In vielen Gemeinden und Städten auf Rügen bleiben nur noch wenige Laternen übrig, an denen keine Plakate von Personen oder Parteien hängen, die für den bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlkampf um die Gunst der Wähler werben. In den letzten Tagen vor der Wahl geht es um jede Stimme. Große Sorge bereitet den Parteien der Vandalismus.

Dass einige Kandidaten wie auf den Plakaten in Bergen, die einen roten Aufkleber bekommen haben, mit Clownsnasen herabblicken, ist noch das geringste Übel. Die Werbeschilder werden entweder großflächig beschmiert oder abgerissen und liegen auf dem Boden. In Putbus ist es besonders schlimm. Die Parteien sind sich einig: So schlimm wie in diesem Jahr, war Wahlkampf auf Rügen noch nie.

Von den Parteien SPD und AfD gab es bei der Polizei bisher vier Anzeigen: aus Dranske, Bergen und Sassnitz. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, wie es zu den Anzeigen von Beschädigungen an oder Diebstählen von Wahlplakaten kommen kann, wie Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium Neubrandenburg sagt. „Parteimitglieder zeigen es manchmal an, in anderen Fällen stellen wir es selbst bei der Streifenfahrt fest und bringen es von Amtswegen zur Anzeige. Manchmal geben auch unabhängige Hinweisgeber bei der Polizei Bescheid“, sagt sie.

Zeit für Wahlkampf geht verloren

Die Spitzenkandidatin der Linken für den Landtag Simone Oldenburg grüßt von einem Großplakat am Ortseingang von Putbus. „Beste Bildung. Dafür stehe ich“ - steht dort geschrieben. Unbekannte hatten der Frau den Mund blau angemalt und neben das Zitat „NICHT!!“ geschrieben. Matthias Schmeißer, Linken-Geschäftsführer im Kreis, benutzt in diesem Zusammenhang das volkstümliche Sprichwort: Narrenhände beschmieren Tisch und Wände.

Schon das erste Großplakat der SPD am Circus wurde beschmiert. Kaum wurde dieses aufgestellt, waren Unbekannte wieder am Werk. Quelle: Mathias Otto

„Es ist überhaupt keine Methode, irgendwelche politischen Differenzen auszutragen. Wir sind immer bereit, mit den Leute zu reden, nehmen auch Kritik an. Aber so geht es natürlich nicht“, sagt er. Er kennt auch Fälle aus Bergen oder aus dem benachbarten Stralsund. Hier sind Plakate beschmiert, zerrissen oder abgerissen – die ganze Bandbreite. Jedes Mal gehe wertvolle Zeit für den Wahlkampf verloren, wenn er eine Anzeige für die Polizei fertigen muss.

Das Großplakat der Grünen, das präsent in Putbus in der Berger Landstraße steht, wurde beschmiert. Quelle: Mathias Otto

„Ich empfinde es in diesem Wahlkampf als sehr krass. Kurz nach der Wende war es auch sehr extrem. Das hatte sich in den letzten drei Jahrzehnte aber gelegt“, sagt er. Doch der vorangegangene und jetzige Wahlkampf für den Landtag breche alle Rekorde. „Dazu gehören auch Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie. Die Grenzen nach unten sind wahrscheinlich völlig aufgehoben worden“, so Matthias Schmeißer.

Systematisches Vorgehen und Jugendstreiche

In Putbus am Circus lächelte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von einem Plakat und wies auf eine Veranstaltung in Lauterbach hin. Ihr wurden blaue Ohren und eine blaue Nase gemacht. Kaum wurde das Plakat ausgetauscht, folgten die nächsten Schmierereien.

„Wir haben in diesen Wahlkampf sehr viele Beschädigungen feststellen müssen und müssen auch davon ausgehen, dass das eine Mischung aus systematischem Vorgehen und Jugendstreichen ist“, sagt SPD-Kreisvorsitzende Beatrix Hegenkötter. Auch in Bergen und Sassnitz wurden die Großflächen mehrmals auf sehr ähnliche Weise zerschnitten und beklebt, in Lauterbach mit weißer Farbe beschmiert. „Solche Dimensionen von Zerstörung und Beschmutzung hatten wir noch nie“, sagt sie.

Das Plakat vom Grünen Dirk Niehaus liegt in Putbus auf der Straße. Es wurde vom Laternenpfahl abgerissen. Quelle: Mathias Otto

Die Grünen beschweren sich über Beschädigungen der Großfläche in der Berger Landstraße sowie ein abgerissenes Plakat. „Wahlkämpfe in einem demokratischen Staat sollten bei aller notwendigen kritischen Auseinandersetzung mit den Standpunkten des politischen Gegners im Geiste gegenseitigen Respekts geführt werden, die Beschädigung von Plakaten anderer Parteien zeugt sicherlich nicht von Respekt“, sagt Stephan Eßer, Geschäftsführer vom Kreisverband. Auch er hat den Eindruck, dass dieser Wahlkampf „schärfer“ geführt wird, Plakate würden häufiger beschädigt, als vor den bisherigen Wahlen.

