Bergen

Noch peitscht der eisige Ostwind über die Insel, der Blick vieler Touristiker geht aber längst wieder in Richtung Frühjahr und den anstehenden Veranstaltungen. Erstes großes Highlight wird der traditionelle Rügener Wanderfrühling, der vom 24. Mai bis zum 6. Juni 2021 stattfinden soll –immer vorausgesetzt, die Corona-Regelungen lassen es zu.

Ideen für Aktivangebote werden gesucht

„Ob geführte Wanderungen, Vorträge, Laufevents oder ähnliche Aktivangebote an der frischen Luft – Gäste und Einheimische können die Insel auf diese Weise aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen und dabei etwas Gutes für Körper und Geist tun“, wirbt Judith Kleinsorge vom Tourismusverband Rügen für die Veranstaltung, die bereits zum neunten Mal stattfinden soll. Um den Gästen und Einheimischen mit dem Wanderfrühling eine vielfältige Auswahl an kleinen Veranstaltungen anbieten zu können, ruft der Tourismusverband Rügen die Inselakteure zum Mitmachen auf. „Haben Sie tolle Ideen oder spannende Aktivangebote, die im Rahmen des Wanderfrühlings nicht fehlen dürfen?“, fragt der Tourismusverband. „Wenden Sie sich damit gerne an den Tourismusverband Rügen. Diesen erreichen Sie per Mail an mail@tourismus-ruegen.de oder telefonisch unter der 03838/807724.“

Wanderwoche der Wanderfreunde vom 8. bis 14. Mai 2021

Auch bei den Wanderfreunden Sellin-Baabe-Göhren bereitet man sich auf den Mai vor. Die mittlerweile „31. geführte Wanderwoche Insel Rügen“ soll nach Informationen auf der Vereinswebsite vom 8. bis 14. Mai 2021 über die Bühne gehen. Es werden bis zu 90 Teilnehmer erwartet. Doch hier heißt es schnell sein: Es sind schon zahlreiche Anmeldungen eingegangen. Wer noch mitmachen möchte, wendet sich an Wanderfreundin Gerti Müller (038303/ 49491) oder schreibt eine E-Mail an: wanderfreunde-ruegen@t-online.de Das Programm mit den einzelnen Routen ist auf der Internetseite www.wanderfreunde-ruegen.de einsehbar.

„Zahlreiche Wanderfreunde, die sich für dieses Jahr schon angemeldet hatten, hielten uns die Treue und kommen nun eben im Mai 2021 auf die Insel. Über diesen tollen sportlichen Zusammenhalt kann man sich nur freuen“, sagte Vereinschefin Sabine Sakuth gegenüber der OZ im November. „Wir werden natürlich alles daran setzen, den Wanderfreunden aus nah und fern wieder viele erlebnisreiche Touren hier auf der Insel Rügen zu bieten.“

Von az