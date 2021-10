Putbus

Tief atmen. Erst in den Bauch, dann den Brustkorb. Gerne die Bewegung auch mit den Armen begleiten. Ich stehe zwischen alten Buchen in der Goor und versuche den Hinweisen von Helma zu folgen. Es regnet in Strömen, die Regenjacke ist nicht dicht, ein feuchter Streifen zieht sich den Rücken entlang. Die Füße sind nach dem Barfußgang eh nass. Aber: Ich fühle mich gut und frei.

Viel besser als auf dem Hinweg zum Waldbaden, als mir noch die Kommentare meiner Kollegen im Ohr klangen. „Früher haben wir dazu einfach Spazierengehen gesagt“, von der einen Seite. „Waldbaden. So, so. Alles klar“, von der anderen. Dazu viel Alltagsgerümpel im Kopf und Sorgen im Gepäck – genau das, wogegen Waldbaden angeblich gut sein soll.

Das heilsame Trio des Waldes soll es richten

Die beiden Heilpraktikerinnen Helma Reiß und Christine Wehweck bieten auf Rügen Einführungen im Waldbaden, wir treffen uns gemeinsam mit den Urlauberinnen Marion aus Essen und Martina aus Bonn am Badehaus (!) Goor. Unter dem Terrassendach, wegen des fröhlich prasselnden Regens, gibt es eine kleine Einführung in die Geschichte und vor allem Wirkungsweise des Waldbadens.

„Wir Menschen kommen aus dem Wald, er hat uns jahrhundertelang Schutz und Nahrung geboten, also fühlen wir uns ihm immer noch sehr verbunden“, so Christine. „Es gibt aber auch ein paar wissenschaftlich belegte stoffliche Wirkungen, das sogenannte heilsame Trio des Waldes.“

Waldbaden im Aktivherbst Wer an den geführten Waldbade-Kursen teilnehmen möchte, kann das im Rahmen des Aktivherbstes am Donnerstag zwischen 11 und 13 Uhr in Göhren. Treffpunkt ist das Brückenhaus an der Seebrücke. Mit Kurkarte kostenfrei, sonst 3 Euro. Auch am kommenden Sonntag gibt es zwischen 10 und 14 Uhr am gleichen Ort die Möglichkeit mehr über das Waldbaden zu erfahren.

„Terpine“ helfen nicht nur dem Nachbarbaum

Als Erstes nennt sie Anionen, negativ geladene Sauerstoffteilchen, die insbesondere bei oder nach Regen im Wald besonders zahlreich auftreten sollen. Eingeatmet finden sie auch den Weg in den menschlichen Körper, sollen ausgleichend und klärend wirken.

Ich krame im Gedächtnis, wie das noch mal war mit den Anionen, aber der Chemieunterricht ist lange her, außerdem ist Christine bereits beim zweiten Punkt. „Überall im Wald sind unendlich viele unterschiedliche Bakterien“, beschreibt sie. „Und die sind richtig gut für uns. Sie sind in der Luft, aber auch an den Bäumen und Blättern. Also bitte ruhig alles anfassen und streicheln.“

Was für eine Buche! Baum in der Goor bei Putbus Quelle: Anne Ziebarth

Und dann kommt dann noch der dritte Teil des Trios, den ich am spannendsten finde. „Bäume kommunizieren miteinander, durch Botenstoffe. Sie warnen sich zum Beispiel vor Fressfeinden“, sagt Christine Wehweck. „Das geschieht mit Hilfe von Duftstoffen, den sogenannten Terpinen, die wiederum regen auch unser Immunsystem an.“

Um all das nutzen zu können, sei aber das Wichtigste: „Man muss sich des Augenblicks bewusst werden, achtsam sein. Atmen. Einfach nur da sein.“ Auf Kommando kann das sehr schwer sein, der Wald soll helfen.

Waldbaden ist kein Spaziergang

Nun aber wirklich, Gummistiefel zurechtgerückt und ab in die Goor. Ein schönes Ritual zum Start: „Geben wir doch unsere Sorgen an der Waldgarderobe ab“, sagt Christine. „Wir hängen sie hier an den Eingang.“ Ob man das so einfach machen kann, will ich wissen. Immerhin ist ein Baum ja keine Müllkippe, nicht mal für Emotionales. „Das wird transformiert.“

Aha. Ich bin noch nicht überzeugt, aber etwas beruhigt. In den nächsten Minuten zeigt sich der himmelweite Unterschied zwischen einem Spaziergang und Waldbaden. Atemübungen mit Visualisierungen von Kraftvollem macht man beim Spaziergang einfach nicht. Wenn Helma Reiß einen mit sanfter Stimme beim Waldbaden dazu auffordert, schon.

Bäume umarmen tut der Seele gut

Es stellt sich ziemlich schnell Ruhe ein. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug geht jeder für sich voran. Martina lässt ihre Hand wie beiläufig durch Blätter gleiten. Lockerungsübungen folgen, das Abklopfen des Körpers, die Sensibilisierung der Sinne. Was hört man, was spürt man, wenn man mit den Fingern durch die Luft gleitet?

Pitschepaddernass beim Bäume umarmen. Quelle: Anne Ziebarth

Dann das Barfußlaufen. „Wir sind oft positiv geladen, die Erde negativ. Das gleicht sich durch Schuhe nicht so recht aus“, beschreibt Helma Reiß. Es ist Oktober, es ist kalt und nass, aber Martina strahlt. „Es ist gar nicht kalt“, ruft die 54-Jährige. „Und ich lasse die Schuhe erst mal aus.“

Dann kommt der Moment, von dem Helma Reiß bereits im Vorfeld gesprochen hat. Wir sollen uns selbstständig irgendwo einen Ort suchen – und uns einfach treiben lassen. Gerne auch einen Baum umarmen. Und das tut gut! Ein Glöckchen läutet die Waldbadeteilnehmer wieder auf den Weg.

Schönes Waldbild verankern

Ein bisschen schade, dass es vorbei ist. Aber einen Tipp gibt es noch. „Verankern Sie ein schönes Wald-Bild in Ihrem Kopf“, sagt Christine Wehweck. „Schauen Sie in den Wald und riechen Sie an einem Blatt, was Sie in der Hand reiben.“

Waldbaden in der Goor bei Putbus Quelle: Anne Ziebarth

Das nächste Mal, wenn man an einem Blatt (zur Not muss die Zimmerpflanze herhalten) reiben würde und riechen, würde sich das Bild einstellen. Und schöne Bilder wirken heilsam. Ich bin gespannt.

Von Anne Ziebarth