Rügen: Wo bleibt der Feuerwehrnachwuchs in Poseritz?

Poseritz

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Poseritz möchten ihren eigenen Nachwuchs ausbilden. Doch aktuell gibt es keine Kinder und Jugendlichen, die in die Feuerwehr eintreten wollen. Um sie für dieses Ehrenamt zu begeistern, findet am Sonntag, 19. September, ein Jugendfeuerwehr-Schnuppertag statt.

In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können zukünftige Mitglieder der Kinder- oder Jugendfeuerwehr am Gerätehaus in Poseritz bei Bratwurst oder Waffeln Feuerwehrübungen verfolgen. Ebenso ist eine Technikschau geplant. „Wir würden uns freuen, wenn wir junge Leute für die Poseritzer Feuerwehr gewinnen können. Wir nehmen Kinder ab sechs Jahre für die Kinder- und Kinder ab zehn Jahren für die Jugendfeuerwehr auf“, sagt Hannes Stöwesand von der Wehrleitung.

Einmal pro Woche ist Training. Hier soll dem Nachwuchs unter anderem an die Technik herangeführt werden. Oder es stehen Übungseinheiten für künftige Wettkämpfe an.

