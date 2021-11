Binz

Die Immobilienpreise auf der Insel Rügen sind zuletzt gestiegen. Das gilt auch für Eigentumswohnungen. „Die Preisspanne für neu gebaute und modernisierte Wohnfläche auf Rügen liegt derzeit zwischen 3500 Euro und in der Spitze bis zu 20 000 Euro pro Quadratmeter“, informiert Arne Kurowski, Geschäftsführer von Engel & Völkers Rügen.

Besonders hoch seien dabei die Durchschnittspreise an der Strandpromenade in Binz mit direktem Meerblick. Sie liegen Kurowski zufolge zwischen 9500 und 11 000 Euro pro Quadratmeter.

So haben sich die Preise über die Jahre entwickelt

Doch wie hoch waren die Preise in den Jahren zuvor? Wer 2019 eine neu gebaute Wohnung im Landkreis Vorpommern-Rügen gekauft hat, zahlte laut dem aktuellsten Grundstücksmarktbericht für MV bereits im Schnitt 4342 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in Küstennähe. Für das Binnenland liegen für das Jahr keine Daten vor, da es in diesem Bereich keine Verkäufe gab.

Bei Erstverkäufen nach Umwandlung zahlten Käuferinnen und Käufer durchschnittlich 4924 Euro je Quadratmeter. Günstiger war es 2019 bei den Weiterverkäufen. In Häusern mit Baujahr 1991 bis 2016 wurden im Schnitt 2896 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in Küstennähe gezahlt. Für das Binnenland von Vorpommern-Rügen liegen auch hier keine Daten vor.

Von Pauline Rabe