Verein mit Zukunftsvision von der Insel

Weder Stoff noch Ideen gehen den Machern des Rügen-Jahrbuchs aus. Der Verein Insula Rugia stellte nun im Ernst-Moritz-Arndt-Museum den aktuellen Jahresband mit 16 Beiträgen zur Kulturgeschichte der Insel vor. Den Einstieg bieten traditionell die Kalenderblätter, diesmal mit zwölf Abbildungen von Leuchttürmen auf Rügen und Hiddensee. Besonderheit ist eine der Ausgabe beigelegte, von Susanne „Jacob“ Knapp „Illustrierte Geschichte Rügens von der Eiszeit in die Zukunft“. Die enthält neben hübschen Zeichnungen besonderer Orte und Epochen auch einen Blick in die Zukunft der Insel: „ Rügen ist wieder die Perle des Baltikums. Das fossile Automobil bleibt am Rand Rügens stehen. In der Magnetschwebebahn gleiten wir über blühende, ökologisch bewirtschaftete Äcker. Überall summt und zwitschert es. Zu den unverbauten Ostseestränden sehen wir historische Bauten und moderne Architekturen aus Upcycling-Materialien und Grasdächern. Unser Gewerbe ist sauber und digital geworden. Die alten Alleen sind Fahrradrouten und verbinden die neuen Naturwälder Rügens. Wir sind unabhängig in regionalen Kreisläufen vernetzt und nutzen das Wissen der ganzen Welt.“

Weil die Entwicklung dahin nicht von allein komme, müht sich der Verein um Aufklärung über die kulturellen Schätze der Insel. Drei der Autoren stellten ihre Beiträge den etwa 40 Zuhörern vor. Die erfuhren von Oliver Thaßler, dass Putbus nicht erst durch das Fürstenhaus zum Zentrum der Insel wurde. Vielmehr häuften sich bereits in der Jungsteinzeit Gräber und Siedlungsstätten um die spätere Residenzstadt, die wohl wegen ihrer Südlage und der Süßwasser-Vorkommen beliebt gewesen sei. Die „Perlen der Kulturlandschaftsgeschichte“ der Insel seien indes in ihrem Bestand bedroht. So seien von den ehemals 236 bestehenden Großsteingräbern heute nur noch 55 erhalten, die Zahl der Hügelgräber halbierte sich gegenüber einer Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1829 und die der Burgwälle um ein Drittel. Sogar zwei Dutzend der ehemals 215 Gutsanlagen verschwanden teilweise mitsamt ihrer Parkanlagen. Steine wurden als Baumaterial genutzt und Flächen landwirtschaftlich erschlossen. Aber auch wenn deren Verlust seit Mitte des 19. Jahrhunderts voranschreite, „bleibt doch die Insel Rügen ein Unikat mit ihrem Reichtum an kulturellen Schätzen“ und allein die Architektur von den Bauern- und Herrenhäusern über den Neoklassizismus von Putbus und die Bäderarchitektur, mache einen Besuch der Insel lohnend, so Thaßler.

Kulturlandschaft und Alleen schützen

Damit das so bleibt, brauche es allerdings weitere Anstrengungen. „Wenn die Untere Denkmalschutzbehörde in den nächsten Jahren nicht agiler und progressiver für den Erhalt historischer Substanz eintritt, werden zukünftig die Bewohner der Insel Rügen weitere Verluste hinnehmen müssen.“ Damit ginge nicht allein immaterielles Kulturerbe verloren, sondern es werde auch die „ökonomische Tragfähigkeit einer Region, die noch mit kulturlandschaftlichen Schätzen punkten kann“, gefährdet.

Das gilt auch für die 400 für Rügen dokumentierten Alleen. Zwar habe deren Gesamtlänge wegen zahlreicher Neupflanzungen zugenommen, „das sagt aber noch nichts über die Qualität aus“. Gundela Knäbe stellt in ihrem Beitrag das Projekt vor, zumindest jenen Teil der Deutschen Alleenstraße, die innerhalb des Biosphärenreservats verläuft, lückenlos zu schließen und auf eine Zeitreise durch die Alleen der Insel begibt sich Bodo Noack in seinem Beitrag. Der langjährige Leiter des Rügener Umweltamts beschreibt die Entstehung der Alleen zwischen Kasnevitz und Putbus oder von Bergen nach Altefähr und zur Glewitzer Fähre.

Poseritzer brachte Russen das Brauen bei

Auf die Spuren eines Unternehmers und Ahnherrn aus Poseritz bis an den russischen Hof begab sich der Sundhagener Historiker Manfred Menger. Abraham Friedrich Krohn wurde 1766 im noch heute erhaltenen Küsterhaus neben der Kirche von Poseritz geboren. Mit 15 Jahren zog er zu seinem Onkel nach Sankt Petersburg, der als Musiker im Orchester der bis zu ihrem elften Lebensjahr in Pommern aufgewachsenen Zarin Katharina der Großen spielte. Dort wurde er Geselle und Buchhalter in der Hofbäckerei und erhielt später die Konzession, Grundstück und Startkapital zur Errichtung einer Bierbrauerei, der ersten im russischen Reich. „Der Versuch der Zarin, mit der Produktion von Bier dem Wodka etwas entgegenzusetzen, scheiterte“, so Menger. Die Nachfahren von Abraham Friedrich Krohn verließen später St. Petersburg. Sein Sohn Leopold siedelte mit seiner großen Familie nach Finnland über, ein anderer Zweig lebt heute auf Madeira. Der Familienverband besteht heute aus etwa 300 Mitgliedern und die Nachfahren kommen regelmäßig auf die Insel zu Besuch. „Ein bemerkenswerter Lebensweg einer Rügener Persönlichkeit“, findet der Vereinsvorsitzende Hanns Dieter Knapp und möchte überlegen, ob nicht eine Gedenktafel in der Inselbrauerei an die Bier-Dynastie erinnern könne.

Weitere Beiträge in dem 120 Seiten starken und von Christine Petrick und Gert Liebling redaktionell bearbeitete Buch befassen sich mit der Geschichte von Gustow, der Kirche zu Landow, dem Mönchgut und dem dort lebenden Vereinsgründer Frieder Jelen oder Naturführer René Geyer. Michael Erben, Co-Vorsitzender der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft, schreibt anlässlich des 250. Jubiläums des Namensgebers seines Vereins über „Nicht-Erziehung als Ausdruck der Menschbildung“ bei Arndt.

Ein Beitrag über den „Malerischer Atlas von Rügen“ zeigt historischen Abbildungen der Residenzstadt Putbus und der Sassnitzer Archivar Frank Biederstaedt schreibt über den Putbusser Fotografen Gottfried Linde, der auch Otto von Bismarck während seines Aufenthaltes in Putbus 1866 ablichtete. Das Rügen Jahrbuch endet wie in jedem Jahr mit einem von Peter Meißner erstellten Rückblick auf Rügener Ereignisse des Jahres 2018.

