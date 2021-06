Rügen: Volksbank Sellin jetzt mit neuer Alarmtechnik

Sellin

Farbenfroher und offener präsentiert sich die Geschäftsstelle der Pommerschen Volksbank eG in Sellin nach ihrem dreimonatigen Umbau. Sie wurde komplett neu gestaltet mit neuen Fußböden, Teppichen, Möbeln, Tresen, LED-Beleuchtung, Klimaanlage und neuer Alarmtechnik. Gab es bisher lediglich einen Beratungsraum, so stehen den Kunden nun drei moderne Räume für vertrauliche Gespräche zur Verfügung.

„Die Thematik Beratung nimmt immer mehr zu, dem wollen wir Rechnung tragen. Eine seriöse Beratung vor Ort ist wichtig“, erklärt Regionalmarktleiter Bernhard Mittelstädt. Da die Zahlungsverläufe inzwischen zu rund 65 Prozent digital erfolgen, sei dagegen ein größerer Servicebereich wie früher nicht mehr notwendig.

Kundenwunsch sei es auch gewesen, dass Schließfächer für Wertsachen angeboten werden. Davon stehen nur insgesamt 60 zur Verfügung, die gemietet werden können. Geldausgabe- und Einzahlungsautomat sowie Kontoauszugdrucker sind weiterhin im vorderen Bereich zu finden. Auch Handys können hier aufgeladen werden. Ansprechpartner vor Ort sind die drei Mitarbeiter Ines Hering, Sandy Arndt und Peter Otte. Die Filiale ist immer montags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 bis 16.30Uhr sowie mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet. Es sind aber auch Termine an anderen Tagen möglich.

Die Volksbank habe in der Region Sellin-Mönchgut eine lange Tradition und heute rund 3500 Kunden. Die Selliner Geschäftsstelle hat seit 1996 ihr Domizil im Ärztehaus in der Granitzer Straße 18. Auf Rügen gibt es noch sechs weitere Geschäftsstellen in Bergen, Sassnitz, Binz, Putbus, Samtens und Gingst sowie fünf SB-Filialen ohne Ansprechpartner vor Ort in Baabe, Göhren, Sagard, Garz und Altenkirchen.

Von Gerit Herold