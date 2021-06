Rügen: Zoff um Busverkehr zum Jagdschloss Granitz

Binz

Der Poller auf der Zufahrt zum Jagdschloss Granitz hat keine Lust mehr, könnte man meinen. Inmitten der Auseinandersetzung, wer nun wie Passagiere zum Jagdschloss bringen darf, verweigerte er den Dienst und blieb im Boden versenkt. Defekt – wohl schon seit Längerem. Dabei dreht sich um den Poller eine wahnwitzige Streitgeschichte. Am Mittwoch hat die Verkehrsgesellschaft des Landkreises (VVR) ihre neue Linie 28 eingeweiht.

Künftig geht es acht Mal am Tag im Pendelverkehr zwischen Bahnhof Binz und Jagdschloss hin und her. Eine Einzelfahrt kostet 1,70 Euro, hin und zurück 3,40. Bislang war nur ein konventioneller Kleinbus zu sehen, vorgesehen war für die Strecke eigentlich ein Elektrobus.

Bislang nur Kleinbahnverkehr zum Schloss

Eine echte Kampfansage an den Jagdschloss-Express von Roger Pieniak, der die Strecke mit seinen Kleinwegebahnen bislang exklusiv bedient. Herumgesprochen hat sich das neue Angebot der VVR wohl noch nicht. Die erste Fahrt des Kleinbusses am Mittwochmorgen fand ohne Fahrgäste statt, lediglich ein Mitarbeiter saß im Fonds.

Hinter dem Kleinbus fuhr ein Begleitfahrzeug der VVR, vielleicht um zu schauen, ob denn auch alles glattgeht. Auch ein Mitarbeiter des Bauamtes war vor Ort, der Gemeindevertreter Siegfried Klein (AfD) und natürlich der Jagdschloss-Express-Chef Pieniak.

Kleinwegebahnbetreiber beklagt Ungerechtigkeit

Der Geschäftsführer der Jagdschlossexpress und Ausflugsfahrten GmbH ist stocksauer und wehrt sich seit Jahren gegen die Inbetriebnahme der VVR-Linie, inklusive juristischer Anfechtungen der Liniengenehmigung des Landes. Seine Hauptkritik: Ungerechtigkeit im Wettbewerb! Die VVR sei mit einem geringeren Steuersatz und massiven Subventionen des Landkreises finanziell wesentlich besser gestellt. Zudem übernehme er bislang den Winterdienst und die Erhaltung der Straße, seine Bahnen seien umweltfreundlicher.

Preisvergleich Vergleichbare Strecken der unterschiedlichen Anbieter sind Kleinbahnhof Binz-Jagdschloss (VRR) und Süllitz-Jagdschloss (Jagdschloss-Express). Bei der VVR zahlen Erwachsene für diese Tour für Hin- und Rückfahrt 3,40 Euro, ermäßigt 2,40 Euro. Mit dem Jagdschloss-Express kostet die Hin- und Rückfahrt nach Aussagen der Geschäftsführung 5 Euro. Bei letzterem handelt es sich allerdings um ein Angebot mit touristischer Führung, E-Bus und dem Charakter einer kleinen Bahn.

Straße braucht Sondergenehmigung

Und dann sei da ja auch noch die Sache, ob die VVR überhaupt eine vollständige Genehmigung habe. „Es ist eine Sondergenehmigung für die Befahrung der Straße erforderlich“, betont er. In der Tat gibt es einen Änderungsbescheid des Landesamtes für Verkehr aus dem Jahr 2018, in dem zwar der Betrieb der Linie genehmigt wird, allerdings auf diese notwendigen Sondergenehmigungen verwiesen wird. Seit 1995 ist die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

„Zu eng, zu viele Fußgänger, nicht verkehrssicher“ war damals das offizielle Fazit. In der Gemeindevertretung hat man sich zuletzt im Dezember 2020 einstimmig gegen die Nutzung des Weges durch die VVR ausgesprochen.

Rückzug: Das Symbol des Streits, der Poller, ist derzeit defekt. Um den Chip zur Bedienung haben Gemeinde und Landkreis erbittert gerungen. Quelle: Anne Ziebarth

Landkreis: Gemeinde wurde 2018 angehört

In einem aktuellen Schreiben des Landesamtes für Verkehr und Straßenbau vom 21. Juni, das der OZ vorliegt, heißt es allerdings überraschend: „Alle notwendigen Sondergenehmigungen sind vorhanden (...) Es besteht ein öffentliches Verkehrsinteresse, den touristischen Standort unverzüglich an das weitläufige Netz des ÖPNV anzuschließen.“

Ist die Abstimmung der Gemeinde damit hinfällig? Ein Einverständnis der Gemeinde sei für diesen Fall aktuell nicht nötig, bestätigt Dörte Lange vom Landkreis Vorpommern-Rügen. „Die Liniengenehmigung der VVR ist an keine Auflagen gebunden. Alle notwendigen Voraussetzungen zur Betriebsaufnahme der Linie 28 sind erfüllt“, schreibt sie.

„Die Straße zum Jagdschloss unterliegt einer Teileinziehungsverfügung. Für einzelne Verkehrsarten u. a. für Anlieger- und Pendelverkehre zum Jagdschloss ist das Befahren möglich.“ Im Rahmen eines Anhörungsverfahrens im Jahr 2018 sei die Gemeinde Binz außerdem zur Konzessionserteilung der Linie 28 befragt worden und habe keine Bedenken hinsichtlich der einzurichtenden Linienführung geäußert. „Keine Anmerkungen“, sei für eine Zustimmung ausreichend.

Neue Reiseketten beim VVR möglich

Bei der VVR freut man sich über die neue Linie. „Durch die Linie 28 gewinnen auch alle Tages-und Zeitkarten sowie bestimmte Kombitickets der VVR an zusätzlicher Attraktivität“, heißt es vom Verkehrsverbund des Landkreises. „Besonders das BernsteinTicket (Tageskarte für Bus und Bahn auf Rügen und in Stralsund) und die neue Tageskarte Rügen+ (ganztägig Bus plus Rasender Roland) ermöglichen jetzt ganz neue Reiseketten für einen entspannten Ausflug mit den „Öffis“ der Insel.“

Das Befahren des Weges zum Jagdschloss ist mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Bislang war das dem Jagdschloss-Express vorbehalten. Nun verfügt nach Informationen des Landes auch der VVR über eine Genehmigung. Quelle: Anne Ziebarth

Sorge um Zukunft der Kleinbahnen

Der Vorsitzende der Binzer Gemeindevertretung, Mario Kurowski, hingegen tobt: „Eins bleibt zu fragen: Ist es Arroganz, Unwissenheit oder pures Machtgerangel? Die Gemeindevertretung des größten Ostseebades hat sich mehrfach gegen diese Linie ausgesprochen und es auch so beschlossen! Nachdem der Landrat aufgrund der Beschlusslagen unserer Gemeindevertretung die Anordnung zur Herausgabe des Schlüssels für die Zufahrt wieder aufheben musste, kommt man nun vom hinten durch die Brust?“

Wenn die Lösung wirklich bereits im Jahr 2018 liegt, hätte man sich jedenfalls einige Mühe umsonst gemacht. Roger Pieniak wirft einen sorgenvollen Blick in die Zukunft. Er befürchtet, dass die Kleinwegebahnen vom VVR verdrängt werden sollen.

„Und zu guter Letzt soll nun in Windeseile der Nahverkehrsplan durchgeboxt werden, um all dies zu legitimieren. Die Wegebahnen sind dort nicht mehr enthalten! So wie es früher mal war und es ein Nebeneinander gab.“

Von Anne Ziebarth