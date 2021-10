Rügen: Weiße Kaninchen aber keine Zauberer auf Ummanz

Ummanz

Sonst oft fester Bestandteil einer Zaubershow, aber nicht auf Ummanz. Hier wurden am Mittwochabend Kaninchen der unterschiedlichen Sorten in die Käfige gebracht. Darunter auch weiße Tiere, die sogenannten Weißen Wiener. Auf dem Erlebnisbauernhof Kliewe in Mursewiek findet am Wochenende die diesjährige Kreisverbands-Kaninchenschau statt. Gleichzeitig ein schöner Moment für den Veranstalter, der Rassegeflügelzuchtverein Ummanz. Er feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

15 Aussteller präsentieren an zwei Tagen 92 Kaninchen. Die besten Exemplare, die Preisrichter am Donnerstag ermittelt haben, werden am Sonntag prämiert. Obwohl es zu Spitzenzeiten zwischen 300 und 400 Kaninchen waren, ist der gastgebende Verein trotzdem zufrieden. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder starten dürfen. Wir sind auch froh, dass viele ältere Züchter den Weg hierher gefunden haben. Viele von ihnen halten uns seit Jahren die Treue“, sagt der 1. stellvertretende Vorsitzende Lutz Peters.

Amtierender Landesmeister

Einer der Aussteller ist Bodo Barmwarter aus Dreschvitz. Er ist Zuchtwart für Kaninchen im Ummanzer Verein und selbst mit zwölf Exemplaren dabei. Und er hat gute Chancen, bei den Bewertungen vorne dabei zu sein. Denn auf Landesebene ist der Züchter sehr erfolgreich und ist auch amtierender Landesmeister.

„Die Weißen Wiener züchte ich seit 20 Jahren, damit habe ich angefangen, dann kamen irgendwann die Schwarzen Wiener dazu“, erinnert er sich. Namen gibt er nur ganz wenigen Tieren seiner Zucht. „Ich habe zu viele Kaninchen. Mit dem Vergeben von Namen wird die Beziehung noch persönlicher und emotionaler. Deshalb haben meine Tiere oft keine Namen“, sagt er.

Auch sein Sohn ist mit acht Kaninchen bei der Schau vertreten. Er ist 18 und kann damit noch ein letztes Mal als Jugendzüchter ausstellen. Dann hat der Verein keine eigene Jugend mehr, bedauert Lutz Peters. Die Vereinsmitglieder – aktuell sind es 34 – werden immer älter, Nachwuchs kommt kaum nach. Gründe dafür sind neben mangelndem Interesse auch die gestiegenen Preise für Einstreu und Futter. Selbst Werbeaktionen in Schulen in der Vergangenheit hätten wenig Erfolg gebracht.

Lutz Peters ist der 1. stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Quelle: Mathias Otto

Gelitten unter der Corona-Krise

Hinzu kommt die Corona-Krise, die für das Vereinsleben alles andere als schön war. „Gerade die älteren Mitglieder haben die monatlich stattfindenden Versammlungen sehr vermisst, als wir sie wegen der Pandemie absagen mussten. Alternativen hatte es nicht gegeben. Das heißt, Kontaktpflege wurde auf ein Minimum heruntergefahren und war fast eineinhalb Jahre tabu“, sagt Lutz Peters.

Umso schöner der Moment, dass jetzt das Vereinsleben hochgefahren werden konnte und die erste Schau seit Oktober 2019 wieder stattfinden kann. Nach Mursewiek musste die Kaninchenschau umziehen, weil das Gebäude auf dem ehemaligen Wirtschaftshof in Waase durch einen heftigen Regen so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass eine Veranstaltung hier nicht stattfinden kann.

Die Kreisverbands-Kaninchenschau ist am 16. Oktober von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am 17. Oktober von 10 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Sonntagnachmittag findet die Tombola und Prämierung statt.

Von Mathias Otto