Rügen: Zeugnisübergabe in Corona-Zeiten

Rügen

„Die drei jahrgangsbesten Abiturienten stammen aus Binz und haben zuvor die dortige Regionale Schule besucht“, hob ein stolzer Vater hervor. Lea-Sophie Funk und Niklas Reinbold schnitten mit einer glatten 1,0 ab, dicht gefolgt von Marten Taudt (1,1). Zudem sei das Trio auch noch sportlich als Läuferin beim TSV Binz 27 beziehungsweise als Fußballer bei den A-Junioren der SG Insel Rügen aktiv.

Wegen der Corona-Pandemie erfolgte die Zeugnisausgabe in diesem Schuljahr nicht generell am letzten Tag des Schuljahres, sondern am letzten Tag des Präsenzunterrichts. Ausnahmen bildeten die Abschlusszeugnisse für Abitur und Mittlere Reife. Die Abiturienten des Bergener Gymnasiums erhielten ihre Urkunden am Freitag in einer ganztägigen Veranstaltung.

Lernpensum war absolviert

Sieben Durchgänge wechselten sich in zwei Bereichen der Turnhalle ab, während der jeweils andere Teil gelüftet und die Stühle abgewischt wurden. Zu Beginn des Jahres verzeichnete das Gymnasium mit 198 Schülern „den stärksten Jahrgang, den wir jemals hatten“, sagt Schulleiter Christoph Racky. 141 Schülerinnen und Schüler nahmen nun ihre Zeugnisse entgegen. Mit einer durchschnittlichen Note von 2,5 sieht Racky seine Schule im landesweiten Mittelfeld.

„Wir haben keine Nachteile beim Leistungsstand erkennen können“, so Racky. Als die Pandemie begann, seien die Lehrinhalte bereits vermittelt gewesen. Lediglich eine Motto-Woche stand noch auf dem Programm. Allenfalls „einen gewissen Spannungsabfall“ habe er ausmachen können. „Wer sich in sechs Wochen keine selbständige Arbeitsweise angewöhnt hat, war wohl überfordert.“ Schließlich habe es auch im Homeschooling regen Kontakt mit den Lehrern gegeben. „Wir gehen als der Corona-Jahrgang in die Geschichte ein“, glaubt eine Abiturientin. „Corona kam über uns und viele Träume zerplatzten, nicht zuletzt eine ausgelassene Abifeier.“

Mädchen liegen etwas vor Jungs

Die Regionale Schule Binz, welche das Erfolgs-Trio hervorbrachte, feierte traditionell im „wohl prestigeträchtigsten Gebäude der Stadt“, wie es Bürgermeister Karsten Schneider ausdrückte. Im Saal des Binzer Kurhauses nahm auch der heutige Schulleiter Axel Thiede 1984 sein Zeugnis entgegen. „Wegen Corona haben wir leider keine Möglichkeit, junge Talente mit kleinen Darbietungen auftreten zu lassen“, bedauerte Thiede. So gab es Klaviermusik vom Band. Corona habe keinen spürbaren negativen Einfluss auf die Leistungen gehabt, glaubt auch der Binzer Schulleiter. Seit Montag lief in Binz die Zeugnisübergabe. Zwei Dutzend Schüler erhielten am Donnerstag ihre Zeugnisse der Mittleren Reife.

Beim Notendurchschnitt von 2,5 lagen die Mädchen (2,4) etwas vor den Jungen (2,7). Das beste Mädchen war Jasmin Schlösser (1,5), der beste Junge Lorenzo Mighali (1,6). Die beiden wollen das Abitur machen, sieben werden Erzieherinnen. Sonderlob erhielten Schüler für ihre Einsatzbereitschaft in Sport, für außerschulische Veranstaltungen oder – wie Lorenzo, Lilly und Emily – für sehr gute Leistungen. Lehrer wie Schüler würdigten die zusätzliche Belastungen der Eltern in der Pandemie.

Zwei Erwachsene pro Schüler

„Zehn teilweise chaotische Jahre gehen zu Ende“, sagten Lilli-Sophie Böhm und Justin Köhler in ihrem Rückblick. „Vor zehn Jahren begann für uns ein neuer Lebensabschnitt, der nun mit Corona endet.“ An mancher Mathe-Aufgabe rechnen einige Schüler wohl noch heute, die Online-Diagnose erfreute sich offenbar zweifelhafter Beliebtheit und „auf Chemie hätte wohl jeder von uns gern verzichtet“. Zu den vielen gemeinsamen Abenteuern gehörten Besuche des Bundestages in Berlin oder des Konzentrationslagers Ravensbrück.

Wie an den anderen Schulen durfte auch in Sassnitz jedes Kind zwei Erwachsene mitbringen. Für die Feier hatte der Stadthof die Turnhalle Dwasieden mit Bühne und Bestuhlung eingerichtet, erzählt Schulsozialarbeiter Lutz Barnert. Die etwa 40 Schülerinnen und Schüler der beiden zehnten Klassen traten jeweils zu fünft nach vorne. Musik gab es auch hier vom Band und anstelle der erkrankten Schulleiterin hielt deren Stellvertreterin, Ramona Raphael, eine Ansprache.

Altenkirchen feierte zuletzt

„Wir gaben die Zeugnisse am jeweiligen letzten Präsenztag aus“, sagt Angela Reiher. Die Leiterin der Regionalen Schule Am Grünen Berg in Bergen hatte in diesem Jahr nur eine zehnte Klasse zu betreuen. Deren 15 Schüler erhielten ihre Zeugnisse bereits am Dienstag in – wenn auch reduziert – feierlichem Rahmen. Für ein kulturelles Rahmenprogramm sorgten dort drei Schüler, die Lieder sangen sowie ein Trio mit Klavier und Gitarren. Eine Schülerin rezitierte zudem ein Gedicht. „Vor allem die sehr emotionale Rede der Klassenlehrerin sorgte bei allen Anwesenden für wahre Gänsehaut-Momente“, sagt Angela Reiher.

In Altenkirchen wurde die Spannung bis zuletzt aufrecht erhalten. Erst am späten Nachmittag des Freitags lud Schulleiterin Kirsten Knebusch zur Abschlussfeier. Weil es in der Turnhalle nicht so schön sei, wollten sich die Wittower unter freiem Himmel auf dem Schulhof einfinden. Statt die Zeugnisse zu übergeben, ließ Kirsten Knebusch Zeugnis-Mappen und kleine Würdigungen der Klassenlehrer auf Tischen auslegen. Die Schülerinnen und Schüler traten dann in Dreier-Gruppen vor, während Musiklehrer Udo Seelenbinder im Hintergrund leise mit der Gitarre spielte.

Balance zwischen Arbeit und Spaß

Von Uwe Driest