Stralsund/Thiessow

Barfuß steht Cora Kuehn auf dem Reddivitzer Höft im Südosten Rügens. Zwischen ihren Zehen der feine Sand, vor ihr das dunkelblaue Wasser der Hagenschen Wiek, im Hintergrund die Hügel der Zickerschen Berge. „Hier ist es perfekt“, sagt die 37-Jährige und rollt ihre Yoga-Matte an der verlassenen Steilküste aus. Davor stellt sie eine kleine Kamera.

Sie prüft das Bild, drückt den Aufnahmeknopf, dann stellt sie sich an den Anfang ihrer Yoga-Matte – und begrüßt ihr Publikum. „Yoga macht flexibler, stärkt die Muskeln und lässt den Atem freier fließen“, erklärt sie.

Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen in Deutschland Yoga regelmäßig praktizieren. Rund elf Millionen sollen es mittlerweile sein. Cora Kuehn ist einer der aufstrebenden Stars der nationalen Szene. Dabei kommt sie aus keiner deutschen Metropole, sondern aus Vorpommern.

Erst hat die 37-Jährige mit ihrem Studio Corazen die Hansestadt Stralsund erobert, dann die Strände der Insel Rügen – nun sind die Bildschirme der Smartphones, Tablets und Smart-TVs ihr Ziel. Und mit ihr als Youtube-Yoga-Lehrerin üben und meditieren bundesweit immer mehr Menschen. Ihre in Eigenregie produzierten Videos veröffentlicht sie im Internet, so dass jeder mitmachen kann. Das erfolgreichste Video wurde 21.000 Mal angesehen.

Yoga ist mehr als ein Trendsport

Cora Kuehn dreht für ein Yoga-Video am Stralsunder Hafen. Quelle: privat

Der Stralsunder Hafen, einsame Buchten zwischen Binz und Sellin, der Sonnenuntergang über Mönchgut: In ihren Videos spielt Kuehn mit der Schönheit der vorpommerschen Landschaft. Doch diese ist nur Kulisse. Kuehn geht es voranging um die Verbreitung ihrer digitalen Kurse und ihrer achtsamen Lebensführung. „Ich gehe mit meinem Yoga-Stil an meine Grenzen“, sagt sie.

Trotzdem sei Yoga kein Trendsport. Zum Yoga gehört weitaus mehr, wie Reinigungsrituale, Atemübungen und Meditation, die helfen sollen, den täglichen Stress zu bewältigen. Das versucht auch Kuehn in ihren Kursen in Stralsund zu vermitteln und auf ihrem Youtube-Channel, wo sie viele Übungen zeigt, die man gut zu Hause nachmachen kann.

Mit Hunden auf der Suche nach neuen Drehorten

Die Locationscouts von Cora Kuehn: Elle und Django tauchen auch in den Videos auch. Quelle: privat

Für ihre Videos braucht sie immer neue Drehorte. Gleich zwei Location-Scouts helfen ihr: Elle und Django. Wobei Elle ein Border-Collie-Mischling ist und Django fast ein echter Schäferhund. Morgens trinkt die gebürtige Hamburgerin einen Kaffee, dann geht es mit den Vierbeinern in die Natur. Auf ausgiebigen Gassigängen ist sie zwischen Stralsunder Studio und Rügener Surferhütte immer auf der Suche nach malerischen Plätzen. In der Hochsaison Einsamkeit zu inszenieren, ist jedoch nicht so leicht. „Die Leute achten auf mich und die Kamera oft einfach nicht“, sagt sie.

Kuehns Videos haben eine Länge von bis zu 60 Minuten. Läuft jemand durchs Bild, kann sie den Clip nicht verwerten – oder hat mehr Arbeit in der Nachproduktion. Manchmal stellen sich Urlauber sogar vor die Kamera und gucken ihr bei den Posen wie Sonnengruß (Surya Namaskar), Krieger (Virabhadrasana), Kobra (Bhujangasana) oder auch dem Kopfstand (Shirshasana) zu. Deshalb versuche sie, „immer jemanden dazu zu haben“, sagt Kuehn.

Cora Kuehn trainiert für ihre Online-Publikum am Strand von Altefähr. Mit dabei Hund Elle. Quelle: privat

Ihre erste Wahl fällt dabei auf Haiko Mielke. Ihr 34-jähriger Freund mimt gern den Video-Bodyguard. Doch im Sommer ist Mielkes Zeit knapp. Als Geschäftsführer von Proboarding Rügen betreibt er auf Mönchgut von Sellin bis Thiessow gleich mehre Surf- und Kite-Stationen. „Wenn er nicht kann, müssen meine Mutter mit oder Freunde oder ich leihe mir bei Haiko eine Praktikantin aus“, sagt Kuehn und schmunzelt.

