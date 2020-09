Rügen: Wo sich der Zaunkönig wohlfühlt und der Salat direkt aus dem Garten auf den Teller kommt

Wiek/Lubkow

Das Schöne ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Das zeigt sich auch bei den Gärten auf der Insel, die sich an diesem Wochenende an der landesweiten Aktion „Offene Gärten“ beteiligten. Es sind mit dem Blumencafé in Wiek und dem Privatgrundstück von Margret und Wolf Ulrich in Lubkow nur zwei auf Deutschlands größten Insel. Was nicht nur die Gartenliebhaber bedauern, sondern auch die Teilnehmer selbst.

Wo sich Eidechsen und Zaunkönig wohlfühlen

Margret Ulrich (l.) führt ihre ersten Gäste, Hartmut Dahms (2. v. l.) und seine Frau Marion (r.) sowie Gabriele Siewert und Alfred Lach aus Groß Stresow, am Sonntag über das 3500 Quadratmeter große Grundstück in Lubkow. Quelle: Anja Krüger

Margret Ulrich und ihr Mann haben in diesem Jahr zum zweiten Mal auf ihr 3500 Quadratmeter großes Grundstück im Rahmen dieser Aktion eingeladen. „Wir sind zuvor immer selbst gern über die Insel gereist, haben uns die Gärten anderer angeschaut“, erzählt sie. „Die Begegnungen mit anderen Gartenfreunden waren immer sehr interessant. Es gab nette Gespräche und ein paar Ideen für das eigene Grundstück dazu.“ An diesem Wochenende ist sie selbst Gastgeberin. Und auch als solche muss sie auf die netten Begegnungen nicht verzichten. Obgleich die meisten ihrer Gäste nur über Umwege das alte Siedlergehöft hinter den Alleebäumen der Landesstraße 293 finden. Nur ein kleines Schild direkt an der Einfahrt weist den Weg.

So ergeht es auch Marion und Hartmut Dahms aus Stralsund, die sich am Sonntagvormittag auf den Weg nach Lubkow gemacht haben. „Einfach aus Neugierde. Wir wollen uns einen schönen Tag auf Rügen machen“, erzählt Marion Dahms. Und dieser beginnt mit einem Streifzug über das Grundstück der Ulrichs – „auf dem Bullenberg, wie die kleine Siedlung im Volksmund heißt“, erzählt Margret Ulrich. Sie und ihr Mann leben seit 30 Jahren auf dem Gehöft. „Wir haben es von den Großeltern geerbt“, erzählt sie. Damals sei das Grundstück sehr zugewachsen gewesen. Heute stehen dort alte und auch jüngere Obstbäume, auf einem Hügel aus ineinandergelegten alten Wurzeln, der mit Erde durchzogen ist, wachsen die verschiedensten Kräuter, eine Bank lädt zum Verweilen mit Blick auf den Kleinen Jasmunder Bodden ein.

„Wir haben hier keinen aufgeräumten Garten, lassen viel die Natur machen“, sagt Margret Ulrich. So leben in einer wilden Ecke Eidechsen und in ihrer Benjeshecke, einem Zaun aus Totholz, wohnt der Zaunkönig. Es tut Margret Ulrich beinahe ein wenig leid, dass sie nicht die volle Schönheit ihres Grundstücks zeigen kann. Der Anblick des Staudenbeetes deutet auf den Herbst. „Und hier im Nutzgarten macht sich schon das Unkraut breit auf den abgeernteten Beeten“, sagt sie entschuldigend.

Abenteuerspielplatz Blumencafé

„Unkraut muss sein, sonst ist es kein Garten“, entgegnet Besucher Alfred Lach, der mit seiner Lebensgefährtin Gabriele Siewert aus Groß Stresow angereist ist. Gern trinken sie nach dem Rundgang noch eine Tasse Kaffee mit der Gastgeberin. „Aber dann wollen wir weiter nach Wiek“, erzählen sie.

Die siebenjährige Sophia aus Berlin genoss den Nachmittag im Garten des Blumencafés in Wiek. Besonders die Kamerunschafe hatten es ihr angetan. Quelle: Anja Krüger

In Wiek hat Christin Kieck ihr Blumencafé geöffnet. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern das gesamte Jahr über von mittwochs bis sonntags. Aber die Aktion „Offene Gärten“ lockt zusätzlich Gäste in das Refugium – dem Garten versteckt hinter dem Blumencafé – mit all seinen Sitzmöglichkeiten. Besonders die siebenjährige Sophia aus Berlin hat ihren Spaß beim Erkunden und bleibt schließlich am Streichelgehege der Kamerunschafe hängen, die sie mit Begeisterung mit frischen Blättern aus dem Garten füttert.

Ihre Eltern samt Onkel und Tanten lassen sich indes auch frische Blätter schmecken – Salat mit zweierlei Käse – zubereitet mit Produkten aus dem Café-eigenen Garten. „Es ist superschön hier. Der Garten ist einfach einladend und das Ambiente sehr schön. Alles zusammen ist sehr familiär – für Groß und Klein ein toller Ort“, schwärmt Sophias Tante Inga Pumb.

„Wir mögen nichts wegschmeißen oder verkommen lassen.“

Seit zehn Jahren bereits gibt es das Blumencafé in Wiek, wie Betreiberin Christin Kieck erzählt. Einst hat ihre Mutter Doris Faralisch in dem Haus das Geschäft „Geschenke und Blumen – Sök di wat ut“ geführt. 2010 ist das Angebot dann um Kaffee und Kuchen, serviert im Garten, erweitert worden und so das Blumencafé geboren. Mittlerweile bieten die Frauen weitaus mehr als nur Kaffee und Kuchen an. Neben dem bereits erwähnten Salat gibt es hausgemachte Suppen und auch Säfte. Die Dekorations- und Geschenkartikel von einst, „meist in China Produziertes“, wie Christin Kieck sagt, sind diversen Handarbeitssachen oder Flohmarktartikeln gewichen. Sowohl im Café als auch im Garten – bei schönem Wetter natürlich – gibt es etwas zu sehen und zu kaufen. Vieles stammt aus eigener Produktion. Wie die Marmeladen beispielsweise, das Dörrobst oder die Kräuteröle.

Christin Kieck (39) vor dem Regal mit den Marmeladen, Gelees, Kräutern in Öl und so weiter - hauptsächlich hergestellt aus den Produkten des Gartens hinterm Blumencafé. Quelle: Anja Krüger

„Wir mögen nichts wegschmeißen oder verkommen lassen“, erklärt Christin Kieck. Und so würden sogar Kirschkernkissen genäht werden. „Chef de décoration, nennen wir meine Mutter. Sie hat eindeutig das kreative Händchen. Und auch das Kochen liegt ihr mehr als mir“, sagt die 39-Jährige. Sie sei fürs Backen zuständig. „Bei uns wird übrigens ausschließlich mit Dinkelvollkornmehl und Roh-Rohrzucker gebacken“, informiert sie. „Und wir versuchen, hauptsächlich saisonale und regionale Zutaten zu verwenden“, fügt sie hinzu.

Vieles eben aus dem eigenen Garten hinter dem Blumencafé mit seien Obstbäumen, Gemüse- und Blumenbeeten, in dem alles naturbelassen wächst und unter anderem mit Eierschalen, Kaffeegrund und Rasenschnitt gedüngt wird, wie Christin Kieck berichtet.

Von Anja Krüger