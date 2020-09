Bergen

Vorbei ist die Zeit, als die Rügenbrücke voll gesperrt war. Und doch staut sich der Verkehr – zumindest derzeit von der Insel runter aufs Festland über mehrer Kilometer auf der Bundesstraße 96. Noch bis zum Ende Oktober werden Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Rügenbrücke durchgeführt. Aufgrund dessen ist die Brücke zwischen 8.40 und 17.20 Uhr in eine Richtung gesperrt. Der Verkehr wird über den Rügendamm umgeleitet.

Der Versuch, den Stau über die alte Bäderstraße durch Putbus, Garz und Poseritz oder über die Landesstraße 296 durch Samtens und Rambin zu umfahren, nutzt wenig. Auch dort staut sich der Verkehr über mehrere Kilometer.

In den Stau auf der Bundesstraße 96 geraten, neige ich, die beinahe täglich zwischen Festland und der Insel pendelt, nicht nur einmal dazu, den Kopf zu schütteln.

Wo ist eigentlich die Rettungsgasse ?

Es ist 11 Uhr, ich fahre nach einem Termin in Bergen in Richtung Stralsund. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie arbeiten auch wir OZ-Redakteure teilweise im Homeoffice.

Bis kurz hinter Rambin geht es zügig voran. Und dann sehe ich die roten Bremslichter vor mir. Während ich auf der rechten Spur bleibe, rauschen auf dem zweispurigen Abschnitt links von mir die Autos vorbei. Bis auch auf dieser Spur kein Vorankommen mehr ist.

Unweigerlich stellt sich mir die Frage: Wo ist eigentlich die Rettungsgasse? Zwischen meinem und dem neben mir stehenden Wagen jedenfalls passt weder ein Rettungswagen, geschweige denn ein Feuerwehrfahrzeug.

Unvernunft führt zu brenzligen Situationen

Wie wichtig diese Rettungsgasse ist, führt mir ein Pkw-Fahrer vor Augen. Des ewigen Stop-and-go wohl überdrüssig, startet er ein riskantes und obendrein verbotenes Wendemanöver. Er lenkt seinen Wagen dafür seitlich auf die Gegenfahrspur, wo die Fahrzeuge bei erlaubten 100 km/h in Richtung Bergen rollen. Ein entgegenkommender Transporter kommt gerade noch zum Stehen. Glück gehabt!

Reißerverschlussverfahren ist nicht jedermanns Ding

Per Stop-and-go schleichen sich die Fahrzeugkolonnen auf den beiden Spuren weiter in Richtung Stralsund. Bis das Ende der linken Spur naht. Das große Drängeln beim Einfädeln in die Kolonne auf der rechten Seite beginnt – nicht etwa erst bei der Verengung, nein, bereits vorher schiebt sich ein Auto nach dem anderen zwischen die Wagen auf der rechten Spur.

Die Folge: Auf der linken Spur geht es zügiger voran während auf der rechten nun die Räder stillstehen. Mittlerweile beobachte ich seit 30 Minuten das Geschehen im Stau. Bei freier Fahrt wäre ich längst von der Insel runter.

Wie entsteht überhaupt ein Stau ?

Im Schritttempo einige wenige Meter vorrollen, anhalten, wieder einige wenige Meter vorrollen: Es ist nervig, keine Frage. „Warum rollt der Verkehr nicht gleichmäßig im Schritttempo?“, frage ich mich. Die Antwort liefert mir ein „Leidensgenosse“. Er will anscheinend Meter machen. Also wartet er bis die Kolonne vor ihm sich über mehrere Meter entfernt hat, tritt dann aufs Gaspedal seines Autos um dann hinter der Kolonne wieder abrupt abzubremsen.

Er allein wird nicht die Ursache für das „ruckeligen“ Vorankommen sein. „Insgesamt gilt: Je gleichmäßiger und harmonischer sich eine Autokolonne bewegt, desto besser. Je mehr Spurwechsler und Fahrer, die abrupt beschleunigen oder abbremsen, desto eher entsteht ein instabiler Verkehrsfluss“, informiert auch der ADAC auf seiner Internetseite.

Die Not(durft): Grünstreifen wird zu Freiluft-Klo

Nichtsdestotrotz bin ich weitere 30 Minuten später auf der Rügenbrücke angelangt. Jetzt stehen die Räder gänzlich still. Kein Wunder: Es ist Brückenzug. Die Zeit im Stau scheint dem einen oder anderen auf die Blase geschlagen zu sein. Der Grünstreifen zwischen der B 96 und der Landesstraße 296 auf der kleinen Landzunge bevor die beiden Straßen über den Strelasund führen wird zum Freiluft-Klo. Kleiner Hinweis: In Deutschland ist das öffentliche Urinieren grundsätzlich untersagt.

Die gute Nachricht zum Schluss

Aber wer kann es den Leuten verdenken? Wer hat schon ständig ein Taschen-WC dabei. Ich bin schließlich rund zwei Stunden nach meinem Start in Bergen in Stralsund angekommen. Und zumindest für die Verbindung zwischen Festland und Rügen scheint der heutige Freitag auch der letzte Tag zu sein, an dem mit Stau zu rechnen ist. Denn entgegen erster Ankündigungen, dass die Rügenbrücke noch bis Ende Oktober in eine Richtung gesperrt wird, soll schon ab Sonnabend der Verkehr wieder in beide Richtungen über die Rügenbrücke rollen, wie Thomas Freitag vom Straßenbauamt Stralsund informiert.

„Wir haben erkannt, dass es mit der einseitigen Sperrung zu großen Verkehrsbehinderungen kommt. Deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, den Verkehr in beide Richtungen jeweils einspurig über die Rügenbrücke fließen zu lassen“, sagt der Sachgebietsleiter. Die Arbeiten, die derzeit übrigens nach Plan laufen, werden fortgeführt.

Von Anja Krüger