Beleidigungen gehören zum Alltag

Mitglieder der AfD berichten, dass sie nicht nur mit der Zerstörung von Wahlplakaten konfrontiert sind, sondern auch von körperlichen Angriffen an den Infoständen. Der Farbanschlag auf die Tafel an dem Bergener Büro oder die Behinderung der Veranstaltungen würden, laut AfD-Wahlkampfkoordinator Dario Seifert, zur Tagesordnung gehören.

Das Großplakat der Linken, das auf Höhe Wildtiergehege in Putbus steht, wurde beschmiert. Quelle: Mathias Otto

„Beleidigungen und Bedrohungen, vor allem durch linke Extremisten in den sozialen Netzwerken, sind ebenfalls eine Alltagserscheinung, mit der man rechnen muss“, sagt er. Auf Rügen ist laut AfD der Bereich Mönchgut-Granitz besonders betroffen. Hier seien 90 Prozent aller Wahlkampfplakate zerstört worden.

206 Anzeigen Wahlplakate dürfen nicht so verändert werden, dass ihr eigentlicher Zweck nicht mehr erfüllt ist. „Und der eigentliche Zweck ist ja, dass die Plakate für die Öffentlichkeit sichtbar so hängen, dass die Öffentlichkeit die Aufdrucke erkennen können. Das gilt auch für das Hin- und Herdrehen von Plakaten“, sagt Polizei-Sprecherin Claudia Tupeit. Sollte sich jemand in irgendeiner Weise durch Plakate belästigt fühlen, sollte man sich an die jeweilige Partei oder an die jeweilige Gemeinde wenden. Die Polizei hat in MV im aktuellen Wahlkampf 206 Anzeigen wegen beschädigter oder gestohlener Wahlplakate aufgenommen. In einer Anzeige kommen allerdings auch oftmals mehrere Plakate vor, die beschädigt oder gestohlen worden sind. Insgesamt sind es 1123 Plakate. Die meisten betrafen die AfD (492), gefolgt von der NPD (155) und der SPD (135). Bei den Linken waren es 91, bei der CDU 73 und bei den Grünen 53, bei der FDP 47.

An „dumme Jungenstreiche“ glauben die Parteien nicht oder räumen ihnen nur wenig Platz ein. Für die AfD trage die Verantwortung für ein aus ihrer Sicht undemokratisches Klima vor allem die linken Parteien. Dario Seifert spricht von Stimmungsmache, die das Ziel verfolge, die Bürger gegen die AfD aufzuhetzen. „Es handelt sich dabei um eine Mischung aus aufgehetzten Jugendlichen und organisierten Linksextremisten, die systematisch und professionell unseren Wahlkampf behindern. Teilweise haben wir es erlebt, dass uns stadtbekannte Linksextremisten beim Plakatieren beobachtet und sich kurze Zeit später zum Zerstören unserer Plakate verabredet haben“, sagt er.

Ordnungsgeld und Strafbefehl

Auch Beatrix Hegenkötter hat einen Verdacht. „Es war auffällig, dass diese Beschädigungen in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Hängen von NPD-Plakaten stehen. So wurden auch Plakate von uns durch NPD-Plakate an mehreren Orten ersetzt und lagen dann neben der Straße“, sagt sie.

Ob gezielt gegen einzelne Parteien vorgegangen wird, vermag Stephan Eßer nicht zu beurteilen. „Es werden in jedem Fall nicht nur Plakate unserer Partei, sondern auch zum Beispiel von SPD und CDU beschädigt oder beschmiert“, sagt er. Matthias Schmeißer hat nur Vermutungen, wer hinter den Schmierereien stecken könnte. An einen Streich, den Kinder oder Jugendliche machen, daran glaubt er aber nicht.

Das Großplakat der CDU, das in Putbus kurz vor dem Circus aufgestellt ist, wurde beschmiert. Quelle: Mathias Otto

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sobald Plakate beschmiert, zerschnitten oder gestohlen werden, dies Straftatbestände sind. Kommen verfassungsfeindliche Symbole hinzu, wird zusätzlich der Paragraf 86a aus dem Strafgesetzbuch (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) mit in die Anzeige aufgenommen.

„Je nach Größe des beschädigten Wahlplakats gibt es unterschiedliche Schadenshöhen beziehungsweise Herstellungskosten, die einem Beschuldigten auferlegt werden können. Hinzu kommen gegebenenfalls ein Ordnungsgeld oder Strafbefehl, über den die Justiz entscheidet“, sagt Claudia Tupeit.

Von Mathias Otto