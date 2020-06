Rügen: Zweckverband spült Leitungen im Poseritzer Raum

Poseritz

Frisches Nass durch saubere Leitungen – dafür will der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) in Poseritz und Umgebung sorgen. „Deshalb spülen wir die Trinkwasserleitungen in diesem Versorgungsnetz. Am Montag, dem 29. Juni, geht es los und endet voraussichtlich am 17. Juli“, kündigt Reinhard Litty an. Nach Angaben des Zwar-Sprechers sind die Orte Poseritz, Zeiten, Stubben, Datzow, Renz, Swantow, Mellnitz-Siedlung, Beihof, Frankenthal, Neparmitz, Poseritz- Siedlung und Poseritz-Hof betroffen.

Infoblatt im Briefkasten

Gespült werden soll am Tag zwischen 9 und 16 Uhr. „In dieser Zeit kann es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen. Die betroffenen Haushalte werden über den genauen Tag der Spülung und die Verhaltensweise unmittelbar nach der Spülung durch ein Informationsblatt in den Briefkästen informiert“, sagt Litty. Und auch: „Um das Tagesgeschäft wasserrelevanter Betriebe nicht zu beeinträchtigen werden in Absprache mit denen bestimmte Leitungsabschnitte zwischen 20 und 6 Uhr gespült.“

Anzeige

Für die Spülung nutzt der Zweckverband ein selbst entwickeltes Impuls-Spülgerät. „Durch ein Druckluft-Wassergemisch werden Ablagerungen und eventuelle Verschmutzungen schonend aber gründlich entfernt. Es werden keinerlei chemische oder sonstige Zusätze zugegeben“, erläutert Litty.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch hier

Von Chris Herold