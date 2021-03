Gingst/Bergen

Zwei bislang unbekannte Täter haben in mindestens drei Supermärkten auf der Insel Rügen Bargeld aus den Kassen entwendet. Die Taten ereigneten sich bereits am Freitag, 26. Februar, und wurden der Polizei am 1. März angezeigt.

Bargeld in Gingster Supermarkt entwendet

Gegen 16.15 Uhr erschienen am Freitag in einem Supermarkt in Gingst ein jüngerer und ein älterer Mann. Der ältere wollte an der Kasse Geld wechseln und verwickelte die Angestellte in ein Gespräch. In einem Moment der Ablenkung griff er in die Kasse und entwendete Bargeld, was sich erst später nach Kassenschluss herausstellte. Nach derzeitigem Kenntnisstand unterstützte der jüngere Mann den älteren bei der Tat, indem er die anderen Kunden auf Distanz hielt.

Angestellte in Bergen abgelenkt

In Bergen in der Friedensstraße erschien der ältere Herr gegen 17 Uhr in einem Supermarkt und wollte an der Kasse ebenfalls Geld wechseln. Auch hier wurde der Angestellte abgelenkt, so dass am Ende Bargeld aus der Kasse fehlte.

Ähnliches Vorgehen in Binz

Nach 18 Uhr erschienen die beiden Männer dann in einem Supermarkt in der Proraer Chaussee in Binz und gingen ähnlich vor. Erneut versuchten sie Bargeld in kleinere Scheine zu tauschen und verwirrten so die Angestellte an der Kasse. Am Ende stellten die Mitarbeiter nach Ladenschluss fest, dass Bargeld fehlte.

Mehrere Hundert Euro erbeutet

Insgesamt erbeuteten die Unbekannten so mehrere Hundert Euro. Die Täter haben nach gegenwärtigen Informationen schlecht deutsch und teilweise englisch mit den Angestellten gesprochen.

Personenbeschreibung des älteren Täters: Er ist etwa 165 bis 170 cm groß und korpulent, ist schätzungsweise 55 bis 65 Jahre alt, hat ein südländisches Aussehen, kurze dunkle Haare und eine Halbglatze. Bekleidet war er mit grauer Hose, hellem Hemd, schwarzer Jacke und schwarzen Halbschuhen.

Der jüngere Mann wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: deutlich größer als der ältere Mann (circa 180 cm), ebenfalls südländisches Aussehen, etwa 25 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, leichter Bauchansatz, Bartträger. Er trug ein schwarzes Basecap, graue Jeanshose, helles T-Shirt mit buntem Aufdruck, schwarze Jacke mit Fellkapuze und schwarze höhere Schuhe.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu den beiden beschriebenen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 0 38 38/81 00, der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 03 83 92/30 70, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Von OZ