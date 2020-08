Bergen

Der Nonnensee zählt für die Bergener als idealer Naherholungsort. Radler, Jogger oder Spaziergänger treffen sie hier, genießen den Aufenthalt und den Ausblick. Alles ist perfekt, wäre sprichwörtlich nicht der steinige Weg bis dorthin. Einen Parkplatz in unmittelbarer Umgebung gibt es nicht mehr. Ein weiterer – ein paar Meter entfernt – wird derzeit geplant. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten: eine Brücke zum Beispiel oder eine Unterführung. So könnte sich Stadtvertreterin Kathrin Parpat künftig den Weg zum Nonnensee vorstellen.

„Um unseren Mitbürgern einen unbeschwerten und uneingeschränkten Besuch des Nonnensees zu gewährleisten, halten wir es für sinnvoll, eine Überquerungs- oder Unterführungsmöglichkeit herzustellen. Vorab sollten hier jedoch die Möglichkeiten, Kosten und auch Förderungsmöglichkeiten geprüft werden“, sagt sie.

Parkplatz für 90 000 Euro kommt

Ein Parkplatz ist derzeit in Planung. In der Sitzung im Juni stimmten die Stadtvertreter für eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 62 000 Euro für die Stellplatzanlage im Ortsteil Stadthof. Insgesamt wird die Anlage etwa 90 000 Euro kosten. Geplant ist, das Vorhaben noch in diesem Jahr auszuschreiben. „Mit Schaffung des Parkplatzes wird die Erreichbarkeit des Landschaftsschutzgebietes Nonnensee für Autos gewährleistet. Für Fußgänger aus Richtung der Stadt Bergen kommend hat sich die Erreichbarkeit leider noch nicht verbessert“, sagt sie. Denn nach wie vor werde der Famila-Parkplatz als Ausgangspunkt für Fußgänger und Radfahrer genutzt.

Auch der Kreisverband Rügen des Naturschutzbundes Deutschland nutzt diesen Parkplatz als Treffpunkt für geführte Vogelwanderungen. Gruppen von 20 bis 30 Teilnehmern würden dann die Bundesstraße 96 auf Höhe der Kleinbahntrasse überqueren. Familien, die mit Kleinkindern oder Kinderwagen zu Fuß den See erreichen wollen, hätten es besonders schwer, wie sie sagt. Auch Schul- und Kindergartenausflüge mit dem Ziel Nonnensee seien nur noch durch große Umwege möglich. „Weiterhin könnte der entsprechend angelegte Radweg in Richtung Gingst als Weiterführung nach Thesenvitz, Parchtitz und über Gademow, Willihof, sogar nach Gingst gefährdungsfreier genutzt werden“, sagt sie.

Idee von Unterführung oder Brücke findet großen Anklang

Die Stadt soll nun durch ihren Prüfauftrag in Erfahrung bringen, ob eine Zuwegung oder Überquerung für Fußgänger und Radfahrer über die Bundesstraße zum Nonnensee auf Höhe der Kleinbahntrasse entsprechend der Radfahrer-Überquerung Höhe Augustenhof möglich ist. Eine zweite Idee ist eine Unterführung auf Höhe der Kleinbahntrasse. Hier sollten die Beispiele Sellin und Glowe herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang soll die Stadt die Eigentumsverhältnisse von drei Flurstücken prüfen, die sich in diesem Bereich befinden. „Sollten sich diese Flurstücke im Eigentum der Stadt befinden, fallen keine Kosten für den Grunderwerb an. Diese könnten dann kostenfrei für eine Zuwegung genutzt oder mit eingeplant werden“, sagt Kathrin Parpat.

Ihre Idee von einer Überquerung oder Unterführung fand großen Anklang in der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter. Bei jeweils einer Nein-Stimme sowie Enthaltung wurde dem Vorhaben mehrheitlich zugestimmt. Peter Wendekamm (Linke) ergänzte diesen Vorschlag. Er wünscht sich eine Erhebung, in der beschrieben wird, wie dieser Bereich potenziell frequentiert wird. „Wie viele Leute würden solch eine Unterführung oder Brücke nutzen? Hier wäre auch ein Vergleich zu Sellin und Glowe sinnvoll“, sagt er.

Bisheriger Parkplatz nicht mehr zugänglich

Diese Idee kam zustande, weil der bisherige Parkplatz direkt an der B 96 nicht mehr für Autofahrer zu erreichen ist. Das Straßenbauamt Stralsund hatte Ende 2018 den Parkplatz mit einer Schranke sperren lassen. Die Befürworter des Nonnensee-Parkplatzes haben lange dafür gekämpft, die Schranke für Naturfreunde an der Bundesstraße 96 wieder zu öffnen.

Doch sie bleibt endgültig geschlossen. Stattdessen wird ein neuer Parkplatz im Ortsteil Stadthof gebaut. Mit einer knappen Mehrheit hatten die Stadtvertreter im Februar dafür gestimmt.

