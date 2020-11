Schweikvitz

Lydia Budnick kam in der größten Stadt des sächsischen Vogtlandes, in Plauen, zur Welt. Sie studierte Philosophie in Marburg und hängte ab 2002 eine dreijährige Ausbildung zur Keramikerin in der Töpferei im Sassnitzer Hafen an. „Eigentlich wollte ich noch mal weg nach der Lehrzeit, doch dann wurde ich schwanger“, erzählt sie.

Nachdem 2007 Sohn Noah geboren wurde, ließ sich die kleine Familie in Schweikvitz nieder. Im Jahr darauf eröffnete die heute 41-Jährige zusammen mit einer Kollegin in der Binzer Kunstmeile den Laden „Tonicum“, in dem Gebraucht- und Gartenkeramik, zum Beispiel Vogeltränken und künstlerische Einzelstücke verkauft werden.

Das Hobby von Lydia Budnick ist es, als Schauspielerin beim Ensemble der Hinterlandbühne in Schweikvitz mitzumachen, und sie nimmt Geigenunterricht an der Bergener Musikschule. „Ich lebe sehr gern auf Rügen, ich habe die Insel schließlich bereits in der Kindheit kennen und lieben gelernt“, verrät sie.

