Putbus

In bekannt schlechter Akustik des Marstalls tagten am Montag die Stadtvertreter von Putbus. Auf den historischen Pferdestall war das Gremium ausgewichen, um die durch die Corona-Regeln erforderlichen Abstände einhalten zu können. Ein rundes Dutzend Bürger verfolgten die Sitzung, auf deren Tagesordnung unter anderem der bereits Anfang Juni erfolgte „Verkauf von Gesellschaftsanteilen an der Tourismuszentrale Rügen Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit“ (TZR) stand.

Hatte es in der vorangegangenen Sitzung des Betriebsausschusses noch eine Gegenstimme gegeben, votierten die Stadtvertreter nun einstimmig für den Verkauf der von der Stadt gehaltenen vier Geschäftsanteile zum nominellen Preis von je 2000 Euro an die Gemeinden Sellin und Göhren. Auf eine Bewertung der Anteile hatte die Stadt dabei verzichtet.

Die Stadtvertretung tagte wegen der Abstandsregelungen erstmals im Marstall. Quelle: Uwe Driest

Im Gegenzug werden keine Zahlungsverpflichtungen für das laufende Jahr aus dem Gesellschaftervertrag, bei möglichen Liquiditätsengpässen oder Insolvenzverfahren mehr fällig. Zudem entfällt die jährliche Ausgleichspflicht von 8600 Euro je Geschäftsanteil. Die Zustimmung der Gesellschafter der TZR war bereits in der Gesellschafterversammlung am 7. Mai erteilt worden.

Entwicklung ist „ein Rückschritt“

Die Stadt hielt seit fünf Jahren einen Geschäftsanteil von vier Prozent an der TZR. Die anderen Gesellschafter waren Binz mit 14 Prozent, Sellin (7%), Göhren (5%), Baabe (3%) und Sassnitz (6%). Das Modell hatte als gescheitert gegolten, nachdem es nicht gelungen war, weitere Gemeinden für eine Beteiligung an der kommunalen Gesellschaft zu gewinnen. „Aufgrund einer angestrebten Neuausrichtung der Tourismuszentrale als Infrastrukturgesellschaft des Bereichs Mönchgut wollen die Gemeinden Sellin, Göhren und Baabe die Anteile erwerben“, hieß es in der Begründung der Beschlussvorlage.

Für Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos) bedeutet diese Entwicklung einen „Rückschritt“. Die Stadt werde sich vorerst unter der Marke „Wir sind Insel“ weiterhin darstellen. „Wir sind alleine zu klein“, so Wilke. Leistungen wie beispielsweise der ermäßigte Eintritt von Einheimischen und Gästen für das Selliner Ahoi-Schwimmbad ändere sich vorerst nichts.

Putbus hat Kultur und mehr zu bieten

Auf die Frage, wie die Aufgaben der Tourismuszentrale, die ihren Sitz in Putbus hatte, künftig erfüllt werden, gilt es nun Antworten zu finden. „Wir brauchen ein Außenmarketing für Putbus und Rügen“, sagt Axel Sandhop ( CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus. „Wir müssen zunächst prüfen, wo auf der Insel sich Angebote finden, die wir für unsere Gäste nutzen können.“ Die können dann von den Einnahmen der Fremdenverkehrsabgabe in Höhe von rund 40 000 Euro erworben werden.

Axel Sandhop Quelle: Dieter Lindemann

„Perspektivisch müssen in der Kurverwaltung Tourismus-Fachleute arbeiten, die den Standort besser herausstellen.“ Schließlich habe die Stadt Kultur, Schlosspark, Baustil und ihre Rosen zu bieten. Zudem sei sie auch mit Rasendem Roland und Weißer Flotte gut erreichbar.

Management statt Marketing erforderlich

Till Jaich, der seine Marina in Lauterbach betreibt, hofft auf eine Alternative zur TZR, „um die Lücken, die nach wie vor bestehen, zu schließen“. Die Situation habe sich allerdings in den vergangenen Jahren bereits verändert und die touristische Nachfrage deutlich zugelegt. „Wir haben das Glück, mit unseren Stärken in den Bereichen Kultur und Natur voll im Trend zu liegen“, so Jaich. Verstärkt werde dieser aktuell weiter durch das Bedürfnis, Urlaub im Inland zu machen.

Till Jaich Quelle: Hinstorff-Verlag

Die künftige Herausforderung für eine Kurverwaltung sieht Till Jaich weniger im Bereich Marketing, sondern eher im Management. Fragen der Besucherlenkung, Wegeführung oder auch der Koordination mit lokalen Anbietern und einheimischer Bevölkerung wären Voraussetzung dafür, lokale Wertschöpfungsketten zu aktivieren.

Sechs E-Bikes stehen in Putbus

In Sachen Pressearbeit und Social Media habe die TZR bereits Hervorragendes geleistet. Viele Blogger und Instagramer hätten die Insel besucht und damit Reichweiten erzielt, die weit über jene eines Messebesuchs hinausgingen. „Wir hatten auch Top-Veröffentlichungen in internationalen Magazinen von der New York Times bis zu Le Figaro“, weiß Jaich und fragt: „Wer übernimmt das jetzt?“

Dem Vernehmen nach soll immerhin die zum Tourismusverband Rügen gehörende Baltic Project GmbH ihren Sitz in Putbus behalten. Indes hat die Kurverwaltung in der Alleestraße ihre Türen wieder zu den ausgewiesenen Zeiten geöffnet, konnte Ralf Bittner den Stadtvertretern berichten. Neueste Errungenschaft sind sechs E-Bikes, die an der Stadtinformation zum Ausleihen bereitstehen. „Kunden können ohne persönlichen Kontakt und 24 Stunden am Tag die Räder über die kostenlose APP green4rent leihen.“ Auch die Veranstaltungsreihe „Musik im Park“ soll in Juli und August stattfinden.

Von Uwe Driest