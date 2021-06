Rügen: Video zeigt Urlauber ohne Maske auf Baumwipfelpfad in Prora

Prora

In den sozialen Netzwerken geistert derzeit ein Video vom Baumwipfelpfad auf Rügen umher, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Menschen ohne Maske auf dem Pfad unterwegs sind. Die Aufregung war übersichtlich, zwar kritisierten einige Nutzer die Nichteinhaltung der 1,50 Meter Abstände und einer warnte auch bereits vor einer vierten Welle.

„Die Benutzung der Maske im Aussenbereich ist empfohlen“, klärt eine Mitarbeiterin des Baumwipfelpfades auf. „Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht. Wir kontrollieren regelmäßig.“

Einwilligung erforderlich

Mich hat etwas ganz anderes an dem Video bewegt. Der „Kameramann“ hält drauf. Kinder, dicke Waden, Menschen mit Handicap, Einzelpersonen – alle schön in der Nahaufnahme. Und jetzt sind sie weltweit verteilt, Glückwunsch. Schon mal was von „Recht am eigenen Bild“ gehört? Bei der Veröffentlichung von Personenfotos, die klar zu erkennen sind, muss in der Regel gefragt werden. In Freibädern gibt es deswegen bereits Handyverbote. Wäre doch ein Witz, wenn das ausgerechnet bei touristischen Attraktionen auch so sein müsste. Bitte etwas mehr Zurückhaltung.

Von Anne Ziebarth