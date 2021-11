Sassnitz

Eine 46-jährige Volvo-Fahrerin kollidierte am Donnerstagabend auf der B 196 gegen einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Die Frau war in Richtung Lancken-Granitz unterwegs, als in der Nähe von Garftitz plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn stürzte, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Den Zusammenstoß konnte die Fahrzeugführerin trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Von pas