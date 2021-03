Rügen:  Zimmer frei für Piepmätze

Bergen

Immer habe ich zu spät geschaut. Und schwupp - ist man wieder dran vorbeigefahren. Auf dem Weg zwischen Bergen und dem Kreisel in Karow fiel mir bereits vor einigen Wochen ein Astloch an einem Alleebaum auf. Jetzt habe ich eine entsprechende Verkehrssituation genutzt und kurzerhand angehalten. Ein hellblauer Piepmatz ist es, der aus dem Astloch schaut, unter sich das vielversprechende Schild „FeWo frei“. Was für eine niedliche Idee! Zudem ist es wirklich ein prächtiges Astloch, es bietet bestimmt Platz für eine ganze Vogelgroßfamilie.

Viele Fragen stellen sich mir erst nachher. Was ist denn, wenn der brutwillige Vogel nun die Konkurrenz am Astloch sieht? Biegt er dann nicht ab und sucht das Weite? Oder wird der Vogel, der zu allem Überfluss auch noch aussieht wie ein himmelblauer Wellensittich, sofort als ungefährlicher Pappkamerad identifiziert? Turnen die Vögel dann jedesmal um den Wellensittich rum, wenn sie ins Nest fliegen? Spannend. Ich werde das weiter beobachten und freue mich über Menschen die so herrlich unsinnige Dinge tun, wie Ferienwohnungen für Vögel zu gestalten.

Von Anne Ziebarth