Groß Zicker

Am 17. Oktober ab 10.30 Uhr dürfen Interessierte dem Schäfer Frank Westphal in seinem Herdbuchzuchtbetrieb über die Schulter schauen. Knapp 1000 Schafe, meist von der alten Rasse rauwolliges Pommersches Landschaf oder einer Kreuzung daraus, nennt er sein Eigen. Welche Hauptaufgabe die Tiere hier erfüllen, was mit ihrer Wolle passiert und wo sie geschlachtet werden, wird er den Besuchern erklären.

Ebenfalls auf dem Hof in der Boddenstraße 52c in Groß Zicker ansässig ist die Imkerei Baumgarten. Marco Baumgarten ist einer der wenigen Berufsimker in der Region. Zusammen mit seiner Frau Maud Baumgarten bewirtschaftet er 120 Bienenvölker auf der Insel Rügen.

Anzeige

Knapp 1000 Schafe, meist von der alten Rasse rauhwolliges Pommersches Landschaf oder einer Kreuzung daraus, nennt Schäfer Frank Westphal sein Eigen. Quelle: Kreisvolkshochschule

Gemeinsam haben sie im vergangenen Jahr mit „Helfen Sie den Bienen – Völker mieten mit Imker!“ ein Pilotprojekt gestartet, das Sie den Gästen erläutern. Und natürlich darf auch der auf Mönchgut produzierte Honig verkostet werden. Anmeldung erforderlich unter der Rufnummer 03838/20 05 80 oder per E-Mail unter www.vhs-vr.de.

Von OZ