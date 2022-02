Rügen: Wieder Corona-Demo und Mahnwache am Montag 

Bergen

Auch an diesem Montag wird im Stadtzentrum von Bergen wieder demonstriert. Die „Bürger für Bürger und Demokratie“ treffen sich um 18 Uhr auf dem Markt. Ihre Demonstration richtet sich gegen die Impfpflicht sowie gegen die Corona-Maßnahmen. Dabei soll in dieser Woche ein gemeinsames Plakat, der „fliegende Otto“ unterschrieben werden. In der vergangenen Woche waren hier rund 400 Leute zusammengekommen, die Polizei kontrollierte die Maskenpflicht.

Nur wenige Meter entfernt findet auch wieder die Mahnwache des Bündnisses „Rügen für Alle“ statt. Unter dem Motto „Solidarisch durch die Pandemie“ beginnt die Mahnwache um 17 Uhr an der Marienkirche. In der vergangenen Woche waren hier Kerzen in Gedanken an die verstorbenen in der Corona-Pandemie angezündet worden.

„Wir sind erneut bereit zum Dialog, wie wir als Gesellschaft solidarisch durch die Pandemie kommen können“, heißt es in der Ankündigung. „Dieser Dialog muss aber in einem Rahmen stattfinden, der einen tatsächlichen Diskurs innerhalb unserer demokratischen Gesellschaft ermöglicht. Das bedeutet für uns einen respektvollen Umgang miteinander und ein Diskurs innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“

Von oz