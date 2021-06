Rügen: Verspäteter Saisonsart in der Waldbühne: „Endlich wieder Livemusik“

Bergen

Endlich wieder feiern, endlich wieder tanzen: Was für Clubs und Diskotheken aufgrund der niedrigen Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern wieder gilt, ist in der Waldbühne Rügen in Bergen erst recht möglich. Die Veranstalter gehen zwar etwas verspätet, dafür aber mit viel Elan in die neue Saison. Nach der Aufwärmphase und den ersten Öffnungen zu Deutschland-Spielen während der EM, folgte am Freitag das erste Konzert.

Stereoact, das deutsches DJ- und Musikproduzenten-Duo aus dem Erzgebirge, war zu Gast. „In der Corona-Pandemie war die Vorfreude nach Livemusik ohne Beschränkungen sehr groß. Die Waldbühne hat meine Erwartungen mehr als erfüllt“, sagt Urlauber Marco Kopplin. „Die Rüganer verstehen es zu feiern. Hier war ich nicht das letzte Mal“, ergänzt Brisco Bauer.

Von Mathias Otto