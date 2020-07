Putbus

Gesine Martens ist Rüganerin und wuchs in Putbus auf. „Als Kinder haben wir das Spielen im Schlosspark sommers wie winters sehr genossen“, erinnert sie sich. Nach der Schule ging sie nach Greifswald, um Pharmazie zu studieren und kam 2004 als Apothekerin zurück. Die heute 42-Jährige arbeitete zu Beginn ihres Berufslebens angestellt in der Apotheke am Putbusser Markt und übernahm sie vier Jahre später. „Ich habe das Richtige gemacht“, ist sie sicher.

Gesine Martens lebt mit ihrer Familie in einer Villa in Putbus und erholt sich von der Arbeit bei der Pflege ihres Gartens, in dem sie auch Gemüse anbaut, und beim Nähen. Die Apothekerin, ihr Mann, der aus Güstrow stammt und die achtjährige Pauline reisen gern, aber sind auch auf Rügen viel unterwegs. „Wir sind oft in der Natur, gehen Wandern und mögen die Strände hier. Ich bin zufrieden, in meiner Heimat zu leben und freue mich darüber, dass die Stadt Putbus viel für die Kinder tut“, meint sie.

Von Christa Driest