Vier wichtige Orte in Bergen zeugen von Jahrhunderte alter Rechtsprechung für die Insel Rügen. Schließlich residierte der königliche Vertreter, der Landvogt in Bergen und übte das hohe Gericht, das sogenannte Halsgericht über Rügen aus. Während das niedere Gericht, also das Ausstellen am Pranger, durch das Kloster bis zur Säkularisierung 1539 ausgeübt wurde.

Diese Orte sind der Rechtstein, die Alte Landvogtei, das Scharfrichterhaus und das Amtsgericht. Weitere heute nicht mehr erkennbare Orte sind der Galgenberg, wo der Verurteilte gehängt wurde, und der Schandpfahl, der sogenannte Kaak, unmittelbar am Marktscharren.

Rechtssprechung fand im Mittelalter am Granitstein statt

Heute liegt vor dem ehemaligen Hotel Ratskeller ein großer Findling, den die letzte Eiszeit zwischen Kirche und Krug des Ratskellers geschoben hatte. Um die Kirche St. Marien herum befand sich bis 1829 der Alte Friedhof zu Bergen. Hier auf der Höhe bestatteten bereits in vorchristlicher Zeit die Ranen ihre Verstorbenen. Der Granitstein wiegt 35 Tonnen und hat einen Umfang von circa sieben Metern. An solchen besonderen Orten wurde im Mittelalter unter freiem Himmel Recht gesprochen. Dazu versammelten sich Kläger und Beklagte und der Landvogt sprach Recht nach den jeweiligen Gesetzesvorlagen, einst dem Wendisch- Rügianischen Landgebrauch.

Am Bergener Markt erhebt sich imposant ein Haus mit einer inhaltsreichen Geschichte, die sogenannte alte „Landvogtei“. Dieses für Bergen so prägende Haus, Jahrzehnte als „Rügensche Möbelfabrik und -handlung“ durch Wilhelm Freese geführt, ist es heute das „Sagen- und Märchenhotel“. Der Bergener Bürger, Handwerker und Senator Freese gründete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese bis Ende der DDR-Zeit existierende Möbelmanufaktur. Während das Fachwerkhaus wohl dem ausgehenden 18. Jahrhundert zuzuordnen ist, sind die Gewölbekeller mit ihren massiven Grundmauern aus Feldstein und dem gemauerten Pfeiler etwa dem 16. Jahrhundert zuzuordnen. Hier befanden sich kleine Zellen für zu arretierende Bürger, die heute in Details nicht mehr erkennbar sind.

Gastronomen retten Landvogtei vor dem Verfall

Bemerkenswert ist die dort erhaltene klassizistische Haustür – eines der letzten Originale in Bergen. Für das Stadtbild ist dieses markante Haus mit dem sich anschließenden Speicher am Markt prägend und verweist auf Bergens Geschichte. Lange Zeit sah es so aus, als ob dieses geschichtliche Zeugnis verloren gehen würde. Jedoch rettete der Gastronom Mehlberg mit seiner Frau das Haus. Sie entwickelten daraus ihr besonderes Hotel, welches 2011/12 eröffnet wurde.

Der historische Galgen. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Diese Unternehmung war schon eine Pionierleistung im Angesicht vieler wertvoller abgerissener Häuser in Bergen. Ein besonderes Erlebnis bieten dabei die wohl einzigartig noch existierenden gemauerten Gewölbe. Ein wuchtiger Mittelpfeiler, der „Hausbaum“ ist hier aus Stein gemauert und prägt das Gewölbe. Kurios dabei ist, dass von der „Langen Rege“, heute Marktstraße, aus die Gewölbe ebenerdig begehbar sind und von der Marktseite erst über eine Treppe hinab die Gewölbe erreichbar sind.

Übrigens befindet sich im Speicher der letzte erhaltene Außenlastenaufzug in Bergen. Der heutige Name des Hauses nimmt auch Bezug auf Bergens reichhaltigen Sagenschatz. Diese Geschichten erzählte man sich auch in der Inselhauptstadt in den Gastwirtschaften und Spinnstuben. Der Volkskundler Alfred Haas (1860 - 1950) hörte zu und schrieb sie auf.

Unterschiedliche Rechtsauffassungen prägen die Geschichte

Die Besonderheit in der Rechtsgeschichte auf Rügen liegt in deren politischen Veränderungen. Das Recht wurde über die Jahrhunderte stets neu definiert. Die vorchristliche Zeit bis 1168, die Epoche bis zur Säkularisierung (Reformation) 1539 unter dänischer Herrschaft bis 1648, die dann folgende Zeit unter den drei schwedischen Kronen bis zum „Wiener Kongress“ 1815 und die Zeit danach unter preußischer Herrschaft und natürlich die nachfolgenden Epochen bis heute, lassen die unterschiedlichen Rechtsauffassungen erkennen.

