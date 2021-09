Bergen

Bärbel Dollenberg (67) aus Rambin ist Fan der Mecklenburger Band „Bad Penny“. Oft stand sie singend im Zuschauerraum, als die Musiker auf der Bühne ihre Lieder anstimmten. Schon 15 Konzerte hatte sie bisher besucht. Doch auf der Insel Rügen konnte sie ihren Idolen noch nicht begegnen. Das soll sich nun ändern. Die Rentnerin wurde zur Eventmanagerin. Ihr Verdienst: Sie holt die Musiker nach Bergen. Am heutigen Sonnabend stehen sie im Klosterhof in Bergen auf der Bühne.

Zum ersten Mal traf sie 2016 auf die Band und war von ihrer Musik so sehr begeistert, dass sie sie unbedingt ein weiteres Mal sehen wollte. Sie bezeichnet sie als mitreißenden nordisch-keltischen Folkrock – eine Musik, die ins Herz geht. Bärbel Dollenberg ist von Konzert zu Konzert immer mehr zum Fan geworden, freute sich, wenn sie Auftritte an der Küste hatten und sie hinfahren konnte.

Oft blieb es nicht dabei. „Nach den Konzerten habe ich oft die Möglichkeit, mit den Sängern ins Gespräch zu kommen. So kennt man sich schon lange“, sagt sie. Sie bedauerte es immer, dass die Musiker zwar in der Nähe, aber nie auf der Insel Rügen waren. „Sie kamen zwar mal für ein paar Songs zur Bergener Musiknacht, aber eben halt nie für ein richtiges Konzert“, so Bärbel Dollenberg.

Musiker sagten prompt zu

Sie nutzte die Zeit im Corona-Lockdown und schrieb den Sängern eine E-Mail. Sie stellte sich noch einmal vor und teilte ihnen ihre Idee mit: Die Gruppe spielt auf Rügen, das Organisatorische übernimmt die Rambinerin. Sie bot ihre Hilfe an – und die Musiker sagten prompt Ja. Das war der erste Schritt für die 67-Jährige, sich als Konzertveranstalterin zu beweisen.

Die Band „Bad Penny“ tritt am Sonnabend in Bergen auf. Quelle: Agentur

Ganz neu ist das Gebiet für die gelernte Sozialpädagogin, die auch in der Familientherapie und als Kindergärtnerin tätig war, aber nicht. Der Job füllte sie damals nicht aus, sie schloss sich in einem Dorf bei Rendsburg in Schleswig-Holstein, wo sie damals wohnte, einem Kleinkunstverein an. „Dieser verfügte über Räume mit Küche und Toiletten. Wir konnten alles durchführen: Von Theater über Ausstellung bis hin zu kleinen Konzerten und Themenabenden“, sagt sie. Für die Organisation war sie meistens zuständig. „Im Prinzip war die Arbeit im Kleinen so, wie ich sie jetzt mache. Es hat mir mittlerweile auch gefehlt.“

„Chemie stimmte sofort“

Durch ihren Beruf und ihr Hobby kannte sie es, mit Behörden zu reden und weiß, an welche Tür sie klopfen muss, wenn sie etwas auf die Beine stellen möchte. Für „Bad Penny“ sollte es ein ganz besonderer Ort werden. Im Blickfeld standen drei Spielorte: Museumshof Gingst, Kultur- und Wegekirche Landow oder der Klosterhof in Bergen. Der letztgenannte Ort sollte es nun werden, auf dem die Musiker am Sonnabend auftreten werden. Sie stellte der Touristinfo Bergen ihr Konzept vor und rannte damit offene Türen ein.

Danach unterrichtete sie die Musiker von diesem Vorhaben, die sie nach dem Lockdown im Jahr 2020 auf einem Konzert in Greifswald richtig kennenlernen durfte. „Die Chemie stimmte sofort. Wir haben so geredet, als würden wir uns schon ewig kennen“, sagt sie. Bärbel Dollenberg konnte loslegen und ihre Energie in das Projekt stecken.

„Sie ist unbezahlbar“

Ola Van Sander, der seit 1995 Sänger und Gitarrist von „Bad Penny“ ist, stand mit seinem Musikerkollegen in diesem Jahr schon in 80 Spielstätten auf der Bühne. Die Gruppe kümmert sich größtenteils selbst um die Auftritte. „Wenn wir dann noch jemanden wie Bärbel Dollenberg als Unterstützung haben, hilft uns das enorm. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie sie sich für uns einsetzt, sie ist unbezahlbar“, sagt Ola Van Sander.

Das Konzert beginnt am 11. September um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, für den „Austritt“ freuen sich die Musiker und die Stadtinformation über einen Obolus in der Höhe, was den Gästen das Konzert wert war.

Und auch im Anschluss geht es für Bärbel Dollenberg weiter. Sie hatte zusätzlich ein Konzert am 16. Oktober in der Kulturkirche St. Jacobi in Stralsund organisiert und zwei weitere in Hamburg. „Ich werde danach sehen, inwieweit ich es weitermachen werde. Es ist zwar zum Teil anstrengend und es geht viel Zeit drauf, aber dafür werde ich mit einem schönen Konzert belohnt“, sagt sie.

Von Mathias Otto