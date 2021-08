Sassnitz

Genau genommen ist Manfred Kutscher kein Wissenschaftler. Jedenfalls keiner, der sich professionell mit der Geologie befasst. „Fossiliensammler und Privat-Paläontologe“ steht unter seinem in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, also jemand, der sich in seiner Freizeit mit den Überresten und Zeugnissen von Lebewesen befasst, die er in über 10000 Jahre altem Gestein vorfindet. Auch wenn er die Paläontologie nie zu seinem Beruf gemacht hat, gilt der 1943 in Genthin geborene Sassnitzer nicht nur in Fachkreisen als Experte auf diesem Gebiet. Zahlreiche Veröffentlichungen stammen aus seiner Feder, er hielt unzählige Vorträge und leistete einen wertvollen Beitrag für die Wissenschaft. Dafür hat ihm die Wissenschaft nun gedankt: Die Gesellschaft für Geschiebekunde hat ihn mit der Kurt-Hucke-Medaille ausgezeichnet.

Kutscher kam nicht zur Auszeichnungsveranstaltung

Kutscher ist damit der fünfte Preisträger, dem diese Ehre zuteil wurde. Die Medaille der Gesellschaft, die einst von dem bedeutenden deutschen Geschiebeforscher Kurt Hucke selbst gegründet wurde, wird erst seit 2014 vergeben. Die Auszeichnung in diesem Jahr wäre um ein Haar daneben gegangen. Kutscher sollte die Medaille bei einer Tagung der Gesellschaft in Rerik erhalten, zu der er wie üblich erwartet wurde. Doch tags zuvor hatte er die 2. Corona-Impfung erhalten und am Folgetag etwas mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. Kurzentschlossen machte sich am Tag nach dem Treffen in Rerik eine kleine Delegation um Dr. Mike Reich von der Bayerischen Staatssammlung in München auf den Weg nach Sassnitz zu einem Überraschungsbesuch. Auch der wäre beinahe umsonst gewesen. „Ich hatte gerade mit meiner Frau darüber gesprochen, ob wir nicht noch einen kurzen Ausflug unternehmen wollten, als es an der Tür klingelte.“ Die Überraschung war ganz offenbar gelungen. „Ich habe im Vorfeld wirklich nichts gewusst und auch nicht das Mindeste geahnt“, versichert Manfred Kutscher.

Manfred Kutscher aus Sassnitz hat die Karl-Hucke-Medaille der Gesellschaft für Geschiebekunde bekommen Quelle: Maik Trettin

Er habe wie kaum ein anderer „die noch immer als exotisch geltende Geschiebekunde und die ( . . .) ,Flachlandgeologie’“ gefördert und popularisiert, heißt es in der Laudatio von Dr. Mike Reich. Dabei war das gar nicht Kutschers ursprüngliche Absicht. Sein Interesse für die Geologie wurde in der Schulzeit durch die Fossilien geweckt, die er sammelte. Als er Mitte der 60-er Jahre nach Rügen zog, lag es nahe, dass er sich mit den Fossilien der hiesigen Kreide beschäftigte. Vor allem die Seeigel, später auch die Schlangensterne, faszinierten ihn – der Ästhetik wegen, wie er sagt. Im Ganzen findet man deren Versteinerungen allerdings äußerst selten. Die Geologen und Sammler müssen sich meist mit einzelnen Überresten dieser Lebewesen begnügen, die sie aus weicherem Sediment herausschlämmen. Wie bei den Goldwäschern kommen die Klumpen unter Wasser, werden gesiebt und die Kleinteile getrocknet. Die Überreste der Lebewesen sind so winzig, dass man sie zumeist nur unter dem Mikroskop erkennt. Mikro-Paläontologie heißt diese Wissenschaft treffenderweise.

Auf dicke Hose machen kann man bei unbedarften Fossiliensammlern mit solchen Funden nicht. Manfred Kutscher liegt das ohnehin nicht. Auch er hat vorzeigbare Schätze, die leicht mit dem bloßen Auge zu erkennen sind. Aber die lagern genauso wie die mikroskopisch winzigen Versteinerungen hinter den hölzernen Schranktüren in seinem Arbeitszimmer. Vitrinen, in denen die Funde von ihrer besten Seite und vielleicht noch beleuchtet präsentiert werden, sucht man bei den Kutschers vergeblich. Auch keine randvoll gefüllten Gläser mit Donnerkeilen oder dergleichen. Diese Art der Sammelei ist Manfred Kutscher völlig fremd. „Was sollte ich mit einem Dutzend Exemplaren von einem Fossil? Dann lieber ein richtig gutes und dann ist es auch gut. Ich muss nicht alles einsammeln, nur um es zu haben.“

