Poseritz

Sigrun Gonschior hat nach drei Ehen ihren Mädchennamen wieder angenommen. „Der Großvater und der Vater kamen aus Polen“, erzählt sie. Die 64-Jährige wurde in Bergen geboren und wuchs dort auf. In Leipzig studierte sie Wirtschaftswissenschaften. „Mein damaliger Freund hatte sich dort eingeschrieben, deshalb folgte ich ihm“, erinnert sie sich.

Nach dem Studium kam sie zurück auf die Insel und arbeitete für verschiedene Genossenschaften und volkseigene Betriebe. „Bis 1990 war ich Hauptbuchhalterin einer LPG und machte mich danach mit einer Steuerkanzlei in Bergen selbstständig“, sagt sie.

Mittlerweile lebt Sigrun Gonschior in ihrem Haus in Binz, in dem auch die Kanzlei und im anderen Teil ein Restaurant untergebracht sind. Zu ihrem Leben gehören eine Tochter und der Enkel Paul, die im Westerwald wohnen. „Ich sehe sie leider nur zur Ferienzeit“, bedauert sie. „Aber wer von hier stammt, kommt zurück.“

Von Christa Driest