Siegel und Beurkundung der städtischen Gerechtsamkeit vom 19. Juni 1613. Quelle: Uwe Hinz

Nicht erst mit der Eroberung von Kap Arkona und der Bekehrung der Ranen durch den dänischen König Waldemar I. zum christlichen Glauben gab es auf der Insel Rügen neun Verwaltungsgebiete – die „Garde“. Jedem Gard stand ein Gardvogt vor, der dem in Bergen sitzenden Landvogt Rechenschaft abzulegen hatte. Das Wort Gard kommt im übertragenden Sinne von Garten, also ein abgeschlossener Bereich. Mit Übernahme der politischen Vormundschaft durch die dänische Krone behielt man jedoch die gegebene Verwaltungsstruktur bei.

Nur wandelte sich die Anzahl der Garde durch die Jahrhunderte, je nach Bedeutung. Die Entwicklung des Marktflecken „ Gora“ (Berg) zum späteren Bergen hat sich bedeutungsvoll vom Rugard aus vollzogen. In dem dortigen Burgwall residierten während ihres Aufenthalts die rügenschen Fürsten. Da sich eine Siedlung erst mit Beginn des Kirchenbaus durch Jaromar I. in der Nähe des heutigen Marktes entwickelte, wird urkundlich im Jahre 1306 noch von der „parochya Ruygard“ gesprochen.

Zwei Institutionen regieren Bergen

Mit dem späteren Kloster an St. Marien festigte die katholische Kirche ihre Machtstellung vor Ort. So gab es neben dem kirchlichen Verwaltungsoberhaupt des Klosters zu Bergen, dem Probst, außerdem den Verwalter der dänischen und später schwedischen Krone, den Landvogt. Es ist schon kurios, sich vorzustellen, dass so ein kleines Gemeinwesen wie Bergen durch zwei Institutionen regiert wurde.

Eine Darstellung der Hölle in St. Marien in Bergen: Hinrichtungen und Torturen Quelle: Picasa

Um dem Bergener Kloster eine standesgemäße Entwicklung zu ermöglichen, erhielt das Kloster Besitzungen durch Schenkungen und später durch Zukauf. Fürst Witzlav II. verfügte testamentarisch, im Jahre 1302 ein Waldstück nahe dem Rugard an das Kloster zu übereignen. Er überließ 1285 durch Schenkung dem Kloster die nach der Christianisierung erbaute kleine Kapelle in der Rugardburg. Diese hatte noch bis 1381 dort als Gemeindekirche existiert. Heute steht im Chor in St. Marien noch die Kuppa der Tauffünte, das wohl älteste sakrale Werk. Besonders durch Schenkungen mehrten sich nach und nach der Wohlstand und die Macht des Klosters.

1250 wurde erstmalig der fürstliche Markt, forum principale urkundlich benannt. Ein Krug, 1232 erwähnt als „taberna in Gora“ , hatte von seinen Erträgen 10 Mark, laut Erlass des Fürsten Witzlav I., jährlich an das Kloster zu entrichten. Nicht eindeutig zu ersehen ist, ob es am Markt neben dem fürstlichen Krug ebenfalls einen Krug des Klosters gegeben hat – einer gelegen am heutigen Ratskeller-Standort und einer am Standort des später erbauten Wolfrathschen Hauses am Schafsberg (am Markt).

Quartiermeister verpflichten Bergener zum Dienst

Vielfach erleben wir das Geschehen zwischen fürstlicher und klösterlicher Macht. Im Falle einer Not oder Bedrohung konnten laut Landgebrauch sowohl der Landvogt, als auch der Klostervogt die Bergener zu polizeilichen Hilfeleistungen verpflichten und das nicht nur im Flecken Bergen.

Stralsunder Bilderhandschrift mit Hinrichtungsstätte vor Bergen von 1611. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

So steht: „... de Richtwalt helpen sterken, de Ungehorsamen helpen straffen, und wenn dar Fangene sin im Stocke, de moten se waren und waken.“ Diese Aufgabe wurde an die Quartiermeister, deren es vier in Bergen gab, weitergeleitet und die hatten die Pflicht, die jeweiligen Bergener zum Dienst zu verpflichten. Neu zugezogene Siedler erwarben Grund und Boden durch das Kloster und kamen so oft in Abhängigkeit, da sie die geforderten Gelder nicht bezahlen konnten.

Kloster bereichert sich an Bergenern

Der Klosterkonvent als Grund- und Lehnsherrschaft bildete einen Machtfaktor gegenüber den Menschen dieses Gemeinwesens. Sie erhoben Steuern, befanden über Abgaben und übten die Jurisdiktion aus – also die untere Gerichtsbarkeit. Das Kloster erhob von den Bürgern die jährliche Häuserpacht und Ackermiete, desgleichen Bezüge aus den Krügen. Der Wendisch- Rügianische Landgebrauch führte dazu aus: „Se hebben nicht Rusch noch Busch, nicht Water, nicht Weide fry, ahne se mötent inbesonderheit köpen, Huere (Pacht), Weidegelt vor er Vehe up den Clostehoff geven und allen Akker by Morgentalern vorpachten.“

Bei Hauskauf zog das Kloster eine Gebühr ein - die „Vörlating„. Diese Gebühr wurde durch den Käufer an die Grundherrschaft gezahlt. Das Verlassungsgeld bestand in früher Zeit aus einer Tonne Bier und später waren es vier sundische Mark.

Von Uwe Hinz