„Ich nehme nur den Dreck mit“

Trotzdem könnte mancher vermuten, Manfred Kutscher würde „auf Masse“ sammeln. Von seiner Lieblings-Urlaubs- und Sammel-Insel Gotland habe er vermutlich schon eine Tonne an Sediment mit nach Rügen gebracht und untersucht. „Aber ich nehme nur den Dreck mit“, sagt er verschmitzt, „das, was die Mehrzahl der Fossiliensammler nicht interessiert.“ So schlämme beispielsweise die Ostsee vor Rügen einen Teil des Kreide-Sediments auf und spüle das festere Material an den Strand. Manfred Kutscher wäscht und siebt es durch und lässt es auf der Heizung trocknen. Dann geht es an das mühselige Sortieren unterm Mikroskop.

Was viele langweilen oder wegen des Aufwands abschrecken würde – Kutscher entspannt dabei. Meist läuft im Hintergrund klassische Musik, wenn er stundenlang über dem Mikroskop sitzt. Die Mühe lohnt sich, sagt der 77-Jährige. Als er in den 80er Jahren begann, sich mit den Schlangensternen zu befassen, waren aus der europäischem Kreide etwa zwölf Arten bekannt. „Mittlerweile sind es 40 für Rügen und Møn“, sagt er nicht ohne Stolz. Immer weitere Arten habe er hier nachweisen können.

Gotland wurde zur „Schatzinsel“

Welchen Wert das für die Wissenschaft hat, erkennt der Laie nicht auf den ersten Blick. Die Wissenschaftler hingegen können daraus Rückschlüsse auf geologische Abläufe in den verschiedenen Zeitaltern ziehen. Bestimmte Versteinerungen gelten als so genannte Leitfossilien. Weil sie nur in einem erdgeschichtlich kurzen Zeitraum vorkamen, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, wie alt eine Erdschicht ist oder woher sie stammt. „Wenn ich eine bestimmte Sorte Feuerstein zum Beispiel bei Leipzig finde, kann ich ziemlich genau schlussfolgern, aus welchem Gebiet er mit der letzten Eiszeit hierher kam. Und wenn ich eine bestimmte Art von winzig kleinen Seeigeln oder anderen Fossilien in einer Probe unterm Mikroskop entdecke, weiß ich, aus welchem Zeitalter die Ablagerungen stammen.“

Besonders viele Funde machen die Paläontologen auf der Insel Gotland. Kein Wunder, dass sie zum Lieblingsreiseziel der Familie Kutscher avanciert ist. Reingard Kutscher hat sich von der Leidenschaft für Fossilien aber noch nicht anstecken lassen. Sie muss wegen des Hobbys ihres Mannes in den Ferien aber auch nicht zurückstecken, versichert dieser. „Ich kann die Sammel-Ausflüge und den Urlaub gut voneinander trennen. Ich bin nicht ständig am Strand und auf der Suche nach Fossilien, sondern gucke mir mit meiner Frau zusammen beispielsweise auch gern die so genannten Laubwiesen, historische Stätten oder mittelalterliche Kirchen an.“

Von der Chemie zur Geologie Manfred Kutscher wurde im November 1943 in Genthin in der Altmark geboren. Nach dem Krieg zog die Familie nach Dessau, wo er während der Schulzeit die Leidenschaft für die Geologie und die Liebe zum Sammeln entdeckte. Weil er nicht studieren durfte, absolvierte er in der Filmfabrik Wolfen eine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter mit Abitur. Nach dem Besuch der Fachschule für Chemie in Magdeburg war er Ingenieur für Chemische Technologie. Manfred Kutscher wurde Schichtleiter im Kreidewerk und dann Laborleiter im VEB Fischfang Sassnitz, wo er später 20 Jahre lang als Forschungsingenieur arbeitete. 15 Jahre lang arbeitete er im Nationalpark Jasmund. Er gründete 1969 die erste paläontologisch arbeitende Bezirksarbeitsgruppe für Geologie im Kulturbund des Bezirks Rostock. Kutscher zählt zu den Gründungsvätern des Kreidemuseums in Gummanz. Seit 1968 hat er mehr als 100 Beiträge und Bücher zu Themen wie Paläontologie, Geologie, Botanik und Naturschutz veröffentlicht. Der Geologe Kurt Hucke (1882 – 1963) hat die Gesellschaft für Geschiebeforschung gegründet. Sein Buch „Einführung zur Geschiebeforschung“ gilt in dem Fachgebiet als Standardwerk. Die nach ihm benannte Medaille wurde seit 2014 viermal vergeben.

Von Maik Trettin