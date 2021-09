Juliusruh

An der Schaabe ist am Dienstag Nachmittag ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Die Eigentümer aus Mannheim in Baden-Württemberg hatten das Fahrzeug auf dem zweiten Parkplatz von Juliusruh aus gesehen abgestellt und waren mit ihrem Hund durch den Küstenwald an den beliebten Badestrand gegangen. Als sie wieder zurück kamen, war von ihrem Urlaubsgefährt kaum noch etwas übrig.

Brand eines Wohnmobils an der Schaabe auf Rügen: Blick in den Innenraum. Quelle: Jens Steinfurth

Passanten hatten gegen 16 Uhr bemerkt, dass es aus dem Wohnwagen qualmte. Sie informierten die Rettungsleitstelle, die die Freiwillige Feuerwehr Breege an den Einsatzort schickte. Zu dem Zeitpunkt brannte der Campingbus schon in voller Ausdehnung, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Auf benachbarte Fahrzeuge hatten die Flammen noch nicht übergegriffen. „Der Wagen stand am Rand des Parkplatzes“, schildert der Breeger Wehrführer Jens Steinfurth die Situation. Das daneben abgestellte Auto blieb äußerlich offenbar unbeschädigt. Durch das Feuer waren die Kunststoff-Dachluken des Wohnmobils geschmolzen und die Flammen loderten nahezu senkrecht aus dem Dach.

Brand eines Wohnmobils an der Schaabe auf Rügen: Das Fahrzeug wurde nahezu völlig zerstört. Quelle: Jens Steinfurth

Das Feuer breitete sich dadurch zwar weniger seitlich, dafür aber nach oben aus. Als es auf die Krone einer Kiefer übergriff, forderten die sieben Breeger Kameraden Unterstützung aus Altenkirchen an. Die Feuerwehrleute aus dem Nachbarort brauchten allerdings nicht mehr aktiv zu werden. „Wir haben den entstehenden Brand an der Kiefer dann doch relativ schnell unter Kontrolle bekommen“, sagt Steinfurth erleichtert.

Brand eines Wohnmobils an der Schaabe auf Rügen: Durch die Luken im Dach loderten die Flammen. Quelle: Jens Steinfurth

Komplizierter war es da schon mit dem Wohnmobil selbst. Das war zu autarken Versorgung mit Solarpaneelen auf dem Dach ausgerüstet. Die lieferten ununterbrochen Strom für die Batterie nach, an der es dadurch immer wieder funkte – ein Problem, vor dem Feuerwehrleute auch bei Bränden an Gebäuden mit Solaranlagen stehen. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, die Paneele zu entfernen und die Stromversorgung damit zu unterbinden.

Das Feuer konnten die Breeger Helfer mit Wasser und Schaum löschen. Doch von dem Fahrzeug ist kaum noch etwas übrig. Die Polizei beziffert den Schaden auf 20000 Euro. Das Paar aus Mannheim ist damit nicht nur sein Fahrzeug, sondern auch das Urlaubsdomizil los. Nach Augenzeugenberichten wollten sie sich für die Heimreise ein Auto mieten.

Von Maik Trettin