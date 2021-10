Sassnitz

Mehr als vier Jahre ist es her, dass die Kinder und Erzieher aus der Kindertagesstätte „An der Brücke“ ausgezogen sind. Demnächst könnte in das leer stehende Gebäude wieder Leben einziehen. Die Stadtvertreter haben die Immobilie, die der Kommune gehört, dem Landkreis zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft angeboten. Dieses Objekt halten sie für geeigneter als das Berufsschulinternat, das der Kreis bislang favorisiert hatte und das sich auch in seinem Besitz befindet.

Nachdem die Pläne des Kreises bekannt geworden waren, gab es reichlich Gegenwind aus der Kommune. Für die Stadtvertreter war es der ausschlaggebende Grund, die Aufstellung eines Bebauungsplanes für dieses Gebiet zu beschließen – auch wenn damit nach Einschätzung des Bauamtes die Umwandlung eines Teils des Berufsschulinternats in ein Flüchtlingswohnheim baurechtlich nicht verhindert werden kann. Der Landkreis zeigte sich gesprächsbereit. Man könne die 50 benötigten Plätze auch anderweitig in der Stadt schaffen. Vorschläge für geeignete Immobilien sollten die Stadtvertreter vorlegen.

Die Kinderkrippe „An der Brücke“ in Sassnitz bot nach der Eröffnung im Jahr 1963 bis zu 64 Kindern Platz. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Die leer stehende Kita war dabei nicht die erste Wahl. Stadtvertreter Sandro Witt (Bürger für Sassnitz) beispielsweise brachte den bisherigen Standort des Flüchtlingsheims an der Straße der Jugend ins Spiel. Dort sind zurzeit übergangsweise die Hort- und Vorschulkinder der Kita „8. März“ untergebracht, die irgendwann in das noch zu bauende neue Söderblomhaus neben der Kirche ziehen sollen. Sie könnten bis dahin die leer stehende Kita nutzen. Doch das hatte die Kirchengemeinde als Träger bereits zuvor abgelehnt – und nicht grundlos, wie Stadtvertreterin Svea Lehmann von den Linken erinnerte. Denn das Gebäude habe bekanntermaßen ein Feuchtigkeitsproblem, sogar von Schimmelbefall ist die Rede. „Sonst hätten wir die Kinder da ja schon längst unterbringen können.“

Neues Dienstgebäude für die Polizei

Und noch etwas spricht gegen den alten Standort der Flüchtlingsunterkunft an der Straße der Jugend: Dort soll offenbar ein neues Dienstgebäude für die Polizei entstehen. Das alte an der Bahnhofstraße ist seit Jahrzehnten in einem erbärmlichen Zustand. In den Neubau an der Straße der Jugend sollen sowohl die Polizisten des Sassnitzer Polizeireviers als auch ihre Kollegen von der Wasserschutzpolizei ziehen.

Letztere sind derzeit im Hafen untergebracht; die dortigen Räume hat das Land angemietet. „Wir sind mit dem Innen- und dem Finanzministerium im Gespräch“, bestätigt Bürgermeister Frank Kracht die Investitionsabsichten des Landes in Sassnitz. Durch den Neubau könnten die Polizeireviere in Sassnitz langfristig erhalten werden. Und auch beim Innenministerium spricht man in diesem Zusammenhang von „zukunftsfähigen Strukturen“, die aufzubauen, und zu erhalten seien.

In der neuen, gemeinsamen Polizeistation wären rund 74 Polizisten tätig. Für dieses Objekt reicht das kommunale Grundstück, auf dem sich derzeit das Domizil des Jugendbeirats befindet, nicht aus. Auch die benachbarte Fläche des Landkreises, auf der das ehemalige Flüchtlingswohnheim steht, würde das Land benötigen. Aus diesem Grund sei keines der beiden Objekte eine echte Alternative zu der vom Kreis favorisierten Flüchtlingsunterkunft im Berufsschulinternat.

Investiert das Land Millionen?

Mit der hätten die Linken grundsätzlich kein Problem, zumal es in der Stadt kein anderes geeignetes Gebäude zur Unterbringung der 50 Asylbewerber zu geben scheine. Die AfD lehne eine solche Gemeinschaftsunterkunft in Sassnitz komplett ab, wie Dirk Thormann sagte. Die Mehrheit der Stadtvertreter setzt jedoch darauf, dass der Kreis die leer stehende Kindertagesstätte an der Stralsunder Straße zur Gemeinschaftsunterkunft herrichtet. Das Land habe ohnehin gut eine Million Euro für den Umbau eines Teils des Internats an der Berufsschule zum Flüchtlingsheim veranschlagt. Die Summe könne Schwerin dann auch in die Kita „An der Brücke“ investieren, so die mehrheitliche Argumentation.

Die Südseite der Kinderkrippe „An der Brücke“ in Sassnitz, die neben der Kaufhalle entstand. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Ob Land und Landkreis ein Gebäude, das ihnen nicht gehört, trocken legen und aufwendig sanieren wird, wird sich zeigen. Wie der Landkreis auf Nachfrage bestätigt, hat es bereits einen Besichtigungstermin gegeben. Das Ergebnis habe man der Stadt mitgeteilt, die nun am Zuge sei. Aktuell lebt in der Stadt kein einziger Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunterkunft. Die letzten von ihnen, die zu Beginn des Sommers noch im Internat untergebracht waren, leben mittlerweile in Bergen. In Sassnitz gab es zuletzt Platz für bis zu 50 Menschen im Asylbewerberheim. Diese Kapazität brauche man in absehbarer Zeit unbedingt, unter anderem weil aufgrund des Immobilienbedarfs von Bundesbehörden die Flüchtlingsunterkunft auf dem Dänholm geschlossen werden soll.

Einst ausschließlich Kinderkrippe Die Kindertagesstätte „An der Brücke“ war seit ihrer Eröffnung 1963 viele Jahre lang ausschließlich Kinderkrippe. Hier wurden die kleinsten Bewohner des neu entstandenen Viertels am heutigen Gerhart-Hauptmann-Ring betreut. Der Name leitet sich vom Standort unmittelbar an der Straßenbrücke über die Hafenbahntrasse ab. Unmittelbar neben der Krippe wurde im selben Jahr die seinerzeit modernste Kaufhalle der Stadt, der HO „fix“ (im Volksmund „Klaufix“ genannt) eröffnet.

Eine ältere Dame steht auf ihrem Balkon im Sassnitzer Gerhart-Hauptmann-Ring. Von hier aus blickt sie auf die Rückseite des leer stehenden Kindergartens. Ihr Sohn ist hier vor Jahrzehnten in die Krippe gegangen, so wie viele andere Kinder aus dem Wohngebiet. Dass Menschen, die auf der Flucht sind und um Asyl bitten, möglicherweise künftig in der leer stehenden Einrichtung untergebracht werden sollen, davon hat sie noch nichts gehört – und es bringt sie auch nicht aus der Fassung. „Warum auch?“, fragt sie schulterzuckend, „das stört mich überhaupt nicht. Dann wird das Gebäude wenigstens wieder genutzt.“

