Die Anwohner der Speicherstraße in Lauterbach fürchten um Ruhe und Ordnung in ihrem Wohngebiet „Alte Gärtnerei“. Auf dem in der Nachbarschaft gelegenen B-Plan-Gebiet „ Wohngebiet Lauterbach“ sollen 30 neue Häuser entstehen, ein schützender Grünstreifen ist gefährdet und auf dem zwischen beiden Wohngebieten gelegenen bisherigen Biotop wolle Immobilien-Entwickler Enno Heise möglicherweise weitere Grundstücke bebauen, glauben die Anwohner.

Dem Vernehmen nach könnte Heise hierfür bereits Bauanträge gestellt haben. Die im Umfeld aufgerufenen Preise von etwa 300 Euro je Quadratmeter seien für einheimische Bewohner nicht erschwinglich. Auf den Grundstücken dürften daher weitere Ferienhäuser entstehen, so die Vermutung der Anwohner.

Zufahrt für neues Wohngebiet

Die befürchten, dass künftig nicht nur ihr Grünstreifen verschwinden werde, sondern die bisher bestehende Sackgasse mit abschließendem Wendehammer ihrer Straße zur Zufahrt für das neue Wohngebiet werden könnte. „In dem Fall würde aus unserer verkehrsberuhigten Zuwegung eine Durchfahrtstraße“, so André Waßnik.

Weil weder eine Bürgerversammlung noch ein Vorort-Termin mit dem Bauamt, noch Anfragen in der Stadtvertretung zu befriedigenden Antworten geführt hätten, wandten sich zehn Hauseigentümer nun in einem Schreiben an die Baubehörde des Landkreises.

Vom Grünstreifen ist nichts mehr vorhanden

„Mit wachsender Besorgnis beobachten wir in diesem Jahr zahlreiche Eingriffe durch Bauaktivitäten, die unseres Erachtens nicht dem gültigen B-Plan entsprechen, die sich jedoch trotz mehrerer Hinweise an die Stadt Putbus im Umfeld fortsetzen“, heißt es in dem Schreiben der Einwohner um André Waßnik und Reiner Decker. So sei ihre Straße im gültigen B-Plan als verkehrsberuhigte Zone ausgewiesen und das Wohngebiet mit einem als Naturschutzgebiet ausgewiesenen fünf Meter breiten Grünstreifen umschlossen, der auch von den Anwohnern nicht habe genutzt werden dürfen.

Auf einem angrenzenden Flurstück hätten sie zudem „fragwürdige Bautätigkeiten“ festgestellt. „Auf dieser Parzelle wurde im Zusammenhang mit einem erstellten Wasserrückhalteschacht zur Erschließung des neuen Baugebietes die gesamte Begrünung entfernt und ein massiver unterirdischer Schacht gebaut.“

Nach Fertigstellung dieses Schachtes sei die darüber liegende Fläche nicht etwa wieder begrünt worden, sondern mit einem befestigten Schotterweg von etwa fünf Meter Breite und einbetonierten doppelten Bordsteinen angelegt worden. „Von dem vorgesehenen Grünstreifen ist nichts mehr vorhanden.“ Stattdessen ließen die „wohl bisher ebenfalls ungenehmigten Grundstückserschließungen“ die beabsichtigte Fortsetzung dieses Straßenverlaufes in das Biotop vermuten. An die Wiederbegrünung mögen die Unterzeichner daher nicht glauben und fordern „die vollständige Wiedererrichtung des Naturschutzbereiches in der nach B-Plan bestimmten Version.“

Landkreis nimmt Ermittlungen auf

Zudem wären westlich ihres Wohngebietes Erschließungsmaßnahmen für sechs Grundstücke erfolgt. „Dieses Baugebiet mit schon erkennbarer Verbindungsstraße ins Wohngebiet ‚Alte Gärtnerei‘ ist nach mündlicher Auskunft der Stadt Putbus bisher nicht genehmigt worden.“ Durch den Bau eines Entwässerungskanals vom Baugebiet „Wohnen in Lauterbach“ zur Speicherstraße sei bereits eine breite Schneise in das zwischen beiden Gebieten gelegene Biotop geschlagen worden. „Im Anschluss konnten wir die Rodung fast aller verbliebenen Büsche und Sträucher und des Unterholzes auf der gesamten Breite des Biotopes beobachten.“

Nach Auskunft der Bauarbeiter solle die komplette Rodung der noch verbliebenen Biotop-Flächen ab Oktober beauftragt sein. „Dies deckt sich nicht mit Auskünften der Stadt Putbus und wir bitten Sie um Klärung des Sachverhaltes“, appellieren die Anwohner an den Landkreis. Den Eingang des Schreibens bestätigt eine Sprecherin. „Es ist ein Verfahren eingeleitet worden, zu dem wir erst nach Abschluss weitere Informationen geben können.“ Zunächst werde „im Rahmen der Zuständigkeit ermittelt“.

Ein Bild von der Bautätigkeit möchte sich auch das Amt für das Biosphärenreservat machen. „Wir prüfen derzeit, ob möglicherweise mehr Bäume gefällt wurden als vorgesehen und ob es Bäume gibt, die gegebenenfalls in den Geltungsbereich einer gesetzlichen Baumschutzsatzung fallen“, sagt Sprecher Ingmar Piroch.

Satzung könnte Biotop retten

Enno Heise möchte die Vorwürfe nicht kommentieren und verweist an das Bauamt der Stadt. Das aber habe sich Jörg Riemer zufolge der Anzeige angeschlossen. „Wenn illegal erschlossen wird, muss das auch angezeigt werden“, meint der Vorsitzende der Stadtvertretung. Unbestätigten Informationen zufolge könnte der Kaufvertrag für die Flächen Klauseln enthalten, die die Zahlung von der Erteilung der jeweils erforderlichen Genehmigungen abhängig macht. Das Grundstück soll Heise von Stadtvertreterin Ulrike Böttcher gekauft haben. Die Vorsitzende des Bauausschusses, die Architektin Heike Nessler, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Laut einem beteiligten Planer müsse das Schicksal der Grünflächen jedoch noch nicht besiegelt sein. Die Stadt verfüge über rechtliche Möglichkeiten, den Bestand einer „grünen Insel“ in einer Satzung festzulegen.

Von Uwe Driest