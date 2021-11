Rügen/Sylt

Immer mehr Ferienwohnungen, „Overtourism“ und Autoverkehr – das sind Probleme, mit denen nicht nur die Insel Rügen zu kämpfen hat. In Vorausschau auf die Inselkonferenz, die am 9. und 10. Dezember in Binz stattfindet, haben wir mit Nikolas Häckel gesprochen. Der 47-Jährige ist Bürgermeister der Insel Sylt und wurde 2021 in seinem Amt bestätigt. Er ist als Inselbürgermeister für die amtsangehörigen Gemeinden Sylt, Hörnum, Kampen, List auf Sylt und Wenningstedt-Braderup verantwortlich.

Wie ist die Stimmung auf Sylt, was macht die Corona-Lage auf der Nordseeinsel?

Die Stimmung ist ganz gut. Sicherlich prägt Corona das Leben, es gibt einige Corona-Fälle und wir haben auch zum Beispiel die politischen Sitzungen zurückgefahren. Die Buchungslage zum Jahreswechsel ist gut, der Wintermarkt findet statt. Sylvester mit Feuerwerk spielt wegen der Reetdächer sowieso keine Rolle, aber wir machen auch keine Lasershow oder sonstige Veranstaltungen zum Jahreswechsel. Wir sind achtsam, lassen uns aber nicht einschüchtern, würde ich sagen.

Großes Thema auf Rügen und Sylt ist das Thema Wohnraum für Einheimische contra Ferienwohnungen. Wie ist die Situation auf Sylt?

Das Problem ist ähnlich, auf Sylt ist die Geschichte aber etwas anders als auf Rügen. Auf Rügen gibt es ja noch viele Häuser, die älter sind, auch Bäderarchitektur. Bei uns ist in den 70er-Jahren viel gebaut worden, unter anderem Mehrgeschosser in der typischen Bauweise der Zeit. Bis vor wenigen Jahren gab es aber baurechtlich nur die Bezeichnung „wohnen“ in den Baugenehmigungen, es konnte und wurde nicht nach Ferienwohnungen, Zweitwohnsitzen und Dauerwohnen unterschieden. Da kranken wir noch heute dran, denn so ist es möglich, den entstandenen Wohnraum auch als Ferienwohnung zu nutzen. Sobald aber etwas neugebaut oder verändert werden soll, nutzen wir die rechtlichen Möglichkeiten, Zweitwohnungen zu unterbinden und nachzujustieren. Dauerwohnungen zu schaffen, ist unser großes Ziel.

Wie setzen Sie das um?

Vor allem über unseren Eigenbetrieb Kommunales Liegenschaftsmanagement und über Bebauungspläne. Hier können wir ganz klar festlegen, dass wir nur Dauerwohnen haben wollen und entsprechende Gebiete ausweisen. Die Bebauungspläne selbst werden von uns regelmäßig überarbeitet und aktualisiert, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bestehende Gebäude und deren Nutzung sind davon erst betroffen, wenn sie eine Änderung erfahren. Manchmal kann man auch über eine Erhaltungssatzung etwas bewirken. Investoren bieten uns eine auf 30 Jahre festgelegte Nutzung als Dauerwohnraum. Aber 30 Jahre sind nichts und dann würde der Dauerwohnraum verloren gehen. Wir müssen langfristig denken.

Was macht die Insel, um den Wohnungsbedarf der Einheimischen zu decken?

Wir bauen jedes Jahr neue Wohnungen ganz unterschiedlicher Art, auch Sozialwohnungen sind dabei. Bei der Vergabe können wir dann die Prämissen setzen, wer die Wohnungen bekommt. Wir haben dabei klar Familien im Blick, aber auch Menschen, die hier arbeiten und eine erschwingliche Wohnung suchen. Die Mieten liegen in etwa bei 10,50 Euro kalt pro Quadratmeter. Altersruhesitze vermieten wir nicht. Bislang haben wir 1200 Wohnungen im Bestand und schaffen es, die zu touristischen Zwecken genutzten Wohnungen zu kompensieren. Das ist eine Riesenleistung. Allerdings brauchen wir Schätzungen zufolge rund 2500 Wohneinheiten, um den Bedarf an Wohnungen zu decken. Noch haben wir einige Flächen und versuchen zu verdichten. Große Teile der Insel stehen aber unter Naturschutz, das ist auch richtig so. Die Natur ist ja schließlich unser Schatz.

Das hört sich nach großer Einigkeit auf der Insel an. Wie schaffen Sie das?

Es sind fünf Gemeinden auf der Insel, man muss eben viel miteinander reden. Die Zielrichtung ist klar, in vielen Punkten herrscht Einigkeit, oft sind aber die Prioritäten und Wege unterschiedlich. Ein Mittel, baurechtlich gemeinsam aufzutreten ist sicherlich der gemeinsame Planungsverband, der über Flächennutzungspläne eine inselweite Steuerung der Entwicklung ermöglicht. Den hatten wir auch, er wurde aber schon vor einigen Jahren aufgelöst. Jetzt stimmen wir uns über ein insulares Wohnraumentwicklungs- und Wohnungsmarktkonzept als Grundlage ab. Klar gibt es auch mal Knatsch. Inseln sind ja immer speziell, ob das nun Sylt oder Rügen ist.

Wie viele Einwohner und Betten hat denn Sylt?

Die Zahl der Betten kann man nicht vollständig darstellen, weil in der Vergangenheit keine richtige Erfassung aller Betten stattgefunden hat. Wir sind dabei, Datenbanken aufzustellen, um einen kompletten Überblick zu bekommen. Bisher haben wohl viele Vermieter deutlich weniger Betten angegeben, als sie tatsächlich anbieten. Auf der Insel Sylt wohnen 18 000 Menschen, rund 4500 Menschen pendeln jeden Tag.

Sylt ist ebenfalls nicht autofrei. Wie sehen die Pläne der Zukunft aus?

Wir haben auf Sylt schon einiges erreicht, sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen schauen, dass wir den Deutschen ein neues „liebstes Kind“ anstelle des Autos geben, weg vom Individualverkehr. Dafür haben wir mit unserem ÖPNV-Anbieter seit Kurzem das Modell eines Rufbusses gestartet, bislang wird das sehr gut angenommen. Jeder kann sich per App auf dem Smartphone einen Rufbus kommen lassen, der ihn dann direkt zum gewünschten Zielort bringt. Und das zum ÖPNV-Tarif. Zuerst gab das etwas Unruhe bei den Taxifahrern, aber das hat sich gelegt. Außerdem haben wir zum Beispiel ein neues Verkehrskonzept in der Stadt, was allen Verkehrsteilnehmern gleichwertig die Nutzung einiger Verkehrsflächen erlaubt. Das soll Autofahrer davon abhalten, die Innenstadt zu nutzen.

Sie kommen im Dezember nach Rügen zur Inselkonferenz. Ist das ihr erster Besuch hier?

Nein, als junger Mann bin ich mehrfach über das DRK auf der Rügen gewesen. Mit meinen Eltern sogar im Jahr 1989/90. Deshalb bin ich jetzt auch sehr gespannt, zu sehen, wie sich die Insel verändert hat. Wie die alten Häuser jetzt aussehen, die damals noch nicht saniert waren, und natürlich auch Prora. Das fand ich damals schon sehr beeindruckend.

Von Anne Ziebarth