Katzenmutti Sabine Faulhaber ist überaus dankbar für die Unterstützung, die sie nach den Beiträgen in der OZ erfuhr. Viele Menschen wären in ihren Secondhand-Laden in der Bergener Dammstraße gekommen und hätten Futter, Geld oder auch warme Worte gespendet. Mittlerweile sind die sechs kleinen Katzen, deren Mutter von einem Auto überfahren worden war, über den Berg und können bereits feste Nahrung zu sich zu nehmen. „Das erleichtert die Betreuung sehr, weil ich nun einfach einen Futternapf bereit stellen muss, statt jedes der Kätzchen auch nachts mit der Pipette zu füttern“, sagt sie erleichtert. Allerdings ist der Nachwuchs nun auch erheblich mobiler und durchsucht die gesamte Wohnung. Wenn sich mal eines zu gut versteckt hat, findet Hündin Nahla es garantiert schnell wieder.

Bevor ein Katzenbaby zwölf Wochen alt ist, sollte es nicht von der Katzenmutter getrennt werden. Interessenten, die sich der Kätzchen annehmen sucht Sabine Faulhaber aber nicht mehr. „Den roten Kater möchte ich selber behalten und alle anderen Kätzchen sind bereits in meinem Bekanntenkreis vergeben.“

