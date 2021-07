Rügen: Verkehr zum Jagdschloss Granitz soll vor Gericht

Ostseebad Binz

Die Straße zum Jagdschloss ist nur gut einen Kilometer lang. Aber um wohl keine Zuwegung wird auf Rügen so erbittert gestritten, wie um dieses Stück. Auch knapp zwei Wochen nach Inbetriebnahme der VVR-Linie 28 sind viele Gemeindevertreter stocksauer und fordern die Verwaltung auf, sofort „alle nur möglichen juristischen Mittel“ zu nutzen, um gegen den Betrieb der Kleinbus-Linie vorzugehen. Ihre Unterstützung gilt dem Unternehmer Roger Pieniak und dem Jagdschloss-Express, der in der Vergangenheit ohne Konkurrenz auf der Strecke unterwegs war. Mit zehn Ja, fünf Neinstimmen und eine Enthaltung wurde der entsprechende Antrag beschlossen, nun soll Bürgermeister Karsten Schneider diesbezüglich tätig werden. Die Kosten könnten über den erweiterten Deckungskreis (alle Haushaltsstellen) oder einen Nachtragshaushalt gedeckt werden.

Gegen wen soll geklagt werden?

Ein bisschen ratlos wirkte die Verwaltung ob dieses Auftrags, schließlich hatten sowohl Bürgermeister Schneider als auch Tourismusdirektor Kai Gardeja in einer längeren Präsentation verdeutlicht, dass die Gemeinde in diesem Falle in einen Linienbetrieb nicht eingreifen könne, das habe die Rechtsaufsicht bestätigt. Ein Punkt des komplexen Gefüges ist immer wieder die „gemeindeeigene Straße“, für deren Nutzung ja eine Sondergenehmigung der Gemeinde nötig sei. „Haben Sie die Genehmigung für das Befahren der Straße erteilt“, wurde Schneider gefragt. „Nein“, entgegnete der.

Haltestelle auf Landesgrund

Das sei in diesem Fall auch nicht der Punkt, so Gardeja.„Die genehmigte Haltestelle des VVR am Jagdschloss befindet sich auf einem Grundstück des Landes Mecklenburg-Vorpommern“, erklärte er einen Teil des komplexen Gefüges. „Die VVR ist ein konzessioniertes Linienverkehrsunternehmen mit genehmigter Haltestelle auf dem Gebiet des Jagdschlosses Granitz und ist als straßenrechtlicher Anlieger zu werten. Daher bedarf es keiner weitere Gestattung zur Sondernutzung durch die Gemeindeverwaltung.“

„Ein Widerspruch der Gemeinde hinsichtlich der Herausgabe des zum Befahren der Straße nötigen Chips sei von der Rechtsaufsichtsbehörde abgelehnt worden. „Sofortvollzug aus Gründen des öffentlichen Verkehrsinteresse“, hieß es schließlich vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Vorgehen gegen das freie Unternehmertum

In der Sitzung wurde kontrovers diskutiert. Ulf Dohrmann findet es „Ehrenhaft, wenn man sich für einen Unternehmer aus dem Ort einsetzt“, so der CDU-Politiker. „Aber es gibt ja eben nicht nur einen Unternehmer und keinen Gebietsschutz. Die Unternehmer oben am Schloss zum Beispiel, freuen sich zum Beispiel wenn mehr Gäste da sind.“ Christian Mehlhorn (WG Bürger für Binz) argumentierte anders. „Wir reden hier ja nicht um Konkurrenz zwischen zwei Unternehmern, das wäre ja ein anderes Ding. Wir reden hier um das Vorgehen gegen das freie Unternehmertum. Unser Rechtssystem ist eigentlich so gestaltet, dass im Falle des Falles, wenn eine Sache privatwirtschaftlich betrieben werden kann, ein öffentliches Unternehmen da nicht mitzuspielen hat.“

Was denkt der Einwohner?

Das Geschehen aus dem Zuschauerbereich der Gemeindevertretung verfolgte der Binzer Günther Dannecker. Der Rentner war über den Verlauf der Debatte etwas verwundert. „Was mir auffällt, ist, dass in dieser Diskussion hier keiner an die Interessen der Touristen und Einheimischen denkt. Die finden das doch gut, wenn sie die Wahl haben und weniger bezahlen müssen“, meint er. „Ich habe kürzlich mit einer Familie mit drei Kindern gesprochen, die mir sagten, dass sie sich das Jagdschloss-Express-Ticket zu fünft nur schwer leisten könnten.“ Jagdschloss-Express-Betreiber Roger Pieniak hatte in der Vergangenheit allerdings immer betont, dass die Preise nicht vergleichbar wären, weil unterschiedliche Steuerabgaben fällig wären und die VVR zudem vom Landkreis subventioniert wird. Auch könne er ohne Linienkonzession nur Rundfahrten anbieten, und keinen Fahrplan vergleichbar der VVR.

