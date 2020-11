Auf Rügen wird ab kommender Woche ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Bei „Orange the World 2020“ handelt es sich um eine weltweite Kampagne. Markante Bauwerke der Insel werden ab dabei in Szene gesetzt. Zu denen zählen zum Beispiel die Selliner Seebrücke oder auch das Garzer Rathaus.