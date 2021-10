Insel Rügen

Draußen aktiv oder drinnen gemütlich? An diesem Wochenende haben Sie die Wahl: Entweder Sie schwingen sich aufs Rad, feuern die Läufer des Marathon an oder breiten die Yoga-Matte am Strand aus.

Oder ist doch eher Schmuddelwetter, Regen, Wind? Auch bei so einem Wetter kann man ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende auf der Insel verleben, wir haben einige Tipps zusammengestellt ...

Los geht es mit dem Aktivprogramm:

An diesem Sonnabend geht die Tour d’allée über die Bühne – und alle Radler können mitmachen. Zur Auswahl stehen drei Radtouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für ambitionierte Radler mit dem Zielpunkt Ostseebad Sellin. Die „Brückenfahrt“ (50 Kilometer) startet um 9 Uhr am Fischermann’s in Stralsund, die etwas sportlichere Mele-Fahrt beginnt um 10 Uhr am Kap Arkona (60 Kilometer), die familientaugliche Hotel-Cliff-Tour (20 Kilometer) beginnt um 10 Uhr am Cliff-Hotel. Die Anmeldung zur Hotel-Cliff-Tour und zur Mele-Tour ist am Freitag, von 15 bis 18 Uhr im Cliff-Hotel, oder am Samstag an den jeweiligen Startorten möglich.

Am Wochenende ist Rügen wieder fest in der Hand der Radsportfreunde. Quelle: RSV Tour d’Allée

Natürlich ist an diesem Wochenende auch der Rügenbrückenlauf mit rund 2500 Teilnehmern! Anmeldungen für Kurzentschlossene sind nicht mehr möglich, aber auch Anfeuern der Läufer kann Spaß machen! Der Zieleinlauf befindet sich in der Hansestadt Stralsund auf der Mahnkeschen Wiese. Zutritt auf das Veranstaltungsgelände nach der 3G-Regel.

Am Sonnabendmorgen kann man sich bei der Strandgymnastik ab 8 Uhr in Binz recken und strecken (Strandabgang 7), später finden sich Kind und Kegel ab 14 Uhr zum Drachenbasteln auf dem Kurplatz ein. Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, kann den Sonntagmorgen mit einer Runde Yoga für Männer beginnen, die Veranstaltung findet um 8 Uhr am Strandabgang 7 in Binz statt. Um 16 Uhr findet in Sellin eine Führung auf den Friedensberg statt, diesen besonderen Kraftort inmitten Sellins stellt Dr. R.M. Bittner vor. Treffpunkt am Sonntag ist um 16 Uhr an der Kurverwaltung Sellin (ohne Kurkarte 3 Euro).

Kein Wochenende ohne Trödel: Am Sonnabend kann man am Kurpavillon in Göhren stöbern. Um 9 Uhr geht es los, bis 17 Uhr kann man auf dem Kurplatz kleine oder große Flohmarkt-Schätze entdecken. Am Sonntag gibt es die Gelegenheit auf dem Großparkplatz im Seepark Sellin ab 9 Uhr.

Zum gemütlichen Teil des Wochenendes

Was gibt es zum Beispiel Angenehmeres, als sich etwas vorlesen zu lassen? Gleich zwei Gelegenheiten bietet der Leseherbst des Buchladens Gingst an diesem Wochenende. Am Freitag ist Gabriele von Arni in der Kunstscheune Vaschvitz zu Gast. Sie schildert in „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“ beeindruckend die zehn Jahre, in denen sie ihren kranken Mann gepflegt hat und beschreibt den schmalen Grat zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit, Zuwendung und Herrschsucht. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), die Moderation übernimmt Rainer Moritz.

Die Autorin Alina Bronsky liest am Wochenende in der Kunstscheune Vaschvitz Quelle: va

Am Sonnabend liest Alina Bronsky aus ihrem Roman „Barbara stirbt nicht“ – ebenfalls in der Kunstscheune Vaschvitz. Sie schildert das urkomische Porträt einer Ehe, deren jahrzehntelange Routinen mit einem Schlag außer Kraft gesetzt werden. Beginn 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Für die Veranstaltung ist unbedingt eine Reservierung notwendig. Kartenverkauf (12 Euro) findet ausschließlich im Buchladen Gingst am Markt statt. Telefonnummer 03 83 05/53 59 16

Am Sonnabend um 19 Uhr lädt auch Dahlmanns Bazar wieder zu „Erzählungen von den Inseln“ in die Buchhandlung am Alten Markt in Sassnitz. Die österreichische Autorin Sabine Scholl liest aus ihrem Roman O. – eine Adaption der Odyssee aus weiblicher und aktueller Perspektive. Anmeldung erforderlich: Telefon 038392/677476 oder per Mail an kontakt@dahlmannsbazar.de

Der schwedische Posaunist Nils Landgren spielt beim Festspielherbst auf Rügen Quelle: Markus Scholz

Eine wundervolle Alternative zum Vorlesen ist natürlich die Musik, an diesem Wochenende beginnt der „Festspielherbst“, die etwas abgewandelte Variante des coronabedingt abgesagten Festspielfrühlings. Unter der künstlerischen Leitung des Armida Quartett werden vom 15. bis 24. Oktober 2021 Musikerinnen und Musiker wie Kit Armstrong, Eckart Runge, Nils Landgren, das Heath Quartet u. a. auf der Insel Rügen zu Gast sein. Das Eröffnungskonzert am Freitag ist ausverkauft, aber wie wäre es am Sonnabend um 11 Uhr mit einer Matinee auf acht Saiten? Es spielen Tobias Feldmann (Violine) und Muriel Razavi (Viola) in der St.-Marien-Kirche Bergen, Karten 21 Euro an der Tageskasse. Am Sonnabend um 15 Uhr lohnt ein Besuch im Putbusser Theater. Hier ist der berühmte Pianist Kit Armstrong zu Gast und spielt Werke von Byrd. Wenige Karten (41 Euro/31 Euro) an der Tageskasse! Abends laden die Festspiele in die Nordperdhalle nach Göhren zum großen Jazz-Abend mit Posaunist Nils Landgren. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 46 (36/26) Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Für den Besuch aller Konzerte des Festspielherbstes Rügen ist ein Nachweis über vollständige Impfung (14 Tage nach Gabe der letzten Dosis), ein Genesenen-Nachweis oder ein tagesaktueller negativer Corona-Test zwingend erforderlich.

Am Freitag wird zu einem Filmabend ins Dorfhaus Kasnevitz geladen. Gezeigt wird der Film „Sorry we missed you“ von Ken Loach, eine Geschichte über Leistungsdruck und Menschlichkeit in Zeiten der Digitalisierung. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Filmszene aus „Sorry we missed you“ Quelle: VA

Im UC Kino Bergen hat der Film „Venom – Let there be Carnage“ am Sonnabend um 20.15 Uhr Premiere. Filmfreunde können sich aber auch den neuen James Bond „Keine Zeit zu sterben“ (tägl. 19 Uhr), „Die Schule der magischen Tiere“ (tägl. 13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr) oder „Es ist nur eine Phase, Hase“ (tägl. 15.15 Uhr, 17.30 Uhr, abends: 19.30 Uhr und 20.15 Uhr) ansehen. Ausführliches Programm unter: www.uc-kino-ruegen.de

Das Sommervarieté Rügen präsentiert am Samstag um 16 Uhr und um 20 Uhr die neue Show „Noch’n Gewicht“, eine grandiose Varietéshow der Extraklasse. Veranstaltungsort ist der Kurhaus-Saal im Ostseebad Binz.

Von oz