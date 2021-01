Rügen

Die Insel Rügen war am Anfang der Woche für kurze Zeit in ein weißes Kleid gehüllt: So etwas hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Die Rüganer kratzten die ersten Schneeflocken in diesem Jahr von Wiesen und Fensterbänken, um damit eine Schneeballschlacht einzuläuten.

Etwa in Altenkirchen. Während die weißen Bälle ihrer Kinder flogen, zückte Corinna Schaak ihr Handy und fotografierte die Pfarrkirche. Sie und viele andere OZ-Leser schickten ihre Schnee-Fotos zur Lokalredaktion der OZ. In einem Ort auf der Insel reichte die weiße Pracht sogar aus, um damit einen Schneemann zu bauen.

Anzeige

Schnee ab Sonntag oder Montag

Einen Tag später taute der Schnee aber wieder und die grauen Pfützen wurden sichtbar. In der Nacht zu Freitag folgte der zweite zaghafte Versuch, aber nur in einigen Orten auf der Insel. Mit ein bisschen Glück kommt der Schnee am Sonntag oder Montag zurück. So sagen es jedenfalls die Meteorologen voraus.

Lesen Sie auch: Aktuelles Wetter für Ihre Region in MV: Kalt aber überwiegend trocken am Wochenende

„Mit einer nördlichen Strömung gelangt skandinavische Kaltluft nach Deutschland. Sie kommt von Westen her unter leichten Hochdruckeinfluss, bevor ab der Nacht zum Sonntag die nächste Störung mit Schneefall auf den Vorhersageraum übergreift“, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Allerdings ab Lage über 400 Meter. Ob es auf Rügen für Schnee, Schneeregen oder Regen reicht, bleibt abzuwarten. Für Montag wird leichter Schneefall im Ostseeraum vorhergesagt.

Von mo