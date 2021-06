Rügen: Was soll mit dem 100 Jahre alten Museums-Stockanker geschehen?

Göhren

Viele Jahre war er das Wahrzeichen vor dem Heimatmuseum in Göhren. Doch von da ist der historische Stockanker schon lange verschwunden. Wo ist er abgeblieben? Immer wieder fragen das interessierte Gäste des Ostseebades und Liebhaber maritimer Schwergewichte.

Der über 100 Jahre alte Stockanker war im Zuge der Sanierung des Museumsgebäudes vor knapp vier Jahren abtransportiert worden. Dabei war das Holzteil auseinandergefallen. Daraufhin hatte der Förderverein der Mönchguter Museen den Stock in der Bootswerft in Middelhagen aufwendig sanieren lassen.

Standortidee: Friedhof von Middelhagen

„Das hat viel Geld gekostet“, weiß Vereinsvorsitzende Petra Wolter. Der rekonstruierte Anker sollte eigentlich wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren. Dies sei aber aus Versicherungsgründen nicht möglich. Kinder könnten sich an dem großen Metallteil verletzten, ein Zaun müsste her. Nun liegt das maritime Zeugnis, das einst zwischen Arkona und Bornholm gefunden wurde, seit geraumer Zeit schon auf dem verwaisten Areal mit dem Museumsschiff „Luise“ am Südstrand.

„Dort liegt er sehr ungünstig mit dem Holz direkt auf der Erde. Es ist ein Trauerspiel“, befürchtet Petra Wolter einen erneuten Zerfall. Deshalb gibt es jetzt eine Idee für einen besseren Standort. Nach Gesprächen mit Pastor Olav Metz könnte ein neuer Platz auf dem Friedhof in Middelhagen gefunden werden. „Wenn dies auch breiten Konsens findet, wäre das eine gute Lösung“, so Petra Wolter. Der Anker symbolisiere schließlich auch ein christliches Zeichen. Die kreuzförmige Ankerform ist Sinnbild für den Tod Jesu Christi am Kreuz, aus dem für die Christen Hoffnung erwächst.

Museumsleiterin Ellen Melzer (l.) und Fördervereinsvorsitzende Petra Wolter zeigen das Gemälde von Hans Porwoll, das einen Kirchgang in Middelhagen - vermutlich in den 30er Jahren - zeigt und nun erstmals im Göhrener Heimatmuseum gezeigt wird. Quelle: Gerit Herold

Der Museumsförderverein hat noch einen weiteren Schatz gehoben, den er sich als Geschenk zu seinem 30. Geburtstag quasi selbst gemacht hat: das großformatige Ölgemälde „Sonntag“ von Hans Porwoll, das einen Kirchgang in Middelhagen zeigt. Das 1,80 mal 1,60 Meter große Bild zeigt Mönchguter in Tracht, die sich zum Gottesdienst in der Kirche versammeln und ist vermutlich in den 30er Jahren entstanden. Zu jener Zeit hielt sich Hans Porwoll (1898-1984) auf Mönchgut auf, nachdem er 1926 Anna-Maria Schwartz, die Tochter des Mönchguter Hegermeisters Leo Schwartz, geheiratet hatte. Der aus Hamburg stammende Maler fand hier viele Motive für seine authentischen Porträts von Fischbauern oder Momentaufnahmen aus dem dörflichen Leben. Der eigentlich als Marinemaler bekannte Künstler war allerdings immer knapp bei Kasse.

Rookhus öffnet am 2. Juni

„Er wurde Brotmaler genannt“, weiß Museumsleiterin Ellen Melzer. Seine schwierige Lage zwang ihn oft, seine Bilder für Kost und Logis an seine Vermieter oder Gläubiger abzugeben. So bezahlte er offenbar auch eine Rechnung bei einem Arzt in Hamburg mit dem Mönchguter Sonntagsbild.

Weil seine Nachfahren mit der Szenerie nicht viel anfangen konnten, recherchierten sie und stießen schließlich auf die Mönchguter Museen. Der Förderverein erwarb schließlich das Bild und holte es aus Transportkostengründen persönlich in Franken ab, wo das Bild zum Schluss in einer privaten Wohnung hing. Nun wird es erstmals in der Ausstellung des Heimatmuseums gezeigt, das am 1. Juni wieder seine Pforten öffnet. Kurios: Die ehemaligen Besitzer kommen zum Urlaub seit vielen Jahren nach Rügen. So schließt sich der Kreis.

Das Heimatmuseum hat jetzt immer dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das um 1700 erbaute Rookhus schließt ab dem 2. Juni immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr die Türen auf. Dort hat der Förderverein seit vielen Jahren den Hut auf, dessen Mitglieder ehrenamtlich Museumsdienst leisten.

Verein ist im Mai 1991 gegründet worden

Am 23. Mai 1991 hatte eine Handvoll Enthusiasten den „Förderverein zum Schutz, zur Pflege und zur weiteren Entwicklung der Mönchguter Museen“ gegründet. „Es war die Zeit des Umbruchs nach der politischen Wende und es gab die Besorgnis, dass die Museen in Zukunft keinen rosigen Zeiten entgegensehen“, erinnert sich Petra Wolter, die den Vereinsvorsitz im Jahre 2009 übernahm. Die Initiative für die Vereinsgründung war von der Museumsgründerin Ruth Bahls (1909 - 1994) ausgegangen, um die musealen Einrichtungen in die Zukunft zu führen.

„Vereinsarbeit war damals für die meisten etwas ganz Neues, Unbekanntes. Erst nach und nach bekam der Förderverein Struktur und fand seinen Platz“, so Wolter. Heute hat er 130 Mitglieder aus ganz Deutschland. Das Bedeutendste war die über 14-jährige Betreibung der Mönchguter Museen in Göhren von 2001 bis 2014. Heute besteht die Vereinsarbeit in der Aufrechterhaltung von Tradition und Wissen um die Vergangenheit. Es werden Vorträge und Exkursionen organisiert.

Nachwuchs fehlt dringend

„Eine Feier zum Vereinsjubiläum ist in diesem Jahr nicht möglich. Diese kann hoffentlich im Herbst nachgeholt werden“, so Petra Wolter. Sie und ihre Mitstreiter freuen sich über jedes neue Mitglied, denn in den letzten 30 Jahren sind diese alle mit älter geworden und scheiden nun nach und nach aus Altersgründen aus. Was dringend fehlt, ist Nachwuchs. „Wir freuen uns, wenn auch junge Menschen unsere Arbeit unterstützen und die Traditionen fortführen. Es ist unser aller Geschichte“, so die Vereinschefin.

Neue Internetseite ist fertig

Und natürlich sind auch Spender jederzeit gern gesehen, denn Projektideen gibt es für die nächsten Jahre noch reichlich. Spendenkonto: Förderverein Mönchguter Museen e.V., IBAN:DE51 1505 0500 0837 1903 47. Nähere Informationen auf der Internetseite www.foerderverein-moenchguter-museen.de, die gerade an den Start gegangen ist.

Von Gerit Herold