruf sowie Tätigkeiten als Krankenschwester und Arzthelferin. Als ihr Mann 2012 ein Stellenangebot auf Rügen bekam, zog das Paar gemeinsam nach Bergen. Die heute 58-Jährige bekam Arbeit im Büro eines Binzer Rechtsanwalts und hat bereits viele Freunde auf der Insel gefunden.

Die Entscheidung nie bereut

In der Freizeit liest Ute Folkers leidenschaftlich gern – vor allem Krimis – und geht oft mit ihren zwei Hunden „Sammy“ und „Joshi“ am Strand spazieren. Ihrer neuen Heimat fühlt sich die Bremerin inzwischen sehr verbunden. „Ich bereue es nicht, auf die Insel gekommen zu sein. Hier ist jeder Tag wie Urlaub“, stellt sie lächelnd fest.

Von Christa Driest