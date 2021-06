Binz

Der Streit um die Nutzung des Weges, der zum Jagdschloss führt, nimmt eine neue Wendung. Nun soll die VVR den Zugangs-Chip doch wieder hergeben. Bislang bedient die Kleinwegebahn „Jagdschloss-Express“ die Strecke. Seit rund zwei Jahren hat auch die kommunale Verkehrsgesellschaft VVR eine Liniengenehmigung und möchte von der Strecke profitieren.

Nun hat die Corona-Situation den Linienstart verzögert, den Chip, der eine Fahrt bis hoch ans Schloss ermöglicht, ließ sich die VRR trotzdem geben, eigentlich sollte im Frühjahr das Angebot starten. Die Gemeinde Binz zeigt sich nicht begeistert und Bürgermeister Karsten Schneider rückte den Chip nach Auftrag der Gemeindeverwaltung erst heraus als die Kommunalaufsicht eine Anordnung erteilte.

Landesamt: Kein sofortiger Vollzug

Auf der jüngsten Kreistagssitzung wurde bekannt, das die Anordnung des Landkreises auf Chipherausgabe aufgehoben wurde. Warum, ist nicht ganz trivial. „Die VVR hat eine Liniengenehmigung und damit die Verpflichtung zur Bedienung. Die Liniengenehmigung war mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung versehen“, erläutert Dörte Lange vom Landkreis. „Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass die sofortige Vollziehung vom zuständigen Landesamt zurückgenommen wurde. Dies wurde jedoch nicht kommuniziert.“

Derzeit keine Jagdschlossfahrten der VVR

Mit Bekanntwerden nahm die Kommunalaufsicht also die Anordnung auf Herausgabe des Chips zurück, da es ohne Anordnung der sofortigen Vollziehung an der Grundlage zur Anordnung auf Herausgabe fehle. Und nun? Nun geht es vor Gericht weiter. Derzeit fährt die VVR jedenfalls nicht zum Jagdschloss hoch. „Im Moment entfaltet das anhängige verwaltungsrechtliche Verfahren gegen die Liniengenehmigung aufschiebende Wirkung“, so Lange weiter. „Die Frage muss letztlich gerichtlich entschieden werden.“

Einigung soll ein VVR-Aufsichtsrat herbeiführen

Der Streit zwischen VRR und Kleinwegebahnen ist nicht neu. Die Kleinwegebahnbetreiber, die sich seit diesem Jahr in einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen haben, sehen sich mit der VVR im unfairen Wettbewerb. Andere Steuerabgaben und Zuschüsse in Millionenhöhe würden die VVR bevorteilen, so die Kritik. Bei der VVR möchte man natürlich auch gerne etwas vom Tourismus abhaben und setzt auf barrierearme Reiseketten über die ganze Insel. Den Grünen im Kreistag reicht die Auseinandersetzung offensichtlich: Sie fordern eine Sondersitzung des VVR-Aufsichtsrates zum Thema, zwei CDU-Abgeordnete wollten sogar einen Stopp der entsprechenden VVR-Linien erwirken, zogen einen entsprechenden Antrag aber wieder zurück.

Von Anne Ziebarth