Was Cora Kuehn über Yoga in dieser Zeit sagt Auf die Normalität, darauf, dass es weitergeht, irgendwie. Man fragt sich ob es weitergeht, so, wie es mal war. Dabei haben wir jetzt eine Chance, für uns und für andere, neue Gewohnheiten zu schaffen, neue Wege zu gehen, Wege, die es noch nicht gibt. Man sagt, Yoga verändert. Aber die Wahrheit geht tiefer. Yoga ist Leben. Yoga ist die Wechselwirkung Körper/Geist/Welt. Yoga ist im kleinen Mikrokosmos die Widerspiegelung des Makrokosmos - alles was du hier, bei dir, über dich lernst, wird dir im Äußeren begegnen. Dein Durchhaltevermögen, deine Kapazität schwierige Momente zu meistern, deine Geduld, deine Kraft und deine Liebe, die Stimme deines Herzens, und wer du wirklich bist, unter all den Schichten, die du dir zugelegt hast, all das bringst du schon mit. Yoga ist der Weg, dein Innerstes hervorzuheben, durchzuarbeiten, zu entdecken, zu bewundern. Du wirst dich selbst kennenlernen, hier, bei dir. Es ist die vielleicht spannendste und abenteuerlichste Reise, auf die du dich begeben wirst. Die deine Welt verändert. Yoga ist Leben. Wie schön, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf.

Erstes Video mit Iphone , heute dreht sie mit Kamera

Yogalehrerin Cora Kühn dreht Video am Reddevitzer Höft. Quelle: Kay Steinke

Seit fünf Jahren arbeitet Kuehn als zertifizierte Yoga-Lehrerin. Ihr Studio eröffnete sie vor drei Jahren. Nach den ersten Kursen kamen auch die Videos dazu. „Meine Yogis sollten auch zu Hause üben können“, sagt sie. Die ersten Videos hätte sie als Geschenk für ihre eigenen Kursteilnehmer gemacht – damit diese im Netz nicht lange suchen oder bezahlpflichtige Videos kaufen müssen.

Ihren ersten Clip nahm sie noch mit einem IPhone 6 auf. Heute verwendet sie eine richtige Kamera, ein externes Videomikrofon, ein Stativ. „Sonnenuntergang als Hintergrund allein reicht nicht“, sagt sie. „Es braucht Zeit, Erfahrung, ein gutes Setting, die passende Musik und einen entsprechenden Flow.“ Sie hätte sich mittlerweile eingefuchst. An einem Tag schaffe sie bis zu drei Videos.

Umziehen, schminken, nächstes Video!

„Wenn die Sonne scheint, muss ich das ausnutzen“, sagt sie. Dann ist sie aber auch den ganzen Tag unterwegs, denn auch das Schminken, Umziehen und Haare-Richten gehören zu ihrem Job. „Für jedes Video muss man perfekt aussehen, auch wenn man schon eins abgedreht hat“, sagt sie. Für ihre Videos schreibt sie eigene „Flows“, die wie ein Drehbuch funktionieren. Gemeint sind damit Yoga-Übungen, die dynamisch und ohne Pause ineinander übergehen. „Am beliebtesten sind meine 10 bis 15 Minuten langen Sessions“, sagt Kuehn. „Wenn man damit jeden Tag trainiert, ist das für den Körper super.“

Super sind tägliche Übungen für Kuehn auch auf Youtube, denn so sammelt sie permanent Videoviews. Wegen der Corona-Krise hat sie ihr digitales Business ausgebaut. „Über Werbung kann ich mehrere hundert Euro im Monat verdienen“, sagt sie. Genaue Summen nennt sie nicht, fügt allerdings an: „Leben kann ich davon nicht. Es ist aber ein netter Zuverdienst.“

Youtube-Einkommen hilft durch die Krise

Auf Locationsuche: Yogalehrerin Cora Kuehn. Quelle: Kay Steinke

Das kleine Youtube-Einkommen hilft ihr durch die Krisenzeit. Seit dem Lockdown ist ihr Studio zu. Die geltende Kontaktsperre verhindert einen wirtschaftlichen Betrieb unter Corona-Bedingungen. „Der Mindestabstand ist für Gruppen nicht umsetzbar“, erklärt die 37-Jährige. Personal-Trainings kann sie anbieten, dazu Kurse am Selliner Strand und im Stralsunder Strandbad, – aber nur, wenn das Wetter mitspielt.

