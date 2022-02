Rügen

Verschoben ist nicht aufgehoben: Im März und im April soll nach langer Corona-Pause im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz wieder getanzt und gefeiert werden. Dann sollen die seit einem beziehungsweise sogar zwei Jahren schon geplanten Bälle endlich stattfinden: die 14. Wohltätigkeitsgala im Binzer Kurhaus-Saal und die traditionelle Saisoneröffnung auf der Selliner Seebrücke.

Der Binzer Benefiz-Ball, der zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen auf Rügen zählt, musste im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden, im Februar 2020 hatte er letztmalig und mit großem Erfolg im ausverkauften Saal stattgefunden. Daran will man jetzt anknüpfen, weicht allerdings vom gewohnten Veranstaltungsmonat Februar ab.

Spenden für Feuerwehr, Blasorchester und DLRG

„Nach aktueller Lage haben wir uns nun für den 14. Ball am 9. April entschieden“, informiert die Cottbusserin Elke Hähle, die zusammen mit ihrem Mann Bernd die Fäden bei der Organisation dieses Höhepunktes für wohltätige Zwecke auf der Insel zieht. Die Benefiz-Gala, die bereits seit 2008 in Binz veranstaltet wird, findet wie geplant im Kurhaus-Saal des Travel Charme Kurhauses statt.

Dabei werden wieder Spenden für verschiedene Projekte auf Rügen gesammelt. Vereine der Insel konnten sich dafür bewerben. Diesmal dabei sind die Feuerwehren in Sehlen und Putbus, das Blasorchester in Wiek und das DLRG-Schwimmlager in Thiessow.

Für gute Unterhaltung an diesem Abend werden wieder „In aller Freundschaft“-Star Andrea Kathrin Loewig alias Dr. Kathrin Globisch und Dennis Kettlitz als Moderatoren sorgen. Mit dabei sind erneut die Cottbusser Liveband „nAund“ sowie einige prominente Überraschungsgäste. Welche das genau sein werden, kann Elke Hähle noch nicht sagen, da die Anfragen noch laufen. Sehr interessiert sei Ostrock-Lady Petra Zieger, die das Publikum bei der letzten Gala 2020 mit ihrem Auftritt begeisterte. Sicher zugesagt habe schon Singer-Songwriter Alexander Kappe.

Motto in Binz: „Vom Ostsee an die Ostsee“

Auf der Gästeliste könnten im April zudem auch Männer und Frauen aus der Landespolitik MV und Brandenburg stehen. Der Ball laufe unter dem Motto „Vom Ostsee an die Ostsee“. Denn viele der Gäste aus ganz Deutschland kommen aus Cottbus und dem Brandenburger Raum, so Hähle. Das Thema werde sich auch kulinarisch niederschlagen mit spreewaldtypischem Essen und Rügener Küche. Für gute Drinks zum guten Zweck steht wieder die Cocktailbar der Deutschen Barkeeper Union bereit, die mithilft, den Spendentopf zu füllen, freut sich Elke Hähle und ebenso über die Unterstützung des Kurhauses.

Das Spendengeld kommt während des Benefiz-Balls aus dem Kauf von Tombola-Losen und der Versteigerung von Präsenten zusammen. In den 13 Jahren des Bestehens konnten insgesamt rund 220 000 Euro an 43 Vereine der Insel übergeben werden. Darunter Sportvereine, Jugendfeuerwehren, Kinderzirkus, Jugendmusikcamp, Rügener Tafel, Hospizdienste, DLRG und Rettungshundestaffel. Weiterhin werden jedes Jahr auch die Fahrtkosten für bedürftige Kinder und Jugendliche der Insel zum Henry-Maske-Feriencamp übernommen.

Zum Wohltätigkeitsball bietet der Binzer Kursaal in der Regel 250 Gästen Platz. „Wir planen derzeit mit rund 200 Gästen“, so Hähle mit Blick auf Abstand und Tischverteilung. Neben Gästen aus der Ferne freuen sich die Organisatoren besonders auch auf Besucher von der Insel. Die Karten kosten zum Frühbucherpreis bis 28. Februar zwischen 120 und 150 Euro und ab 1. März zwischen 130 und 170 Euro. Darin enthalten sind: Begrüßungssekt, Gala-Buffet, kulturelle Umrahmung und ein Tombola-Los im Wert von zehn Euro. Wenn der Ball doch ausfallen müsse, bekomme jeder Gast für bereits gekaufte Karten sein Geld zurück. Informationen zu Ball und Tickets unter: elke@profile-pragentur.de oder 01 71/5 31 00 83.

Motto in Sellin: „Pretty in Pink!“

Auch im Ostseebad Sellin ist die Freude groß, dass die schon für den 28. März 2020 geplante Seebrücken-Sause in diesem Jahr stattfinden soll, und zwar am 26. März. „Es geht vor allem darum, dass endlich wieder alle zusammenkommen“, erklärt Steffi Besch, Eventmanagerin der Kurverwaltung, die Veranstalter ist. War die Tradition vor fast drei Jahrzehnten mit einem Saisoneröffnungsball der Touristiker und Gäste eher gediegen begonnen worden, ist die Veranstaltung inzwischen als lockere und moderne Saisoneröffnungsparty deklariert und wird vor allem von Einheimischen gern besucht.

Die Karten von 2020 für die Selliner Saisoneröffnungsparty behalten ihre Gültigkeit. Quelle: Gerit Herold

Wie schon seit den letzten Jahren gibt es auch wieder ein Motto: „Pretty in Pink!“ heißt es diesmal für die Partygäste, die neben der Eintrittskarte (40 Euro) und einem tagesaktuellen negativen Corona-Test auch ein pinkfarbenes Accessoire wie Fliege, Haarband, Strumpfhose, Nagellack oder Hut haben müssen. Natürlich können die Damen und Herren auch gerne in Vollpink erscheinen.

Die Tanzfläche wird musikalisch von der Berliner Liveband Bos Taurus und dem Binzer DJ Maik Juch angeheizt. Für ein leckeres Buffet und ausreichend Getränke sorgt das Team der Seebrücken-Gastronomie. Ausreichend Spaß bei der Fete soll mit Glitzer-Tattoos, witziger Fotobox samt Utensilien sowie Walkacts geboten werden, bei dem kostümierte Schauspieler das Partypublikum unterhalten.

Über 30 Tickets wieder zurückgegeben

Die Selliner Saisoneröffnungsparty war vor zwei Jahren bereits ausverkauft. Doch inzwischen seien von den 180 verkauften Tickets über 30 wieder zurückgegeben worden, so Steffi Besch. Wie viele davon genau erneut in den Vorverkauf kommen, werde bis Mitte nächster Woche entschieden. Interessenten können sich dann an die Kurverwaltung wenden unter der Telefonnummer 03 83 03/1 60.

Von Gerit Herold