Rügen: Wo verbergen sich die Fußballtalente von morgen?

Bergen

Talente entwickeln sich auch im Fußballalltag nicht von allein. Der Stützpunkt in Bergen ist ein wichtiger Bestandteil des Talentförderprogramms des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) in MV. Hier suchen Experten aktiv nach jungen Fußballer/innen, um diese zu fördern.

Die OZ sprach mit Hans-Joachim Grahl, einem der beiden Trainer am DFB-Stützpunkt auf der Insel Rügen, der hauptberuflich im Landesfußballverband (LFV) unter anderem als Ansprechpartner für den Schulfußball fungiert. Er ist Projektleiter für den Schulfußball beim Landesfußballverband MV und berät Schulen gern bei der Umsetzung von sportlichen Projekten. Der Kontakt ist telefonisch möglich unter 0173-2434860 oder per Mail an achim.grahl@lfvm-v.de.

Bereits seit 2002 existiert der DFB-Stützpunkt in Bergen mit einem guten Förderangebot. Auf welche Erfolge lässt sich dabei zurückblicken?

Wenn man über Erfolg spricht, muss man das aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Zum einen konnten wir viele Spieler dabei unterstützen, die nächsten Stufen in der Förderstruktur für Fußballer zu erklimmen. Wir erlebten viele Talente, die zum Beispiel an die sportbetonte Schule gingen oder sogar direkt zum Leistungszentrum delegiert werden konnten. Bei den Junioren blicken wir mit Stolz sogar auf junge Kicker, die später als U-Nationalspieler und Nationalspielerinnen aktiv wurden. Zum anderen sehen wir uns auch als Impulsgeber und Multiplikatoren für die Vereine der Region. Wir haben ihnen in den letzten beiden Jahren geholfen, die Trainingsarbeit noch individueller zu gestalten, und hoffen, die Vereine im Trainingsalltag weiterhin gut beraten zu können.

Sie zeichnen im LFV für den Schulfußball verantwortlich. Wie können sich die Leser diesen Aufgabenbereich vorstellen?

Kindern und Jugendlichen steht mittlerweile eine große Angebotspalette für die Gestaltung ihrer Freizeit zur Verfügung. Zudem befindet sich das Schulsystem in einem Umstrukturierungsprozess, wenn wir an die zunehmende Ganztagsbetreuung denken. Das stellt auch die Sportvereine vor neue Herausforderungen. Daher gehört unser Verband zu den Kooperationspartnern des Bildungsministeriums. Meine Aufgabe, die mir sehr am Herzen liegt, ist es, die Institutionen vor Ort zusammenzubringen. So sollen Angebote, wie zum Beispiel vom Verein betreute Schulfußball-Kurse, initiiert und etabliert werden. Davon können die Mädchen und Jungen, die Schule und nicht zuletzt die Vereine selbst nachhaltig profitieren.

Die Vereinstrainer kommen zu wöchentlichen Trainingseinheiten an die Schulen. Welche Schwerpunkte werden hier gesetzt?

Wir wollen die Schüler immer wieder aufs Neue mit attraktiven Angeboten für den Sport im Allgemeinen und den Fußball im Besonderen begeistern. Das soll sie für ein dauerhaftes und regelmäßiges Sporttreiben in der Schule und möglichst auch im Verein motivieren. Im Vordergrund stehen zu Beginn zumeist koordinativ geprägte Bewegungsaufgaben, die in unterschiedlichen Formen trainiert werden. Im weiteren Verlauf werden den Teilnehmern fußballspezifische Techniken vermittelt, welche dann in Spielformen angewendet werden. Unsere Trainer geben dabei eine Menge Tipps und Tricks weiter, wie man am besten den Ball ins gegnerische Tor bekommt oder den Angriff der Gegenspieler gut abwehren kann. An der Gingster Schule haben wir zum Beispiel in den Klassenstufen 5 bis 8 gute Erfahrungen gesammelt. Dort spielen interessierte Schüler in einer Profilstunde bereits am Vormittag Fußball und erhalten von unseren Trainern passende Hinweise, was am persönlichen Spiel verbessert werden könnte.

Mit welchen Projekten an den Inselschulen können Jungen und Mädchen noch begeistert werden?

Der LFV bietet neben den Fußball-Arbeitsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit den Vereinen eine Vielzahl von Projekten an den Schulen an. Gerade für Grundschulen sind der Sepp-Herberger-Tag oder das Schulfußballabzeichen interessant. Bei den weiterführenden Schulen ist die Junior-Coach-Ausbildung sehr beliebt. Hier werden angehenden jungen Trainern im Rahmen des Ganztagsunterrichts oder in einer Projektwoche erste fundierte Trainerkenntnisse vermittelt. Es ist sozusagen der erste Schritt zur Trainerlizenz. Das zeitlich ähnlich konzipierte Projekt Junior-Referee ist neu und soll den Gewinn von Unparteiischen fördern. Die Schulen können zu uns Kontakt aufnehmen und mit uns die Umsetzung gemeinsamer Fußball-Vorhaben besprechen.

Von André Farin