„Ab September will ich es mit Kleinstgruppen versuchen“, sagt sie. Klappt dies nicht, sehe es zum Ende des Jahres hin düster aus für ihr Studio. Und auch die digitale Fangemeinde müsse permanent gepflegt werden. Mehr als 5000 Nutzer folgen ihr auf Instagram, fast so viele Abonnenten hat sie auch auf Youtube. Über den Kanal hält sie Kontakt zu den Studio-Mitgliedern und motiviert auch andere Menschen für eine achtsame Lebensführung – mit Ostseewellen im Hintergrund oder Fischschwärmen aus dem Stralsunder Ozeaneum.

1 Million Videoaufrufe für 1000 Euro

Was im Netz so leicht aussieht, ist für Kühn harte Arbeit. Bis ein neues Video fertig ist und hochgeladen werden kann, können Tage vergehen. Doch die Arbeit lohnt sich. Youtube, das der US-amerikanische Konzern Google im Jahr 2006 für rund 1,6 Milliarden Dollar gekauft hat, bezahlt sie als Videoproduzentin für jeden View, also für jede Ansicht. Über das Partnerprogramm kann sie eingeblendete Werbung zu Geld machen.

Die Anzahl ihrer Abonnenten spielt dabei keine Rolle, abgerechnet werden die Werbeeinblendungen. Belastbare Zahlen gibt Youtube selbst nicht heraus. Die meisten Youtuber berichten laut Online-Portal „Selbständig im Netz“ jedoch von ungefähr 1 bis 1,50 Euro Vergütung pro 1000 Videoaufrufen. Um 1000 Euro im Monat zu verdienen, braucht man also rund eine Million Videoaufrufe im Monat. Das erfolgreichste Videoportal der Welt kassiert bei den Werbeeinnahmen ordentlich mit: 55 Prozent gehen an den Produzenten, 45 Prozent an Youtube.

Das Verdienen die deutschen Youtube-Größen

Deutsche Youtube-Größen können von den Einnahmen bereits sehr gut leben. Laut Vermögensmagazin liegen diese zwischen 15 und 45 Millionen Views pro Monat. Das Portal geht davon aus, dass folgende deutsche Kanäle ungefähr diese Einnahmen pro Monat einspielen: Gronkh: rund 46 500 Euro pro Monat, Bibis Beauty Palace: rund 45 000 Euro, Die Lochis: fast 20 000 Euro, Dagi Bee: monatlich rund 15 000 Euro.

Von solchen Zahlen ist Kuehn weit entfernt. Die 37-Jährige hat sich jedoch eine interessante Nische erobert – und will ihre Präsenz im Netz weiter ausbauen. Demnächst will sie auch die englischsprachige Community ansprechen. Dafür hat sie angefangen, bestehende Videos neu zu vertonen, so dass bald noch viel mehr Menschen mit ihr täglich den Sonnengruß üben können – am Strand von Prora oder einfach auf der Matte in den eigenen vier Wänden.

Was ist eigentlich Yoga? Mehr als elf Millionen Menschen sollen in Deutschland bereits Yoga praktizieren. Dabei ist der Männer-Anteil in Yoga-Kursen sehr gering. In Deutschland machen rund neunmal mehr Frauen als Männer Yoga. Doch das ändert sich langsam: Immer mehr Kraftsportler setzen auf zusätzliche Yoga-Einheiten, sogar die Fußball-Nationalmannschaft hat ein entsprechendes Workout in den Trainingsplan aufgenommen. Und das aus gutem Grund. Die aus Indien stammende Lehre, die früher nur Männern vorbehalten war, zielt darauf ab, mit dem Bewusstsein eins zu werden und den Weg zur Selbstkenntnis zu finden. Dies soll durch zahlreiche körperliche Übungen oder geistige Praktiken erreicht werden. Dabei gibt es viele unterschiedliche Arten. Während beim Yin-Yoga die meisten Übungen im Liegen und Sitzen ausgeführt werden, zielt das Hatha-Yoga größtenteils auf körperliche Bewegung ab. So kann man schon mal ordentlich zum Schwitzen kommen, da viele Elemente aus dem Turnen übernommen werden und diese Art des Yogas Gleichgewicht, Koordination und Kraft erfordert. Auch das Vinyasa Yoga ist sehr dynamisch, hier stehen die Körperhaltungen im Vordergrund, Atemübungen und Meditation spielen eine untergeordnete Rolle. Dieser Yoga-Stil eignet sich deshalb für alle, die mit Spiritualität wenig anfangen können.

Von Kay Steinke